Futsal châu Á 2026: Cú xoay trục ngoạn mục từ Đông Nam Á

Trận chung kết giải năm nay là trận đấu thuộc vào loại kịch tính hàng đầu trong lịch sử giải đấu. Indonesia có thời điểm dẫn trước Iran 3-1 ở giờ thi đấu chính thức, họ tiếp tục dẫn trước 5-4 trong hiệp phụ, chỉ bị gỡ hòa 5-5 ở phút 49.

Đấy là phút áp chót của hiệp phụ thứ hai (trong môn futsal, mỗi hiệp thi đấu chính thức có 20 phút, mỗi hiệp phụ có 5 phút, không tính thời gian bóng ngoài cuộc). Indonesia thua ở loạt sút luân lưu. Nếu có chút may mắn, đội bóng xứ sở vạn đảo đã có thể giành chiến thắng, lịch sử futsal châu Á đã xoay theo hướng khác nữa.

Đông Nam Á lên tiếng mạnh mẽ

Cần biết rằng Iran là đội tuyển futsal số 5 thế giới. Xếp trên Iran chỉ có những nền futsal cực mạnh như Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, những quốc gia từng vô địch World Cup.

Indonesia (áo đỏ) liên tiếp tạo nên những cơn địa chấn tại giải futsal vô địch châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Không tính giải năm nay, Iran từng có đến 13 lần vô địch futsal châu Á. Ấy vậy mà đội tuyển futsal Indonesia vẫn thi đấu cực kỳ tự tin, cực kỳ bản lĩnh trước đội bóng gần như thống trị châu Á suốt nhiều năm qua.

Ngay cả futsal Thái Lan ở thời điểm cực thịnh hơn chục năm trước, ở thời điểm họ còn sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2013 Suphawut Thuanklang cũng không thể khiến cho người Iran vất vả đến thế trong một trận chung kết giải châu lục, không tiến gần đến ngôi vô địch châu Á đến vậy.

Kỳ thực, từ vài năm nay, Indonesia đã có những bước phát triển rất nhanh, trùng thời điểm HLV Hector Souto (người Tây Ban Nha) xuất hiện. Sau khi giúp một CLB của Indonesia hai lần vô địch futsal xứ sở vạn đảo, ông Hector Souto được chỉ định làm HLV tạm quyền của Indonesia.

Thế rồi, vị HLV tạm quyền này giúp cho đội tuyển Indonesia vô địch Đông Nam Á năm 2024 và giành huy chương vàng SEA Games 33 năm 2025, xem như soán ngôi Thái Lan, trở thành nền futsal số một Đông Nam Á.

Sở dĩ người ta ít chú ý đến ông Hector Souto vì trước khi đạt những thành tích chói lòa cùng futsal Indonesia, vị HLV người Tây Ban Nha chưa hề có thành tích nổi bật.

Nhắc đến các HLV Tây Ban Nha, người ta thường nhắc đến các HLV Bruno Garcia và Miguel Rodrigo, những HLV từng thành công với các nền futsal hàng đầu châu lục như Nhật Bản và Thái Lan.

Thành công của futsal Indonesia trong những năm qua gắn liền với tên tuổi của HLV Hector Souto (Ảnh: FBNV).

Bản thân ông Hector Souto cũng từng là trợ lý của HLV Bruno Garcia, giai đoạn từ năm 2015 đến 2016, khoảng thời gian mà ông Bruno Garcia giúp đội tuyển futsal Việt Nam lần đầu tiên giành vé dự World Cup 2016.

Chính khoảng thời gian này giúp HLV Hector Souto học hỏi rất nhiều từ người đàn anh, trước khi ông mang kinh nghiệm và những kiến thức hữu ích ấy sang Indonesia, phát huy hết sở trường cùng đội tuyển futsal nước này.

Cầu thủ Indonesia hiện nay tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật, kỹ năng trong môn futsal, bản lĩnh và thể lực (HLV Hector Souto trong thời gian làm việc dưới trướng HLV Bruno Garcia tại Việt Nam, ông này là trợ lý phụ trách thể lực).

Đặc biệt, nguồn cầu thủ của Indonesia hiện rất dồi dào. Đấy là tiền đề quan trọng nhất để Indonesia duy trì được tốc độ thăng tiến liên tục của họ những năm gần nhất.

Những cầu thủ như đội trưởng Iqbal Iskandar, Samuel Eko, Gunawan, Adriansyah, Rio Pangestu, thủ môn hay nhất giải Ahmad Habiebie giờ đã là những cái tên được cả châu Á biết đến. Chính những cầu thủ này làm nên chiến thắng ngoạn mục 5-3 trước đội bóng 4 lần vô địch châu Á Nhật Bản ở bán kết, sau đó suýt thắng Iran trong trận chung kết.

Ngay sau khi giải đấu kết thúc, HLV Hector Souto của Indonesia phát biểu: “Chúng tôi đã ở rất gần với ngôi vô địch, đó là thành tích đáng tự hào. Chúng tôi đã có được sự tự tin vì giải đấu năm nay có rất nhiều đội mạnh”.

“Khách quan mà nói, Iran và Nhật Bản vẫn mạnh hơn so với futsal Indonesia, chúng tôi không có nhiều cầu thủ có chất lượng cao như họ. Tuy nhiên, việc của chúng tôi là tự tin cho các giải đấu sau này, chuẩn bị tốt cho đội tuyển Indonesia ở những giải đấu tiếp theo.

Chúng tôi phải có những chuyến tập huấn thật tốt và phải có những trận đấu chất lượng ở giải quốc nội mỗi cuối tuần”, vị HLV người Tây Ban Nha khẳng định.

Indonesia dẫn đầu khu vực, đội tuyển futsal Việt Nam không hề yếu

Từ sự xuất sắc của Indonesia, có thể khẳng định đội tuyển futsal không hề yếu. Trong 3 năm gần nhất, đội bóng của HLV Diego Giustozzi (người Argentina) là đội bóng hiếm hoi đánh bại được Indonesia. Đó là trận thắng 1-0 tại SEA Games 33, hồi tháng 12 năm ngoái.

Indonesia càng mạnh, futsal khu vực Đông Nam Á càng hưởng lợi (Ảnh: AFC).

Ngay cả trận đội tuyển futsal Việt Nam thua Indonesia ở tứ kết giải vô địch châu Á 2026 cũng rất kịch tính. Đấy là trận đấu mà đội tuyển futsal Việt Nam đã đặt đối thủ vào thế phòng ngự rất vất vả.

Một số chuyên gia futsal trong nước nhận định, nếu trận tứ kết kéo dài thêm khoảng 2 phút, có khi Indonesia không thể đứng vững trước sức ép liên tục của đội tuyển futsal Việt Nam. Khi đó, chúng ta đã có thể gỡ hòa 3-3 (thay vì thua 2-3 chung cuộc) và cục diện của trận đấu đấy, cục diện của giải đấu đã rất khác.

Đội tuyển futsal Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. Nhiều trụ cột cũ không có mặt trên đất Indonesia để dự giải châu Á 2026.

Trong khi đó, những cầu thủ có trong đội hình dự giải năm nay như Đa Hải (21 tuổi), Ngọc Anh (22 tuổi), Công Đại (21 tuổi), Quang Nguyên (20 tuổi) còn quá trẻ. Họ chưa ở giai đoạn chín mùi của sự nghiệp, tương lai vẫn còn rộng mở trước mắt những cầu thủ này, tương lai vẫn rộng mở với futsal Việt Nam.

Những trận đấu cạnh tranh sòng phẳng của đội tuyển Indonesia trước Nhật Bản và Iran, có thể cũng giúp đội tuyển futsal Việt Nam thêm tự tin, rằng giờ đây chúng ta có thể làm nên chuyện lớn khi đối đầu với những đối thủ này, nếu có sự chuẩn bị tốt.

Đội tuyển futsal Việt Nam trẻ hóa lực lượng, sẵn sàng hướng đến tương lai (Ảnh: FAT).

Trước đây, Thái Lan đã làm được điều đó, giờ đây đến lượt Indonesia làm được, chứng tỏ futsal Đông Nam Á có vị thế rất cao trong làng futsal châu Á.

Nếu đội tuyển futsal Việt Nam trong những năm tới cạnh tranh được vị trí số một ở Đông Nam Á, chúng ta cũng sẽ là thế lực ở châu Á. Các đối thủ chính của chúng ta trong thời gian tới vẫn sẽ là Indonesia và Thái Lan.

Về phía Thái Lan, đội bóng xứ sở chùa vàng có vẻ suy yếu so với chính họ những năm đỉnh cao nhất cách đây trên dưới chục năm. Tuy nhiên, futsal Thái Lan vẫn có nền tảng rất tốt. Họ có giải vô địch quốc gia phát triển mạnh, khâu đào tạo trẻ ổn định.

Futsal Việt Nam cũng dần dần hướng đến những điều ấy, một thế hệ cầu thủ trẻ đã được chuẩn bị cho các giải quốc tế lớn trong tương lai gần, thông qua đội hình dự giải vô địch châu Á vừa kết thúc. Chúng ta tin vào tương lai tốt cho đội tuyển futsal Việt Nam, khi những cầu thủ trẻ đấy trưởng thành.

Ngoài ra, như đã đề cập, việc được thi đấu cọ xát, được cạnh tranh liên tục với hai nền futsal hàng đầu châu Á gồm Indonesia và Thái Lan ở các giải đấu khu vực, cũng sẽ là chất xúc tác cực tốt để đội tuyển futsal Việt Nam nâng cao chất lượng rồi vươn xa.