HDPE là gì mà từ khoá “HDPE là ngon luôn” lan khắp cõi mạng?

Cụm từ này xuất hiện trong nhiều video, bình luận và meme, khiến không ít người thắc mắc HDPE thực chất là gì.

HDPE vốn là viết tắt của High Density Polyethylene, một loại nhựa polyethylene mật độ cao, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và đời sống. Với đặc tính cứng, bền, chịu lực tốt và kháng hóa chất.

Một loại sản phẩm ống như HDPE (Ảnh: Chụp màn hình).

HDPE thường xuất hiện trong các sản phẩm như ống dẫn nước, can nhựa, chai lọ, thùng chứa, bao bì và nhiều vật dụng dân dụng quen thuộc.

Theo Hiệp hội Nhựa châu Âu (PlasticsEurope), HDPE là một trong những loại nhựa nhiệt dẻo phổ biến nhất hiện nay nhờ độ ổn định cơ học cao và khả năng thích ứng trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Trong các tài liệu kỹ thuật, HDPE được phân loại rõ ràng để phân biệt với các loại polyethylene mật độ thấp hơn như LDPE hay LLDPE.

HDPE được đánh giá là một trong những loại nhựa dễ tái chế nhất. Trong hệ thống phân loại nhựa toàn cầu, HDPE thường mang ký hiệu số 2 trong tam giác tái chế.

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) cho biết, HDPE nếu được thu gom và phân loại đúng cách có thể tái chế nhiều lần mà vẫn giữ được phần lớn đặc tính cơ học. Đây là ưu điểm lớn so với các loại nhựa pha trộn, vốn rất khó tái chế hoặc chỉ tái chế được một lần với chất lượng thấp.

Theo nhiều người dùng, trào lưu “HDPE là ngon luôn” bắt nguồn từ một đoạn video tư vấn làm ăn, trong đó người nói nhận xét ngắn gọn về một hướng kinh doanh liên quan đến nhựa bằng cụm từ rất đời thường là “ngon luôn”.

Khi đoạn clip được lan truyền, phần lớn người xem không còn quan tâm HDPE là loại nhựa gì, mà chỉ ghi nhớ câu chữ vì ngắn, lạ tai và dễ gây cười.

Từ đó, HDPE trên mạng xã hội được sử dụng như một meme ngôn ngữ, mang nghĩa chung là “ổn”, “có lợi”, “nghe là thấy lời”, hoặc thậm chí được dùng để mỉa mai trong những tình huống hoàn toàn không liên quan đến nhựa hay sản xuất.