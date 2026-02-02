Robot hình người Iron của XPeng thu hút sự chú ý khi lần đầu được ra mắt công chúng (Ảnh: Newscom).

Vào tháng 11 năm ngoái, tại sự kiện XPeng AI Day 2025, hãng sản xuất xe điện Trung Quốc XPeng đã khiến giới công nghệ lẫn cộng đồng mạng kinh ngạc khi bất ngờ giới thiệu mẫu robot hình người mang tên gọi Iron.

Trong khi các mẫu robot hình người ngày nay đều có kiểu dáng bên ngoài của đàn ông, Iron lại gây chú ý khi mang hình dáng một cô gái.

Ngày 31/1 vừa qua, XPeng lần đầu tiên có màn trình diễn robot Iron trước công chúng, khi hàng loạt robot hình người xuất hiện tại Trung tâm thương mại MixC Shenzhen Bay, một địa điểm mua sắm cao cấp tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

Tại sự kiện lần này, các robot Iron của XPeng xuất hiện trong bộ trang phục đen có phần bí ẩn, thực hiện các động tác đi lại, chuyển động nhẹ nhàng trước mặt những người đến tham dự sự kiện.

Robot cũng tương tác với những người xung quanh khi thực hiện các động tác chào hỏi, vẫy tay, tạo dáng chụp ảnh… Các chuyển động của robot mượt mà và giống thật đến mức nhiều người tham dự sự kiện đã nghi ngờ đây là những người thật đang mặc trang phục của robot.

Tuy nhiên, một sự cố đã bất ngờ xảy ra khiến mọi hoài nghi về robot đã được dẹp tan.

Theo đó, một robot Iron trong khi thực hiện màn catwalk và các động tác thuyết trình trước đám đông đã bất ngờ bị mất thăng bằng và ngã ngửa ra sau.

Sau khi sự cố xảy ra, các kỹ sư của XPeng đã phải mất khoảng 10 phút để điều chỉnh và khởi động lại robot. Buổi trình diễn sau đó được tiếp tục, nhưng robot được gắn thêm dây an toàn để tránh sự cố tương tự. Robot đã hoàn tất màn trình diễn của mình mà không gặp thêm sự cố nào.

Robot hình người của Trung Quốc gặp sự cố đáng quên khi ra mắt công chúng (Video: Weibo).

Đoạn video về sự cố bất ngờ của robot XPeng đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng XPeng đã quá vội vã trong việc giới thiệu mẫu robot hình người của mình, dẫn đến sự cố đáng quên.

Trong khi đó, không ít ý kiến lại cho rằng sự cố xảy ra với robot hình người là điều bình thường, nhất là với các mẫu robot đang trong giai đoạn phát triển và chưa được thương mại hóa.

XPeng Iron là robot hình người có chiều cao 1,78m và nặng 70kg. Khung của robot được mô hình hóa dựa trên cột sống và cơ bắp của con người. Robot có 62 khớp cho phép cử động một cách linh hoạt, bao gồm các hành động nhún vai, vặn mình, bước đi nhẹ nhàng và uyển chuyển…

Mỗi bàn tay của Iron có 22 cấp độ chuyển động, cho phép robot có thể cầm nắm từ những công cụ nhỏ đến những vật dụng lớn. Trước đầu của Iron là một màn hình được uốn cong, tạo thành một “khuôn mặt”, có thể thay đổi biểu cảm khi giao tiếp với con người. Mặt ngoài của robot được bọc một lớp da tổng hợp, tạo cảm giác mềm mại.

XPeng cho biết điểm mạnh của robot Iron nằm ở khả năng kết hợp giữa phần mềm tiên tiến và hệ thống cơ học linh hoạt.

Iron được tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo Vision - Language - Action (Tầm nhìn - Ngôn ngữ - Hành động), có thể nhận diện môi trường xung quanh, câu lệnh của người dùng để phản hồi và đưa ra hành động phù hợp theo thời gian thực.

XPeng cho biết robot có thể trả lời các câu hỏi của người dùng, gấp quần áo, hướng dẫn và giới thiệu khách hàng trong các cửa tiệm, phục vụ công việc văn phòng hoặc kho bãi… XPeng tin rằng robot này thậm chí có thể tham gia những buổi trình diễn thời trang nhờ vào những bước đi uyển chuyển.

Iron được trang bị pin trạng thái rắn, giúp robot có thể hoạt động trong thời gian dài mà không gặp vấn đề tăng nhiệt độ.

Nhân viên Xpeng “xé áo” robot Iron để chứng minh không có người đóng giả (Video: X).

Tại sự kiện ra mắt Iron vào tháng 11 năm ngoái, mẫu robot này chuyển động mượt mà đến mức những người lần đầu chứng kiến đã nghi ngờ rằng thực chất đây chỉ là một bộ trang phục và có người đang đóng giả bên trong.

Các nhân viên của XPeng đã cởi bỏ lớp da tổng hợp phía bên ngoài robot để cho thấy lớp khung xương phía bên trong và chứng minh không hề có người nào chui bên trong.

XPeng dự kiến sẽ bán robot Iron ra thị trường vào cuối năm sau, nhưng mức giá vẫn chưa được tiết lộ.