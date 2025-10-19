Nổi bật tuần qua: Cụ bà bị rắn hổ mang trườn lên giường cắn khi đang ngủ

Cụ bà 93 tuổi bị rắn hổ mang cắn vào tay khi đang nằm ngủ

Camera giám sát tại một ngôi nhà ở tỉnh Phetchabun (Thái Lan), đã ghi lại được khoảnh khắc một cụ bà 93 tuổi đang nằm ngủ trưa trên chiếc giường đặt ngoài sân. Cụ bà ngủ say nên không hay biết một con rắn hổ mang trườn lên giường, sát đầu bà cụ.

Những cử động của cụ bà khiến con rắn bị kích động và ngóc cao đầu đe dọa. Con rắn sau đó tiến sát về phía bàn tay của bà cụ, khiến bà cảm thấy nhột nên đã cử động bàn tay.

Con rắn cảm thấy bị đe dọa nên tung ra cú mổ vào ngón tay của cụ bà.

Cụ bà hốt hoảng tỉnh dậy, còn con rắn cũng lập tức trườn đi. Cụ bà được người nhà nhanh chóng mang đến bệnh viện và hiện đã qua cơn nguy kịch.

May mắn con rắn chỉ cắn vào tay của cụ bà. Trong trường hợp này nếu bị con rắn mổ trúng đầu, hậu quả chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn.

Cụ bà 93 tuổi bị rắn hổ mang cắn vào tay khi đang nằm ngủ (Video: Viral Press).

Hà mã bất lực khi bị voi xâm phạm lãnh thổ

Hà mã là một trong những loài động vật to lớn và mạnh mẽ nhất trên thảo nguyên châu Phi. Hà mã được xem là “vua đầm lầy”, khi chúng có tính lãnh thổ rất cao và sẵn sàng xua đuổi bất kỳ loài động vật nào xâm phạm vào lãnh thổ của chúng, bao gồm cả cá sấu.

Dù vậy, hà mã vẫn lép vế hoàn toàn trước ngoại hình và sức mạnh của voi. Khi voi xuống nước, hà mã không có cách nào có thể xua đuổi con vật to lớn này ra khỏi lãnh thổ của mình, mà chỉ có thể tìm đường rút lui.

Hà mã bất lực khi bị voi xâm phạm lãnh thổ (Video: X).

Linh dương đầu bò trả giá vì sai lầm khi đang tìm đường trốn khỏi sư tử

Linh dương đầu bò đã cố gắng chạy hết tốc độ để trốn khỏi con sư tử cái đang rượt đuổi mình, mà không ngờ rằng bản thân đang chạy về phía bầy sư tử đang mai phục. Hậu quả, con linh dương xấu số đã bị bầy sư tử bao vây và kết liễu mạng sống.

Linh dương đầu bò trả giá vì sai lầm khi đang tìm đường trốn khỏi sư tử (Video: KS).

Mèo hốt hoảng khi bị chuột đe dọa

Mèo luôn gắn liền với hình ảnh loài động vật thích săn bắt và ăn thịt chuột. Tuy nhiên, chú mèo trong đoạn clip lại thể hiện sự hoảng sợ và bỏ chạy khi bị chuột đe dọa. Dường như kích thước to lớn của chuột trong tình huống này đã khiến mèo bị lép vế hoàn toàn.

Mèo hốt hoảng khi bị chuột đe dọa (Video: HKN).

Báo hoa mai âm thầm mai phục để tóm gọn linh dương

Báo hoa mai đã âm thầm mai phục đợi linh dương tiến đến gần, sau đó lao ra tóm gọn con mồi mà không tốn quá nhiều sức rượt đuổi.

Báo hoa mai âm thầm mai phục để tóm gọn linh dương (Video: Kruger).

Sư tử con hội ngộ mẹ sau chuyến đi chơi một mình

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc hai chú sư tử con quay trở về nhà và sự chào đón của sư tử mẹ, sau khi hai con non rời xa mẹ để tự đi khám phá vùng đất rộng lớn nơi mình đang sinh sống.

Sư tử con hội ngộ mẹ sau chuyến đi chơi một mình (Video: WL).

Trâu rừng suýt chết bởi hàm cá sấu khi đang uống nước

Đoạn video được ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kruger (Nam Phi), cho thấy đàn trâu rừng đang uống nước bên sông thì bất ngờ một con cá sấu ẩn nấp từ dưới nước lao lên tấn công.

Trâu rừng may mắn đã phản ứng cực nhanh, giúp tránh được cú táp chết chóc của cá sấu. Những con trâu khác trong đàn khi chứng kiến sự việc xảy ra cũng lập tức bỏ chạy, tránh xa khỏi mặt nước để không trở thành mục tiêu để cá sấu nhắm đến.

Trâu rừng suýt chết bởi hàm cá sấu khi đang uống nước (Video: Kruger).

Linh cẩu hốt hoảng bỏ chạy khi bị 2 sư tử đực lao ra đe dọa

Linh cẩu đang đi dạo đã phải bỏ chạy thục mạng khi bất ngờ bị 2 con sư tử đực trưởng thành từ trong bụi rậm lao ra rượt đuổi. Dường như sư tử đực chỉ muốn đe dọa và đuổi linh cẩu đi nơi khác, bởi linh cẩu không phải là con mồi của sư tử.

Linh cẩu hốt hoảng bỏ chạy khi bị 2 sư tử đực lao ra đe dọa (Video: X).

Khả năng ngụy trang ấn tượng của loài nhện giả lá

Nhện giả lá có khả năng ngụy trang tài tình để khiến cơ thể của chúng giống như một chiếc lá héo khô, điều này giúp nhện có thể qua mặt được kẻ thù. Loài nhện này sở hữu nọc độc để săn mồi, nhưng không đủ mạnh để gây nguy hiểm cho con người.