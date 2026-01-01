DNews
Khoa học

Thư giãn trong ngày đầu năm với chùm ảnh khoảnh khắc hài hước của động vật

T.Thủy
(Dân trí) - Chùm ảnh về những khoảnh khắc siêu hài hước của các loài động vật sẽ khiến người xem bật cười, mang lại những phút thư giãn cho bạn đọc trong ngày đầu năm mới.

Thư giãn trong ngày đầu năm với chùm ảnh khoảnh khắc hài hước của động vật - 1

Tư thế tạo dáng không kém gì người mẫu chuyên nghiệp (Ảnh: Delphine Casimir).

Thư giãn trong ngày đầu năm với chùm ảnh khoảnh khắc hài hước của động vật - 2

Bạn thân là phải biết hỗ trợ, nâng đỡ lẫn nhau (Ảnh: Andrew Mortimer).

Thư giãn trong ngày đầu năm với chùm ảnh khoảnh khắc hài hước của động vật - 3

Dường như chú sư tử non này đang rất háo hức để trở thành “vị vua thảo nguyên” trong tương lai (Ảnh: Bret Saalwaechter).

Thư giãn trong ngày đầu năm với chùm ảnh khoảnh khắc hài hước của động vật - 4

Chú voi đang muốn chơi “ú òa” (Ảnh: Henry Szwinto).

Thư giãn trong ngày đầu năm với chùm ảnh khoảnh khắc hài hước của động vật - 5

Không phải đứa trẻ nào cũng hứng thú khi đón nhận nụ hôn của mẹ (Ảnh: Mark Meth Cohn).

Thư giãn trong ngày đầu năm với chùm ảnh khoảnh khắc hài hước của động vật - 6

Phút giây thư giãn trên mặt nước (Ảnh: John Speirs).

Thư giãn trong ngày đầu năm với chùm ảnh khoảnh khắc hài hước của động vật - 7

Kết thúc một mối quan hệ (Ảnh: Jennifer Hadley).

Thư giãn trong ngày đầu năm với chùm ảnh khoảnh khắc hài hước của động vật - 8

Phải chăng chú sóc này đang diễn một phân cảnh trong một vở kịch nào đó? (Ảnh: Roland Kranitz).

Thư giãn trong ngày đầu năm với chùm ảnh khoảnh khắc hài hước của động vật - 9

Ai bảo giống đực thì không biết “tám chuyện”? (Ảnh: Bernhard Esterer).

Thư giãn trong ngày đầu năm với chùm ảnh khoảnh khắc hài hước của động vật - 10

Chú voọc non sử dụng đuôi của những con trưởng thành như một chiếc xích đu (Ảnh: Thomas Vijayan).

Thư giãn trong ngày đầu năm với chùm ảnh khoảnh khắc hài hước của động vật - 11

Không rõ chú hải cẩu này đã gặp chuyện gì vui mà lại cười khoái chí đến như vậy? (Ảnh: Ken Crossan).

Thư giãn trong ngày đầu năm với chùm ảnh khoảnh khắc hài hước của động vật - 12

Một cái ôm đầy ấm áp giữa băng tuyết lạnh giá của hai mẹ con gấu Bắc Cực (Ảnh: Michael Stavrakakis).

Thư giãn trong ngày đầu năm với chùm ảnh khoảnh khắc hài hước của động vật - 13

Đại bàng đầu trắng, loài chim được ví như “chúa tể bầu trời”, cũng gặp sự cố khi bay (Ảnh: David Eppley).

Thư giãn trong ngày đầu năm với chùm ảnh khoảnh khắc hài hước của động vật - 14

Có lẽ chú gấu đang chơi trốn tìm cùng những người anh em của mình (Ảnh: Pal Marchhart).

Thư giãn trong ngày đầu năm với chùm ảnh khoảnh khắc hài hước của động vật - 15

Với tư thế này, không quá khó để nhận ra chú chuột túi này là một… fan của nhạc rock (Ảnh: Jason Moore).

Thư giãn trong ngày đầu năm với chùm ảnh khoảnh khắc hài hước của động vật - 16

Mọi cuộc cãi vã đều có kẻ thứ ba đứng cạnh để “hóng hớt” (Ảnh: Jacek Stankiewicz).

Thư giãn trong ngày đầu năm với chùm ảnh khoảnh khắc hài hước của động vật - 17

Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi (Ảnh: John Blumenkamp).

Thư giãn trong ngày đầu năm với chùm ảnh khoảnh khắc hài hước của động vật - 18

Chăm sóc những đứa trẻ hiếu động và tinh nghịch là điều vô cùng mệt mỏi, cho dù đó là loài động vật nào đi chăng nữa (Ảnh: Kathryn Cehrs).

Thư giãn trong ngày đầu năm với chùm ảnh khoảnh khắc hài hước của động vật - 19

Thức dậy sau một buổi tiệc tùng thâu đêm (Ảnh: Yuzuru Masuda).

Thư giãn trong ngày đầu năm với chùm ảnh khoảnh khắc hài hước của động vật - 20

Động vật cũng cần phải tập gym để nâng cao sức khỏe và giữ dáng (Ảnh: Geert Weggen).

