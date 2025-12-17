Doanh nghiệp làm ESG: Chiếc áo "xanh" không làm nên thầy tu
(Dân trí) - Trong "cơn sốt" ESG, không khó để bắt gặp những báo cáo phát triển bền vững được thiết kế đẹp lộng lẫy, những cam kết Net Zero đầy tham vọng vào năm 2050.
Nhưng đằng sau những ngôn từ hoa mỹ đó, bao nhiêu phần trăm là sự thật và bao nhiêu là "tẩy xanh"?
TS Lê Thái Hà (Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture) ví von, ESG đang trở thành "ngôn ngữ chung" của tăng trưởng. Nhưng ngôn ngữ chỉ có giá trị khi nó truyền tải sự thật.
Thị trường hiện nay đang chuyển dịch từ giai đoạn "nhận thức" sang giai đoạn "soi xét". Người tiêu dùng thông thái hơn, nhà đầu tư khó tính hơn. Họ không nghe doanh nghiệp nói, họ nhìn vào dữ liệu và hành động.
Chữ "G" - Chìa khóa của mọi vấn đề
Khi nói về ESG, chúng ta thường bị ám ảnh bởi chữ E (Môi trường) - trồng bao nhiêu cây, giảm bao nhiêu khí thải.
Nhưng tại hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ nhận thức đến hành động” do báo Dân trí tổ chức, các chuyên gia đến từ Tập đoàn PVN, Vietjet đã khẳng định: Chữ G (Quản trị) mới là "bộ não" điều khiển cuộc chơi.
Một doanh nghiệp không thể có môi trường sạch nếu bộ máy quản trị mục rỗng. Một doanh nghiệp không thể có trách nhiệm xã hội nếu văn hóa nội bộ thiếu minh bạch.
Bà Đỗ Thị Thu Phương (Tập đoàn PVN) chia sẻ rằng công nghệ và dữ liệu giúp minh bạch hóa thực thi ESG. Sự minh bạch này chính là cốt lõi của chữ G.
Khi dữ liệu được "số hóa" và không thể can thiệp, nó tạo ra một tài sản vô hình quý giá nhất: Niềm tin.
Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận dòng vốn xanh quốc tế với chi phí rẻ hơn, giúp cổ phiếu giữ giá trị bền vững hơn trước những rung lắc của thị trường.
Các chuyên gia chung quan điểm, ESG không nên chỉ nằm trên bàn giấy của Hội đồng quản trị. Nó phải trở thành hơi thở, thành văn hóa của doanh nghiệp.
Khi ESG thấm vào văn hóa, mỗi nhân viên sẽ tự động tiết kiệm một tờ giấy, mỗi quy trình sẽ tự động được tối ưu để giảm rác thải. Đó là sự chuyển đổi từ bên trong, bền vững và ít tốn kém hơn nhiều so với việc mua các chứng chỉ carbon để bù đắp.
Thương hiệu Quốc gia và trách nhiệm tiên phong
Việt Nam đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một quốc gia có trách nhiệm, cam kết mạnh mẽ tại COP26. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp thực thi tốt ESG chính là một đại sứ thương hiệu quốc gia.
Diễn đàn ESG Việt Nam do báo Dân trí tổ chức không chỉ là nơi tôn vinh, mà là nơi sàng lọc và định chuẩn. Những "sếu đầu đàn" đi trước có trách nhiệm dẫn dắt, chia sẻ kinh nghiệm và tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ hơn.
Từ "nói cho hay" đến "làm cho đúng" là một khoảng cách mênh mông, chỉ có thể lấp đầy bằng tư duy quản trị minh bạch và văn hóa doanh nghiệp tử tế.
Doanh nghiệp nào xây dựng được nền móng chữ G vững chắc, doanh nghiệp đó sẽ biến ESG từ áp lực thành "vũ khí" sắc bén nhất để chinh phục trái tim khách hàng và niềm tin của nhà đầu tư. Đó mới là điều quan trọng của phát triển bền vững.
Chiều 22/12, diễn đàn ESG Việt Nam 2025 do Báo Dân trí tổ chức sẽ diễn ra tại Hà Nội.
Diễn đàn mang đến những phân tích chuyên sâu và góc nhìn toàn diện về vai trò của công nghệ trong thực thi ESG.
Trong khuôn khổ chương trình, Lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2025 sẽ là điểm nhấn tôn vinh những tổ chức, doanh nghiệp tiên phong và tiêu biểu trong thúc đẩy phát triển bền vững.
Với chủ đề “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững”, sự kiện hướng tới góp phần tạo nền tảng cho một tương lai bền vững và thịnh vượng của Việt Nam.
