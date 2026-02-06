Báo Dân trí đạt giải thưởng báo chí về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Nhà báo Lê Bảo Trung (thứ hai từ trái sang) đại diện nhóm tác giả lên nhận giải (Ảnh: BTC).

Sáng 6/2, tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng báo chí về Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2025.

Giải thưởng năm nay được tổ chức trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST&CĐS) được Đảng xác định là bộ ba động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững; giữ vai trò then chốt trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Năm 2025, Ban Tổ chức đã nhận được gần 700 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả.

Tuyến bài "Đứng trên vai người khổng lồ để bứt phá" của nhóm tác giả Lê Bảo Trung, Đoàn Trung Nam, Trần Thế Anh đã xuất sắc đạt Giải Khuyến khích.

Tuyến bài đóng vai trò là cầu nối để các chuyên gia thảo luận và phân tích các quan điểm chỉ đạo cốt lõi của Tổng Bí thư, đồng thời đánh giá thực trạng khoa học - công nghệ tại Việt Nam.

Loạt bài tập trung làm rõ những lĩnh vực ưu tiên hợp tác, ghi nhận câu chuyện thành công của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu và đề xuất các giải pháp thiết thực. Mục tiêu là nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57, biến nghị quyết này trở thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của đất nước, khai thác cơ hội lịch sử từ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để Việt Nam bứt phá.

Theo đánh giá của Hội đồng bình chọn, nhìn chung các tác phẩm đã phản ánh khá toàn diện các mặt hoạt động KHCN, ĐMST&CĐS; đồng thời đề cập đến những vấn đề cấp bách, phổ biến và gắn chặt với thực tiễn của đời sống.

Nhiều tác phẩm có chất lượng chuyên môn tốt, chủ đề mang tính thời sự cao, phản ánh sinh động những kết quả nổi bật trong thúc đẩy KHCN, ĐMST&CĐS trong phát triển kinh tế - xã hội".

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết: "Giải thưởng báo chí năm nay cho thấy sự trưởng thành rõ nét của báo chí viết về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của nước nhà".

Đồng thời, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh vai trò của báo chí trong kỷ nguyên số: "Báo chí không chỉ là kênh truyền tải thông tin, mà là hạ tầng lan tỏa tri thức, giúp công nghệ trở nên dễ hiểu, đổi mới sáng tạo trở nên gần gũi, và chuyển đổi số trở thành hành động của toàn xã hội. Vì vậy, báo chí chính là lực lượng tiên phong đưa khoa học, công nghệ đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và từng địa phương".

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đánh giá cao vai trò của báo chí trong công cuộc phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số của đất nước (Ảnh: BTC).

Điểm mới trong giải báo chí năm nay chính là nhiều tác phẩm không chỉ phản ánh thành tựu, mà đi thẳng vào các vấn đề cốt lõi của phát triển: Từ đổi mới thể chế khoa học và công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đến chuyển đổi số ở cơ sở, ứng dụng công nghệ trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp và đời sống xã hội.

"Nhiều nhà báo đã đi cùng thực tiễn, đi cùng địa phương, doanh nghiệp và nhà khoa học, chứ không chỉ quan sát từ xa. Những tác phẩm đó cho thấy báo chí đã đi sâu hơn vào thực chất, đặt ra những câu hỏi đúng và gợi mở những lời giải có giá trị cho quá trình phát triển", Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đánh giá.

Giải thưởng báo chí về KHCN, ĐMST&CĐS năm 2025 không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, mà còn là cơ hội để cùng nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí trong việc truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo; thúc đẩy ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đời sống và sản xuất.