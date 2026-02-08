Hà Nội: Loạt nhà hàng, cơ sở ăn uống bị phạt vì vi phạm an toàn thực phẩm

UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa công bố loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm loạt công ty, hộ kinh doanh trên địa bàn từ ngày 1/1 đến ngày 31/1.

Theo đó, ngày 20/1, UBND phường Hoàn Kiếm đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh Ngô Thị Phi Nga (34 Ấu Triệu) - chủ quán phở Tư Lùn.

Cơ sở kinh doanh phở nổi tiếng gia truyền 4 đời này bị phạt vì bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không đảm bảo vệ sinh, mức phạt 4 triệu đồng.

Ngoài ra, danh sách công bố còn có 13 nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống khác trên nhiều tuyến phố thuộc phố cổ như Hàng Điếu, Bát Đàn, Hàng Chiếu, Đinh Liệt, Hàng Buồm, Hàng Vải, Mã Mây...

Cụ thể, ngày 22/1, Công ty TNHH TM và Ẩm thực Thảo Phong bị phạt 8 triệu đồng vì nhà hàng tại địa chỉ 101 Mã Mây có cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp không được che kín.

Tên hộ kinh doanh/công ty Địa chỉ Lỗi vi phạm Mức phạt Mr. Bảy Miền Tây 79 Hàng Điếu Cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp không được che kín; Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập 8 triệu đồng Nhà hàng Bảo Lâm 42 Bát Đàn Thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản suất ăn sẵn, thực phẩm dùng ngay không đảm bảo vệ sinh; Cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp không được che kín 8 triệu đồng Hộ kinh doanh Ngô Thị Phi Nga (kinh doanh phở) 34 Ấu Triệu Bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không đảm bảo vệ sinh. 4 triệu đồng Hộ kinh doanh nhà hàng Mai Thọ Xương (kinh doanh cơm) 67 Phủ Doãn Không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh; Cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp không được che kín 8 triệu đồng Không đăng ký tên biển hiệu (kinh doanh nem rán) 40 Hàng Bông (ngõ Tạm Thương) Không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến 4 triệu đồng Hộ kinh doanh Trần Thị Minh Phương (kinh doanh Mỳ vằn thắn) 54 Hàng Chiếu Không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh 4 triệu đồng Công ty TNHH Xuất - Nhập khẩu và Bán lẻ hàng tiêu dùng Hà Nội (kinh doanh thực phẩm) 1 Lý Nam Đế Khu vực chứa đựng không đủ giá kệ; Không đủ thiết bị chuyên dụng để kiểm soát nhiệt độ 58 triệu đồng Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội (nhà hàng) 7 Đinh Liệt Chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ không đảm bảo vệ sinh 8 triệu đồng Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Tuấn Ngọc (nhà hàng trong khách sạn) 8 Hàng Buồm Cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp không được che kín 8 triệu đồng Công ty TNHH TM và Dịch vụ Du lịch Phạm Minh (nhà hàng trong khách sạn) 32 Bát Đàn Người chế biến thức ăn mà không đội mũ đeo khẩu trang khi tiếp xúc với thức ăn ngay 8 triệu đồng Hộ kinh doanh Trần Minh Đức 2 Tông Đản Không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh 4 triệu đồng Hoàng Thị Sửu (kinh doanh thức ăn đường phố) 37 Hàng Vải Không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín 1,5 triệu đồng Hộ kinh doanh Đỗ Quyên (kinh doanh nhà hàng) 14 Tông Đản Chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ không đảm bảo vệ sinh 4 triệu đồng Công ty TNHH TM và Ẩm thực Thảo Phong (nhà hàng) 101 Mã Mây Cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp không được che kín 8 triệu đồng

Qua kiểm tra, nhiều cơ sở vi phạm các lỗi phổ biến như khu vực chế biến, bảo quản không bảo đảm vệ sinh; cống rãnh không che kín; thiếu dụng cụ chứa rác hợp vệ sinh; thiết bị bày bán, bảo quản không đạt chuẩn; nhân viên không tuân thủ quy định bảo hộ...

Mức xử phạt dao động từ khoảng 1,5 triệu đến gần 60 triệu đồng, tùy mức độ vi phạm; đa số cơ sở bị phạt vài triệu đồng, riêng trường hợp nặng bị xử phạt cao do không đáp ứng các yêu cầu then chốt về bảo quản thực phẩm.