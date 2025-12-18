CEO STP Group: ESG không phải danh hiệu, mà là năng lực cạnh tranh dài hạn

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên báo Dân trí, bà Nguyễn Thị Hải Bình, Tổng giám đốc STP Group (đơn vị lọt Top 10 doanh nghiệp xuất sắc về thực thi ESG tại Vietnam ESG Awards 2024) đã có những chia sẻ về cách doanh nghiệp “cài” ESG vào chiến lược phát triển hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn và chuỗi nuôi biển bền vững để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.

ESG đã đi vào “lõi” chiến lược phát triển dài hạn

Nhìn lại dấu mốc được vinh danh ở hạng mục ESG Toàn diện 2024, điều gì khiến bà tự hào nhất và giá trị thực chất của giải thưởng này đối với chiến lược dài hạn của STP Group là gì?

- Điều khiến chúng tôi tự hào nhất không nằm ở danh hiệu, mà ở việc ESG đã thực sự trở thành một kỷ luật quản trị và năng lực vận hành của doanh nghiệp, với các chỉ số có thể đo lường và kiểm chứng.

Ở góc độ chiến lược, giải thưởng giúp STP Group củng cố niềm tin với cổ đông, khách hàng, đối tác và cộng đồng, bởi chúng tôi minh bạch không chỉ những kết quả đạt được mà cả các thách thức và kế hoạch cải tiến trong quá trình thực thi ESG.

Bà Nguyễn Thị Hải Bình, Tổng giám đốc STP Group (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giá trị cốt lõi lớn nhất là ESG đã đi vào “lõi” chiến lược phát triển dài hạn. STP Group đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tập đoàn dẫn đầu khu vực về hạ tầng xanh HDPE và chuỗi nuôi biển bền vững, phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển xanh.

Với chúng tôi, danh hiệu chỉ là một cột mốc, còn điều quan trọng hơn là hệ thống ESG đã và đang vận hành như một năng lực cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp.

ESG đã tạo ra những thay đổi như thế nào trong tư duy quản trị và vận hành của STP Group, đặc biệt là ở khía cạnh tổ chức, phân công trách nhiệm và ra quyết định?

- Trước đây, ESG thường được nhìn nhận chủ yếu như một yêu cầu báo cáo. Hiện nay, chúng tôi coi ESG là một hệ thống quản trị rủi ro và hiệu suất. STP Group đang triển khai mô hình Smart ESG theo hướng minh bạch và số hóa, ứng dụng ERP và AI để giám sát, đánh giá và quản trị rủi ro một cách toàn diện.

Về tổ chức và phân công, mỗi phòng ban đều có Đại sứ ESG, tạo thành một cơ chế triển khai thường xuyên, thay vì những hoạt động mang tính phong trào theo thời điểm. Song song với đó, STP Group xây dựng Ủy ban ESG trực thuộc Hội đồng quản trị, thực hiện báo cáo theo chuẩn GRI nhằm bảo đảm tính minh bạch và khả năng kiểm chứng.

Với chúng tôi, ESG không nằm trên giấy tờ, mà được tích hợp trực tiếp vào hệ thống ra quyết định và đo lường hiệu quả vận hành của doanh nghiệp.

Hiệu quả từ “bộ lọc” theo ESG

Trong 12 tháng qua, STP Group tập trung giảm tác động môi trường ở những khâu nào và đâu là các chỉ số trọng tâm mà doanh nghiệp đang theo dõi, thưa bà?

- Trong một năm trở lại đây, chúng tôi tập trung vào ba nhóm trọng tâm gồm điện năng, nước và phát thải gắn với tuân thủ môi trường.

Với điện năng, STP Group triển khai các dự án tiết kiệm điện trên toàn hệ thống, song song với cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao ý thức sử dụng năng lượng và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện.

Trong một năm trở lại đây, STP tập trung vào ba nhóm trọng tâm gồm điện năng, nước và phát thải gắn với tuân thủ môi trường (Ảnh: STP).

Ở lĩnh vực nước, doanh nghiệp áp dụng mô hình tuần hoàn, tái sử dụng nước cho sản xuất, vệ sinh nhà xưởng và cảnh quan. Các dòng tuần hoàn và tái sử dụng đều được xây dựng theo sơ đồ rõ ràng để kiểm soát hiệu quả.

Về phát thải và mục tiêu dài hạn, STP Group hướng tới giảm lượng CO2 trên mỗi tấn sản phẩm theo lộ trình Net Zero đã công bố, đồng thời theo dõi tỷ lệ phát thải theo từng mốc cụ thể.

Bên cạnh đó, chúng tôi duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, xây dựng cơ sở dữ liệu phát thải từ năm 2025 để quản lý bài bản và có thể đối chiếu.

Với trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và yêu cầu phát triển kinh tế tuần hoàn, STP Group đang triển khai những giải pháp cụ thể nào?

- Với một doanh nghiệp trong lĩnh vực nhựa, chúng tôi nhìn EPR và kinh tế tuần hoàn không phải là gánh nặng, mà là động lực để nâng chuẩn sản phẩm và tái thiết chuỗi giá trị. STP Group đặt mục tiêu tăng tỷ lệ nguyên liệu tái chế đầu vào, đồng thời xây dựng lộ trình triển khai rõ ràng cho giai đoạn tới.

Ở cấp độ sáng kiến, kinh tế tuần hoàn được xác định là một trụ cột phát triển. Doanh nghiệp tập trung vào việc thu hồi và tái chế các sản phẩm HDPE, triển khai các mô hình “biến rác thành giá trị”, trong đó có những sáng kiến tái chế rác thải ngư cụ theo hướng tạo ra giá trị môi trường bền vững.

Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc “dùng nhựa tốt hơn”, mà đang hướng tới mô hình thiết kế, sản xuất, thu hồi và tái chế để khép kín vòng tuần hoàn.

STP Group đang triển khai năng lượng tái tạo tại nhà máy với quy mô ra sao và tiêu chí nào được đặt ra khi lựa chọn công nghệ để vừa đổi mới, vừa bảo đảm các chuẩn mực ESG?

- Hiện nay, doanh nghiệp đã triển khai các giải pháp năng lượng tái tạo tại nhà máy, đồng thời thực hiện các dự án tiết kiệm điện nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng trên toàn hệ thống.

Theo bà Hải Bình, hiện nay, doanh nghiệp đã triển khai các giải pháp năng lượng tái tạo tại nhà máy (Ảnh: STP).

Trong quá trình đánh giá đầu tư công nghệ, STP Group áp dụng một “bộ lọc” theo ESG. Trước hết là hiệu quả năng lượng và khả năng giảm phát thải, được tính toán theo toàn bộ vòng đời vận hành, không chỉ tại thời điểm đầu tư thiết bị.

Tiếp đến là các tiêu chí về an toàn, tuân thủ và khả năng kiểm chứng dữ liệu, gắn với hệ thống quản trị theo chuẩn ISO và ESG. Cuối cùng là mức độ tương thích với mô hình Smart ESG, trong đó dữ liệu được kết nối về hệ thống ERP và AI để giám sát.

Bên cạnh đó, STP Group đã đặt mốc thay thế máy móc bằng các thiết bị sử dụng năng lượng xanh theo kế hoạch năm 2026, nhằm bảo đảm quá trình đổi mới công nghệ luôn song hành với định hướng ESG dài hạn.

Ở trụ cột Xã hội, đâu là những thay đổi đáng kể nhất liên quan đến người lao động và an toàn, cùng với các mục tiêu, chỉ số mà STP Group đang theo dõi?

- Thay đổi rõ nhất là chúng tôi chuyển từ cách tiếp cận phúc lợi mang tính rời rạc sang một hệ thống chính sách nhân sự và đãi ngộ có đo lường. STP Group thực hiện khảo sát lương thị trường định kỳ để bảo đảm mức thu nhập cạnh tranh, trong đó thu nhập bình quân giai đoạn 2022–2024 đã được công bố, đồng thời tổng thu nhập của người lao động luôn cao hơn mức lương tối thiểu vùng.

Về an sinh, doanh nghiệp xây dựng các gói phúc lợi gồm bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm xã hội. Hiện 100% cán bộ, công nhân viên ký hợp đồng lao động chính thức đều tham gia BHXH theo đúng quy định.

Ở khía cạnh phát triển con người, STP Group đặt mục tiêu đào tạo ESG cho toàn bộ nhân viên trước năm 2027, đồng thời hướng tới duy trì mức độ hài lòng cao của người lao động đối với các chính sách phúc lợi và phát triển nghề nghiệp.

STP Group chuyển từ cách tiếp cận phúc lợi mang tính rời rạc sang một hệ thống chính sách nhân sự và đãi ngộ có đo lường (Ảnh: STP).

Ở trụ cột Quản trị, STP Group đang tăng cường minh bạch và kiểm soát rủi ro ESG bằng những cơ chế nào? Dữ liệu ESG được quản lý và kiểm chứng ra sao thưa bà?

- STP Group định vị báo cáo phát triển bền vững và ESG theo hướng minh bạch, cân bằng và có thể kiểm chứng. Dữ liệu được thu thập, kiểm tra và trình bày đúng với thực tế vận hành, sẵn sàng cho việc đối chiếu khi cần thiết.

Về hệ thống, doanh nghiệp triển khai các công cụ số hóa, tích hợp dữ liệu ESG với tài chính, nhân sự và môi trường để phục vụ báo cáo nội bộ và báo cáo Hội đồng quản trị. Đồng thời, STP Group ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, qua đó nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro.

Ở khía cạnh đạo đức và tuân thủ, STP Group ban hành cẩm nang quy tắc ứng xử và phòng, chống tham nhũng, áp dụng cho 100% nhân sự, kèm theo kênh tiếp nhận phản ánh và hòm thư ẩn danh. Riêng với dữ liệu phát thải, doanh nghiệp đang thực hiện quản lý thông qua đối tác thứ ba độc lập.

ESG mở cơ hội tham gia sân chơi lớn

ESG đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của STP Group như thế nào, đặc biệt trong quan hệ với khách hàng, đối tác, chuỗi cung ứng và khả năng tiếp cận thị trường?

- ESG giúp chúng tôi “mở cửa” theo ba cách. Thứ nhất là chuẩn hóa sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế. STP Group đặt mục tiêu toàn bộ sản phẩm hạ tầng đáp ứng các chuẩn ISO, DIN và QCVN, qua đó nâng cao khả năng tham gia các dự án lớn và tiếp cận những thị trường có yêu cầu khắt khe.

Các đơn vị được vinh danh danh vị thực thi ESG toàn diện tại Vietnam ESG Awards 2024 (Ảnh: Mạnh Quân).

Thứ hai là xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm. Từ năm 2025, STP Group triển khai sàng lọc và đánh giá nhà cung cấp nhằm bảo đảm các tiêu chí môi trường được tuân thủ ngay từ khâu đầu vào.

Thứ ba là củng cố niềm tin và khả năng tiếp cận các nguồn vốn xanh. Doanh nghiệp định hướng minh bạch 100% báo cáo ESG để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao từ các quỹ đầu tư theo tiêu chí phát triển bền vững.

Với chúng tôi, ESG không khiến doanh nghiệp tốn kém hơn, mà giúp doanh nghiệp trở nên đáng tin cậy hơn, chuẩn mực hơn và có cơ hội tham gia những sân chơi lớn hơn.

Theo bà, đâu là những thách thức lớn nhất trong quá trình thực thi ESG và STP Group đặt ra những mục tiêu gì trong năm tới để vừa giữ vững danh hiệu, vừa chứng minh giá trị thực chất của ESG?

- Thách thức lớn nhất thường tập trung ở ba điểm gồm dữ liệu, chi phí chuyển đổi và chuỗi cung ứng.

Cụ thể là việc chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu; chi phí cho chuyển đổi công nghệ và nguồn lực; cũng như yêu cầu đầu vào của chuỗi cung ứng phải đáp ứng các tiêu chí môi trường. Việc triển khai Smart ESG và bắt đầu đánh giá nhà cung cấp từ năm 2025 chính là cách STP Group xử lý tận gốc những thách thức này.

Về các mục tiêu cải thiện cụ thể, doanh nghiệp đã công bố những mốc rõ ràng, gồm kiểm kê khí nhà kính tại 100% nhà máy; giảm lượng CO2 trên mỗi tấn sản phẩm theo lộ trình đã xác định; tăng tỷ lệ nguyên liệu tái chế đầu vào; mở rộng chuỗi nuôi biển công nghệ cao; và tiếp tục chuẩn hóa sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Để chứng minh giá trị thực chất của ESG, STP Group kiên định theo hướng minh bạch, có khả năng kiểm chứng và liên tục cải tiến, đồng thời cân nhắc việc bảo đảm độc lập bên ngoài cho báo cáo trong những năm tới.