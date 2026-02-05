Ác mộng trong các sứ mệnh khám phá Mặt Trăng của NASA

NASA vẫn chưa sửa được lỗi từng gặp từ 4 năm trước

Như Dân trí đã đưa tin, NASA quyết định tạm hoãn phóng tàu vũ trụ Orion để thực hiện sứ mệnh Artemis II, dù trước đó dự định sẽ thực hiện vào ngày 8/2.

Quyết định này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi NASA hoàn tất buổi tổng duyệt cuối cùng, bài kiểm tra quan trọng đối với hệ thống tên lửa đẩy khổng lồ để đưa các phi hành gia bay vòng quanh Mặt Trăng.

NASA cho biết cuộc diễn tập phóng quan trọng đã phát hiện nhiều trục trặc của hệ thống tên lửa đẩy vũ trụ (SLS) và tàu vũ trụ Orion.

Hệ thống tên lửa đẩy vũ trụ và tàu Orion tại Trung Tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida, Mỹ (Ảnh: Getty).

Trong bài kiểm tra kéo dài 49 tiếng, đội ngũ kỹ sư của NASA đã bơm 700.000 gallon (tương đương 2,6 triệu lít) nhiên liệu siêu lạnh vào tên lửa đẩy và mô phỏng toàn bộ quy trình đếm ngược cho đến thời điểm phóng giả lập. Tuy nhiên, quá trình này đã phải dừng lại vì các vấn đề kỹ thuật.

Các sự cố chính bao gồm rò rỉ hydro lỏng ở hệ thống tiếp nhiên liệu cho tên lửa đẩy; vấn đề với van tạo áp suất cho cửa khoang chở người của tàu vũ trụ Orion; thời tiết lạnh giá làm ảnh hưởng đến thiết bị mặt đất…

Do mức rò rỉ nhiên liệu tăng vượt mức giới hạn an toàn khi quá trình đếm ngược chỉ còn vài phút, NASA đã quyết định dừng quá trình thử nghiệm và thiết lập lại cấu hình an toàn cho tên lửa.

Sự trì hoãn này sẽ cho phép các kỹ sư của NASA xem xét các dữ liệu về sự cố và thực hiện một buổi tổng duyệt thứ hai trước khi tàu vũ trụ được phóng đi.

“Những bài kiểm tra này được thiết kế để phát hiện những vấn đề trước khi phóng tàu, giúp quá trình phóng đạt tỷ lệ thành công cao nhất. Đó chính xác là lý do chúng tôi thực hiện buổi tổng duyệt cuối cùng”, Jared Isaacman, Tổng Giám đốc NASA, cho biết.

Đáng chú ý, lỗi rò rỉ nhiên liệu đã từng xảy ra vào năm 2022, khi NASA chuẩn bị phóng tàu vũ trụ để thực hiện sứ mệnh Artemis I.

Trước đó, trong quá trình bơm nhiên liệu siêu lạnh vào hệ thống tên lửa đẩy vũ trụ của sứ mệnh Artemis I, các kỹ sư của NASA cũng đã phát hiện rò rỉ hydro lỏng ở cùng vị trí tương tự như sự cố gặp phải lần này với Artemis II.

NASA đã mất 6 tháng để khắc phục sự cố trước khi phóng thành công tàu vũ trụ để thực hiện sứ mệnh Artemis I vào ngày 16/11/2022.

Như vậy, NASA đã mất 4 năm để chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis II sau thành công của sứ mệnh đầu tiên, nhưng dường như NASA vẫn chưa khắc phục được triệt để sự cố đã từng gặp phải.

Sứ mệnh Artemis II có gì đặc biệt?

Artemis I là sứ mệnh đầu tiên trong chương trình Artemis của NASA nhằm đưa con người trở lại Mặt Trăng, chuẩn bị cho sứ mệnh đến Sao Hỏa trong tương lai.

Trong khi Artemis I là chuyến bay thử nghiệm không người lái, thì Artemis II là chuyến bay có người lái đầu tiên trong chương trình Artemis, đưa bốn phi hành gia bay vòng quanh Mặt Trăng trong hành trình khoảng 10 ngày, sau đó trở về Trái Đất.​ Chuyến bay này sẽ lập kỷ lục mới về khoảng cách mà con người đạt được kể từ khi nhân loại bay ra ngoài không gian.

Phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II, từ trái sang phải gồm: Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman, và Christina Hammock Koch. Trong đó Jeremy Hansen là phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ Canada, 3 người còn lại là phi hành gia của NASA (Ảnh: NASA).

Nhiệm vụ của các phi hành gia là kiểm tra các hệ thống hỗ trợ sự sống, hệ thống điều hướng, hệ thống bảo vệ, hiệu năng tổng thể của tổ hợp SLS và tàu vũ trụ Orion trong quá trình bay lên Mặt Trăng. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho sứ mệnh Artemis III, đưa con người thực sự đặt chân xuống Mặt Trăng, vào năm 2027.

Do lịch phóng bị dời, NASA cho phép phi hành đoàn kết thúc trạng thái cách ly nghiêm ngặt, để họ có thêm thời gian ở cùng gia đình và tiếp tục huấn luyện cho chuyến bay, bao gồm mô phỏng bay, luyện tập quy trình khẩn cấp và phối hợp với đội ngũ kiểm soát mặt đất để sẵn sàng cho mọi kịch bản khi Artemis II cất cánh.​

Các phi hành gia sẽ quay lại chế độ cách ly nghiêm ngặt trong vòng hai tuần trước ngày phóng mới để hạn chế nguy cơ mang mầm bệnh lên tàu.​

NASA nhấn mạnh rằng dù hoãn phóng là điều đáng thất vọng, nhưng ưu tiên số một vẫn là sự an toàn cho con người và độ tin cậy của hệ thống trước các bước đi tiếp theo tham vọng hơn trên Mặt Trăng.​