Doanh nghiệp làm ESG: Chiếc áo "xanh" không làm nên thầy tu

Doanh nghiệp làm ESG cần nghiêm túc để có được sự tin tưởng của khách hàng và nhà đầu tư (Ảnh minh hoạ: ST).

Nhưng đằng sau những ngôn từ hoa mỹ đó, bao nhiêu phần trăm là sự thật và bao nhiêu là "tẩy xanh"?

TS Lê Thái Hà (Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture) ví von, ESG đang trở thành "ngôn ngữ chung" của tăng trưởng. Nhưng ngôn ngữ chỉ có giá trị khi nó truyền tải sự thật.

Thị trường hiện nay đang chuyển dịch từ giai đoạn "nhận thức" sang giai đoạn "soi xét". Người tiêu dùng thông thái hơn, nhà đầu tư khó tính hơn. Họ không nghe doanh nghiệp nói, họ nhìn vào dữ liệu và hành động.

Chữ "G" - Chìa khóa của mọi vấn đề

Khi nói về ESG, chúng ta thường bị ám ảnh bởi chữ E (Môi trường) - trồng bao nhiêu cây, giảm bao nhiêu khí thải.

Nhưng tại hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ nhận thức đến hành động” do báo Dân trí tổ chức, các chuyên gia đến từ Tập đoàn PVN, Vietjet đã khẳng định: Chữ G (Quản trị) mới là "bộ não" điều khiển cuộc chơi.

Một doanh nghiệp không thể có môi trường sạch nếu bộ máy quản trị mục rỗng. Một doanh nghiệp không thể có trách nhiệm xã hội nếu văn hóa nội bộ thiếu minh bạch.

Bà Đỗ Thị Thu Phương (Tập đoàn PVN) chia sẻ rằng công nghệ và dữ liệu giúp minh bạch hóa thực thi ESG. Sự minh bạch này chính là cốt lõi của chữ G.

Hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu đến hành động” diễn ra chiều 26/11 (Ảnh: Mạnh Quân).

Khi dữ liệu được "số hóa" và không thể can thiệp, nó tạo ra một tài sản vô hình quý giá nhất: Niềm tin.

Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận dòng vốn xanh quốc tế với chi phí rẻ hơn, giúp cổ phiếu giữ giá trị bền vững hơn trước những rung lắc của thị trường.

Các chuyên gia chung quan điểm, ESG không nên chỉ nằm trên bàn giấy của Hội đồng quản trị. Nó phải trở thành hơi thở, thành văn hóa của doanh nghiệp.

Hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” do báo Dân trí tổ chức tại TPHCM, diễn ra chiều 14/8 (Ảnh: Hữu Khoa).

Khi ESG thấm vào văn hóa, mỗi nhân viên sẽ tự động tiết kiệm một tờ giấy, mỗi quy trình sẽ tự động được tối ưu để giảm rác thải. Đó là sự chuyển đổi từ bên trong, bền vững và ít tốn kém hơn nhiều so với việc mua các chứng chỉ carbon để bù đắp.

Thương hiệu Quốc gia và trách nhiệm tiên phong

Việt Nam đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một quốc gia có trách nhiệm, cam kết mạnh mẽ tại COP26. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp thực thi tốt ESG chính là một đại sứ thương hiệu quốc gia.

Diễn đàn ESG Việt Nam do báo Dân trí tổ chức không chỉ là nơi tôn vinh, mà là nơi sàng lọc và định chuẩn. Những "sếu đầu đàn" đi trước có trách nhiệm dẫn dắt, chia sẻ kinh nghiệm và tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ hơn.

Từ "nói cho hay" đến "làm cho đúng" là một khoảng cách mênh mông, chỉ có thể lấp đầy bằng tư duy quản trị minh bạch và văn hóa doanh nghiệp tử tế.

Doanh nghiệp nào xây dựng được nền móng chữ G vững chắc, doanh nghiệp đó sẽ biến ESG từ áp lực thành "vũ khí" sắc bén nhất để chinh phục trái tim khách hàng và niềm tin của nhà đầu tư. Đó mới là điều quan trọng của phát triển bền vững.