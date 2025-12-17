Sau khi được vinh danh Vietnam ESG Awards 2024, các doanh nghiệp đã làm gì?

Nằm trong khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam lần thứ nhất, Vietnam ESG Awards 2024 đã vinh danh 31 doanh nghiệp thực thi tốt ESG, trong đó có 10 đơn vị được vinh danh hạng mục ESG Toàn diện.

Mỗi doanh nghiệp được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2024 đều mang đến một cách tiếp cận ESG riêng biệt, phù hợp với ngành nghề và chiến lược phát triển. Tuy nhiên, điểm chung nổi bật là sự chủ động, đầu tư bài bản và tầm nhìn dài hạn.

Vietnam ESG Awards là một danh vị có giá trị thực tiễn cao

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về Vietnam ESG Awards, ông Nguyễn Quốc Việt - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality) đánh giá Vietnam ESG Awards là một danh vị có giá trị thực tiễn cao, khi tập trung thúc đẩy các doanh nghiệp hành động cụ thể theo 3 trụ cột là Môi trường - Xã hội - Quản trị.

"Không chỉ vinh danh các doanh nghiệp thực thi ESG, Vietnam ESG Awards còn là một nền tảng kết nối để lan tỏa tư duy phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam", ông nhìn nhận.

Ông Việt chia sẻ TTC Hospitality là một trong 31 đơn vị đầu tiên được vinh danh là niềm tự hào, đồng thời cũng là một trách nhiệm lớn. Doanh nghiệp hiểu rằng phát triển bền vững không dừng ở giải thưởng, mà là một hành trình cần được củng cố bằng hành động liên tục và có hệ thống.

"Danh vị này cũng góp phần nâng cao uy tín thương hiệu của chúng tôi, đặc biệt trong mắt các đối tác quốc tế và khách hàng có xu hướng lựa chọn doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội và môi trường", ông nói.

Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công nhận danh vị Doanh nghiệp tiên phong kiến tạo du lịch xanh và phát triển bền vững (Ảnh: Mạnh Quân).

Tương tự, ông Phạm Xuân Hòa, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Super Trường Phát - cho rằng Diễn đàn ESG Việt Nam do báo Dân trí tổ chức có ý nghĩa như “hệ quy chiếu chung” giúp doanh nghiệp tiếp cận ESG một cách thực chất hơn. Diễn đàn đã tạo dựng một không gian thảo luận nơi ESG được tiếp cận dưới góc độ quản trị, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, thay vì chỉ dừng lại ở khái niệm “trách nhiệm xã hội” theo cách hiểu truyền thống.

"Diễn đàn tạo tác động trên 3 phương diện gồm định hướng chính sách, giúp doanh nghiệp hiểu rõ các yêu cầu mới về minh bạch, chuỗi cung ứng và tài chính xanh; kết nối thị trường, thúc đẩy nâng chuẩn ESG trong toàn bộ chuỗi giá trị; lan tỏa thực hành tốt, thông qua chia sẻ các mô hình triển khai khả thi, phù hợp với nguồn lực doanh nghiệp", ông đánh giá.

Từ đó, ông Hòa cho rằng Diễn đàn ESG Việt Nam là một cú hích cần thiết, giúp ESG trở thành một chương trình phát triển năng lực quản trị quốc gia của doanh nghiệp, chứ không chỉ là hoạt động truyền thông hay phong trào.

Là doanh nghiệp từng được vinh danh Vietnam ESG Awards 2024, ông Hòa đánh giá danh vị tạo ra “đòn bẩy hành vi” khiến doanh nghiệp chuyển từ thiện chí sang kỷ luật thực thi. Sau khi được vinh danh, doanh nghiệp đặt trọng tâm vào 2 hướng: Đưa ESG đi sâu vào vận hành nội bộ và tận dụng uy tín để mở rộng tác động trong chuỗi giá trị.

Các đơn vị được vinh danh danh vị thực thi ESG toàn diện (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở nội bộ, ESG được chuẩn hóa thành hệ thống quản trị và vận hành thực chất, từ phân vai trách nhiệm, cơ chế kiểm soát rủi ro, đến đào tạo nhân sự và nâng kỷ luật tuân thủ. Doanh nghiệp tập trung tối ưu các yếu tố môi trường, an toàn lao động, chất lượng sản phẩm và quản trị minh bạch trong hoạt động cốt lõi.

"Ở bên ngoài, sự vinh danh đóng vai trò bảo chứng uy tín, giúp doanh nghiệp nâng chuẩn hợp tác với đối tác, thúc đẩy các dự án có tác động bền vững và củng cố niềm tin của thị trường. Đồng thời, đây cũng là động lực để đội ngũ nội bộ duy trì và nâng cao chuẩn ESG đã được ghi nhận", ông Hòa chia sẻ.

Theo doanh nghiệp, giá trị của vinh danh không nằm ở giải thưởng, mà ở việc tạo áp lực tích cực để doanh nghiệp vận hành tốt hơn và lan tỏa tác động bền vững trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Doanh nghiệp làm gì sau khi được được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2024?

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công chia sẻ, Vietnam ESG Awards 2024 là một sự ghi nhận đáng tự hào đối với doanh nghiệp, nhưng không phải là điểm khởi đầu cho các nỗ lực phát triển bền vững của đơn vị. Từ nhiều năm qua, ESG đã là một phần quan trọng trong mục tiêu chiến lược của TTC Hospitality và ngày càng được nâng tầm trở thành định hướng phát triển xuyên suốt toàn hệ thống.

"Sau khi được vinh danh, TTC Hospitality tiếp tục đẩy mạnh triển khai các sáng kiến mới để lan tỏa sâu rộng hơn nữa tinh thần ESG trong từng khâu vận hành. Cụ thể, chúng tôi đang chuẩn hóa bộ chỉ số đánh giá ESG nội bộ cho các khách sạn, resort, khu vui chơi giải trí và nhà hàng trực thuộc, từ đó định lượng rõ ràng các mục tiêu về môi trường (green operation, quản lý năng lượng - nước - rác thải), xã hội (liên kết cộng đồng địa phương, thúc đẩy bình đẳng và phúc lợi nhân sự) và quản trị minh bạch", ông Việt nói.

Song song đó, ông cho biết doanh nghiệp cũng tập trung vào các sản phẩm du lịch có giá trị xanh như trải nghiệm không rác thải. Kể từ năm 2019, các đơn vị kinh doanh đã tích cực thay thế vật dụng bằng nhựa sang chất liệu giấy kraft (được làm từ bột giấy hóa học của gỗ mềm), mục tiêu đến năm 2030 sẽ loại bỏ hoàn toàn các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Một trong những chương trình Gieo mầm yêu thương do TTC Hospitality tổ chức (Ảnh: TTC Hospitality).

Công ty này cũng duy trì chương trình “Green Day” hằng tháng nhằm phủ xanh các điểm đến du lịch. Nhiều dự án đã trồng bổ sung hàng nghìn cây xanh, góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường sinh thái.

"Những hoạt động này cũng góp phần gắn kết phát triển bền vững với trách nhiệm cộng đồng. Ngoài ra, TTC Hospitality đã và đang triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại các đơn vị thành viên, vừa góp phần tiết kiệm năng lượng, vừa chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa cam kết đưa lượng phát thải ròng về “0” vào năm 2050", ông Việt cho hay.

Còn với Nhựa Super Trường Phát, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết trong thực thi ESG , công ty triển khai theo nguyên tắc trọng yếu - đo lường được - tác động trực tiếp đến vận hành và tăng trưởng bền vững, với 5 nhóm ưu tiên chính. Trước hết là xây dựng nền tảng dữ liệu và đo lường ESG, tập trung chuẩn hóa chỉ số, quy trình thu thập, báo cáo và kiểm tra nhằm đảm bảo ESG được triển khai trên cơ sở dữ liệu, tránh cảm tính.

Bên cạnh đó, môi trường với trọng tâm là tối ưu năng lượng, giảm phát thải theo lộ trình, quản lý chất thải và thúc đẩy tư duy kinh tế tuần hoàn trong sản xuất và sử dụng tài nguyên. Ngoài ra, yếu tố xã hội, đặc biệt là an toàn lao động và chất lượng môi trường làm việc. Doanh nghiệp xác định phát triển con người là nền tảng cho sự bền vững dài hạn.

STP Group được vinh danh danh vị ESG Toàn diện tại Vietnam ESG Awards 2024 (Ảnh: STP).

Về khách hàng và trách nhiệm sản phẩm, gắn ESG với nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trách nhiệm đồng hành, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng và giải pháp nuôi biển - nơi rủi ro vận hành tác động trực tiếp đến khách hàng. Về quản trị doanh nghiệp, tập trung vào tuân thủ, minh bạch, kiểm soát rủi ro và đạo đức kinh doanh, được xem là trụ cột bảo đảm ESG không trở thành phong trào ngắn hạn.

Kỳ vọng Diễn đàn ESG 2025 sẽ là không gian thảo luận cởi mở và thực tiễn

Theo lãnh đạo TTC Hospitality, doanh nghiệp kỳ vọng Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 sẽ là không gian thảo luận cởi mở và thực tiễn, giúp doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng tìm ra giải pháp để gỡ nút thắt trong triển khai ESG tại Việt Nam.

Ông Việt mong muốn một số chủ đề trọng tâm được ưu tiên thảo luận, bao gồm cơ chế hỗ trợ tài chính và tín dụng xanh cho doanh nghiệp du lịch đầu tư vào năng lượng tái tạo, xử lý nước thải và xây dựng các công trình thân thiện với môi trường; đào tạo nguồn nhân lực ESG cho ngành du lịch, đặc biệt là đội ngũ vận hành trực tiếp như lễ tân, buồng phòng, bếp và dịch vụ khách hàng, bởi con người là yếu tố cốt lõi tạo nên chuỗi trải nghiệm bền vững.

Bên cạnh đó, TTC Hospitality cũng đề xuất cần có chính sách công nhận và truyền thông hiệu quả cho các điểm đến xanh nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích du khách lựa chọn sản phẩm, dịch vụ có trách nhiệm; đồng thời xây dựng bộ tiêu chí ESG riêng, phù hợp với đặc thù ngành du lịch Việt Nam, giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận, tự đánh giá, thay vì phải áp dụng các khung tiêu chuẩn quốc tế hoặc tài liệu hướng dẫn chung.

Ông nhấn mạnh, với sự đồng hành của chính sách, cộng đồng doanh nghiệp và khách hàng, ESG không chỉ là yêu cầu tất yếu mà sẽ trở thành giá trị cốt lõi, thúc đẩy sự phát triển lâu dài và có trách nhiệm của ngành du lịch Việt Nam.

Về kế hoạch thực thi ESG trong năm 2026, ông Phạm Xuân Hòa, lãnh đạo Nhựa Super Trường Phát, cho biết doanh nghiệp xác định triển khai ESG theo hướng chuẩn hóa hệ thống, tăng tốc các dự án trọng yếu, nâng cao mức độ minh bạch và mở rộng tác động trong toàn bộ chuỗi giá trị, với lộ trình gồm ba chặng rõ ràng.

Cụ thể, trong chặng 1 (quý I), doanh nghiệp tập trung chuẩn hóa mục tiêu và các chỉ số KPI ESG theo từng khối hoạt động, hoàn thiện bộ chỉ số đo lường, phân công trách nhiệm cụ thể, đồng thời thiết lập cơ chế báo cáo, kiểm soát dữ liệu và quản trị rủi ro.

Sang chặng 2 (quý II–III), công ty phát triển khai các chương trình trọng yếu gắn trực tiếp với hoạt động vận hành, bao gồm tối ưu hóa sử dụng năng lượng, giảm phát thải, nâng cao tiêu chuẩn quản lý môi trường; tăng cường an toàn lao động, đào tạo và phúc lợi cho người lao động; đồng thời siết chặt tuân thủ, kiểm soát nội bộ và tiêu chuẩn đánh giá đối tác.

Ở chặng 3 (quý IV), doanh nghiệp tập trung nâng cao tính minh bạch thông qua công bố báo cáo ESG với dữ liệu nhất quán, mở rộng hợp tác theo chuẩn ESG trong chuỗi cung ứng và thúc đẩy ESG trở thành một phần của văn hóa vận hành nội bộ.

Theo ông Hòa, mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp trong năm 2026 là đưa ESG trở thành năng lực quản trị thường nhật, thay vì chỉ là một chương trình hay dự án triển khai song song.