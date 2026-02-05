Thể chế và chuyển đổi số sở hữu trí tuệ có nhiều bước tiến trong năm 2025

Năm 2025, trong bối cảnh yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số, Cục Sở hữu trí tuệ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, năm 2025 là một năm đặc biệt với ngành khoa học và công nghệ nói chung và lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng.

“Sau khi bộ máy chính quyền địa phương được kiện toàn theo mô hình hai cấp đã kéo theo yêu cầu thay đổi trong phương thức quản lý, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ”, ông Giang nói.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ phát biểu tại toạ đàm (Ảnh: PV).

Công tác xử lý đơn và xác lập quyền sở hữu công nghiệp có nhiều điểm sáng, trong đó khối lượng đơn được xử lý tăng tới 76% so với năm trước; số văn bằng bảo hộ được cấp tăng trên 55%. Các lĩnh vực sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, phản ánh nhu cầu bảo hộ tài sản trí tuệ và sự phát triển của hoạt động đổi mới sáng tạo trong nước.

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được triển khai với cường độ cao. Cục đã tham mưu xây dựng và trình Chính phủ ban hành Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung, được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025; Chỉ thị tăng cường thực thi quyền Sở hữu trí tuệ do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 30/1/2026.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính của Cục được cung cấp trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt khoảng 80%; kết quả giải quyết thủ tục được ký số và phát hành điện tử, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Cục đã hoàn thành nghiên cứu, xây dựng tài liệu hướng dẫn định giá tài sản trí tuệ; rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách hỗ trợ hiện hành và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để làm cơ sở đề xuất chính sách hỗ trợ một phần chi phí đăng ký, bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ ở nước ngoài.

Các mảng công tác khác như hợp tác quốc tế, đào tạo, phát triển và thương mại hóa tài sản trí tuệ, giải quyết khiếu nại và cung cấp thông tin sở hữu công nghiệp đều được duy trì ổn định.

Ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị báo chí trong năm 2025 (Ảnh: PV).

Sang năm 2026, Cục Sở hữu trí tuệ xác định bốn phương hướng trọng tâm: tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi; xác định chuyển đổi số tiếp tục là trụ cột, vận hành ổn định các hệ thống công nghệ thông tin, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu, từng bước triển khai quản lý hồ sơ, văn bằng điện tử; đẩy mạnh triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030.