Bé trai đi xe đạp bị máy xúc tông, cuốn vào gầm

Ngày 8/2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, lúc 15h33 ngày 6/2 một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại km22+600, tỉnh lộ 522, thuộc địa phận xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm này, xe máy xúc chuyên dùng mang biển số 29LA-03xx do anh M.T.H. (SN 1984, trú tại xã Vĩnh Lộc) điều khiển đã tông vào cháu N.X.P. (SN 2015, trú cùng địa phương) đi xe đạp lưu thông cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip Công an Thanh Hóa).

Vụ tai nạn khiến cháu N.X.P. bị thương nặng, xe đạp hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh M.T.H. điều khiển xe máy xúc không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, dẫn đến tai nạn giao thông.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các bậc phụ huynh, đặc biệt là những gia đình sinh sống gần các tuyến đường giao thông, cần thường xuyên giám sát, nhắc nhở con em không tự ý điều khiển phương tiện hoặc di chuyển qua đường một mình; không để các cháu vui chơi, đá bóng trên vỉa hè hoặc dưới lòng đường.