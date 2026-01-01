Thư giãn trong ngày đầu năm với chùm ảnh khoảnh khắc hài hước của động vật

Khoa họcThư giãn trong ngày đầu năm với chùm ảnh khoảnh khắc hài hước của động vậtT.Thủy Thứ năm, 01/01/2026 - 05:50 (Dân trí) - Chùm ảnh về những khoảnh khắc siêu hài hước của các loài động vật sẽ khiến người xem bật cười, mang lại những phút thư giãn cho bạn đọc trong ngày đầu năm mới.Tư thế tạo dáng không kém gì người mẫu chuyên nghiệp (Ảnh: Delphine Casimir).Bạn thân là phải biết hỗ trợ, nâng đỡ lẫn nhau (Ảnh: Andrew Mortimer).Dường như chú sư tử non này đang rất háo hức để trở thành “vị vua thảo nguyên” trong tương lai (Ảnh: Bret Saalwaechter).Chú voi đang muốn chơi “ú òa” (Ảnh: Henry Szwinto).Không phải đứa trẻ nào cũng hứng thú khi đón nhận nụ hôn của mẹ (Ảnh: Mark Meth Cohn).Phút giây thư giãn trên mặt nước (Ảnh: John Speirs).Kết thúc một mối quan hệ (Ảnh: Jennifer Hadley).Phải chăng chú sóc này đang diễn một phân cảnh trong một vở kịch nào đó? (Ảnh: Roland Kranitz).Ai bảo giống đực thì không biết “tám chuyện”? (Ảnh: Bernhard Esterer).Chú voọc non sử dụng đuôi của những con trưởng thành như một chiếc xích đu (Ảnh: Thomas Vijayan).Không rõ chú hải cẩu này đã gặp chuyện gì vui mà lại cười khoái chí đến như vậy? (Ảnh: Ken Crossan).Một cái ôm đầy ấm áp giữa băng tuyết lạnh giá của hai mẹ con gấu Bắc Cực (Ảnh: Michael Stavrakakis).Đại bàng đầu trắng, loài chim được ví như “chúa tể bầu trời”, cũng gặp sự cố khi bay (Ảnh: David Eppley).Có lẽ chú gấu đang chơi trốn tìm cùng những người anh em của mình (Ảnh: Pal Marchhart).Với tư thế này, không quá khó để nhận ra chú chuột túi này là một… fan của nhạc rock (Ảnh: Jason Moore).Mọi cuộc cãi vã đều có kẻ thứ ba đứng cạnh để “hóng hớt” (Ảnh: Jacek Stankiewicz).Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi (Ảnh: John Blumenkamp).Chăm sóc những đứa trẻ hiếu động và tinh nghịch là điều vô cùng mệt mỏi, cho dù đó là loài động vật nào đi chăng nữa (Ảnh: Kathryn Cehrs).Thức dậy sau một buổi tiệc tùng thâu đêm (Ảnh: Yuzuru Masuda).Động vật cũng cần phải tập gym để nâng cao sức khỏe và giữ dáng (Ảnh: Geert Weggen).