Thế giới động vật: Ánh mắt ngây thơ của sư tử non trước khi bị cắn chết

Ánh mắt ngây thơ của sư tử non trước khi bị con đực bất ngờ cắn chết

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một con sư tử đực bất ngờ lao tới tấn công sư tử con, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bàng hoàng.

Điều khiến người xem ám ảnh là sư tử non gần như không có phản ứng chống cự, vẫn hướng ánh mắt ngây thơ về phía con sư tử đực, dường như không nhận thức được mối nguy hiểm đang cận kề.

Theo các nhà nghiên cứu động vật học, hành vi sư tử đực tấn công và giết sư tử con xuất phát từ những nguyên nhân mang tính bản năng sinh tồn. Khi một đàn sư tử có sự thay đổi quyền lực, con đực mới giành vị trí đầu đàn thường tiêu diệt các cá thể non không phải hậu duệ của mình. Điều này giúp loại bỏ nguy cơ cạnh tranh và trả thù trong tương lai khi những con non trưởng thành.

Bên cạnh đó, việc loại bỏ sư tử con cũng khiến sư tử cái nhanh chóng quay lại chu kỳ sinh sản, tạo điều kiện để con đực mới duy trì và lan truyền dòng gen của mình trong đàn.

Ánh mắt ngây thơ của sư tử non trước khi bị con đực bất ngờ cắn chết (Video: Kruger).

Cận cảnh quá trình ốc sên ăn vỏ trứng ngay sau khi nở

Ốc sên sau khi nở sẽ ăn luôn chính lớp vỏ trứng của chúng. Sở dĩ có điều này vì vỏ của ốc sên non rất mềm và mỏng sau khi nở, do vậy chúng cần bổ sung một lượng lớn canxi ngay lập tức và lớp vỏ trứng, được cấu tạo từ canxi cacbonat, sẽ là nguồn cung cấp canxi cho những con ốc sên non.

Đáng chú ý, sau khi ăn vỏ trứng của mình, những con ốc sên non nở sớm sẽ ăn luôn những quả trứng chưa nở trong ổ, giúp chúng bổ sung canxi để làm cứng lớp vỏ và tăng khả năng sống sót.

Cận cảnh quá trình ốc sên ăn vỏ trứng ngay sau khi nở (Video: X).

Hà mã hung hăng xua đuổi đàn sư tử ra khỏi vũng nước của mình

Khi phát hiện đàn sư tử tiến đến khu vực uống nước, một con hà mã tỏ rõ sự khó chịu và nhanh chóng lao tới nhằm xua đuổi.

Dù số lượng đông hơn, đàn sư tử vẫn lựa chọn rút lui. So với sư tử, hà mã vượt trội về kích thước và sức mạnh, khiến việc đối đầu trực diện tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo các nghiên cứu về tập tính động vật, hà mã là loài có tính lãnh thổ rất cao. Chúng sẵn sàng tấn công hoặc xua đuổi bất kỳ sinh vật nào xâm phạm khu vực sinh sống, đặc biệt là những vùng nước mà chúng chiếm giữ.

Tuy vậy, trong thế giới tự nhiên, hà mã vẫn ở thế lép vế trước voi. Không ít trường hợp cho thấy hà mã buộc phải rời khỏi lãnh thổ khi đối mặt với những con voi trưởng thành có kích thước và sức mạnh vượt trội hơn.

Hà mã hung hăng xua đuổi đàn sư tử ra khỏi vũng nước của mình (Video: WLA).

Lớp vảy óng ánh như kim loại của cá hố

Cá hố được phủ một lớp tinh thể màu bạc lấp lánh, giúp phản chiếu môi trường xung quanh và ngụy trang tốt hơn để trốn tránh kẻ thù. Lớp vảy óng ánh của cá hố khiến loài cá này như có cơ thể bằng kim loại.

Loài cá này được phân bố tại hầu hết mọi vùng biển nhiệt đới và ôn đới trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, cá hố được phân bố ở các vùng biển từ bắc Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Lớp vảy óng ánh như kim loại của cá hố (Video: Instagram).

Cú xoay người giúp lợn rừng thoát khỏi móng vuốt của sư tử

Sư tử cái nằm mai phục, đợi lợn rừng đến gần mới lao ra để tấn công. Tưởng rằng sư tử đã có thể tóm gọn con mồi trong tình huống này, tuy nhiên, lợn rừng đã có một cú xoay người giúp con vật thoát ra khỏi móng vuốt của kẻ đi săn.

Lợn rừng sau đó chạy hết tốc lực, giúp thoát khỏi kẻ săn mồi và giữ được mạng sống.

Cú xoay người giúp lợn rừng thoát khỏi móng vuốt của sư tử (Video: Roaring Earth).

Vượn mắt to mẹ giải cứu con non bị rơi khỏi tổ

Một con vượn mắt to non yếu ớt nằm trên mặt đất sau khi bị rơi khỏi tổ từ trên mái nhà. Vượn mẹ đã lập tức lao xuống, giải cứu con non và thực hiện cú nhảy đầy mạnh mẽ để đưa con mình trở về tổ an toàn.

Vượn mắt to mẹ giải cứu con non bị rơi khỏi tổ (Video: Kruger).

Báo hoa mai phục kích nhưng vẫn bị tuột mất con mồi

Báo hoa mai ẩn nấp trong bụi rậm để săn mồi. Khi thấy hai mẹ con lợn rừng đi ngang qua, báo lập tức lao ra để rượt đuổi.

Tuy nhiên, báo hoa mai lại không có tốc độ như báo săn, trong khi lợn rừng lại là một trong những loài động vật chạy nhanh nhất trên thảo nguyên châu Phi, do vậy, báo hoa mai đã bất lực để con mồi chạy thoát ngay trước mắt mình.

Báo hoa mai phục kích nhưng vẫn bị tuột mất con mồi (Video: WildLife).

Linh dương được giải cứu khỏi hàm cá sấu nhờ vị cứu tinh bất ngờ

Đoạn video do một du khách ghi lại tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Kruger (Nam Phi) cho thấy khoảnh khắc một con linh dương đầu bò đang uống nước thì bất ngờ bị cá sấu tấn công.

Cá sấu nhanh chóng kéo con mồi xuống nước nhằm chiếm ưu thế. Tuy nhiên, diễn biến này đã khiến đàn hà mã đang có mặt trong khu vực trở nên kích động. Các cá thể hà mã lập tức lao tới xua đuổi cá sấu, vô tình tạo ra khoảng trống để linh dương thoát thân.

Theo các chuyên gia, hành động của hà mã không xuất phát từ ý định cứu linh dương, mà đơn thuần là phản ứng bảo vệ lãnh thổ trước sự xâm nhập của cá sấu. Dẫu vậy, sự can thiệp này đã khiến hà mã trở thành “vị cứu tinh" của con mồi.

Sau đó, linh dương cố gắng bơi trở lại bờ. Tuy nhiên, do bị thương nặng ở chân sau, các nhà nghiên cứu động vật nhận định khả năng sinh tồn của cá thể này trong môi trường hoang dã là rất thấp.

Linh dương được giải cứu khỏi hàm cá sấu nhờ vị cứu tinh bất ngờ (Video: Kruger).

Rắn nuốt trọn quả trứng lớn hơn đầu của mình

Phần hàm của các loài rắn có cấu trúc đặc biệt, giúp chúng có thể mở rộng miệng và nuốt chửng những con mồi to lớn hơn cả đầu của chúng. Đoạn video dưới đây sẽ cho thấy điều đó.

Rắn nuốt trọn quả trứng lớn hơn đầu của mình (Video: X).

Gấu trúc thích thú chơi đùa trong tuyết

Dù thời tiết lạnh giá khiến tuyết rơi dày, con gấu trúc vẫn thản nhiên chơi đùa và còn cho thấy sự thích thú khi được vùi mình trong tuyết.