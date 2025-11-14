Thủ khoa Đại học Sư phạm bị bố giận thời gian dài vì lý do bất ngờ

Hai lần trượt nguyện vọng 1 vì thiếu 0,5 điểm

Tháng 6 vừa qua, Đoàn Bá Tráng (SN 1996 tại Thanh Hóa), tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (ĐH) với số điểm toàn khóa xuất sắc 3.64/4.0, kết thúc hành trình 10 năm làm sinh viên 3 trường đại học.

Không chỉ kết thúc hành trình học đại học dài đằng đẵng so với một số sinh viên khác, kết quả này còn đánh dấu cả bước ngoặt của Tráng khi từ bỏ ước mơ quân nhân để dành tình yêu cho ngành sư phạm.

Tráng cho biết, ước mơ của mình từ bé là được đứng trong hàng ngũ công an hoặc quân đội. Trong khi đó, bố mẹ Tráng thích con trai chọn ngành y.

Năm 2014, lần đầu tiên thi đại học, nam sinh chọn cả khối A, B vào hai trường: Học viện Quân y và Học viện An ninh nhân dân.

Tuy nhiên, với 24 điểm khối A, Tráng chỉ đủ điểm vào hệ trung cấp an ninh. Ở khối B, với 26,5 điểm, nam sinh trượt Học viện Quân y vì thiếu vỏn vẹn 0,5.

Đoàn Bá Tráng tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2025 (Ảnh: NVCC).

Gia đình không muốn con theo hệ trung cấp an ninh vì sợ khó kiếm việc làm, Tráng sử dụng kết quả thi để học tạm thời tại Học viện Nông nghiệp 1 nhằm ôn thi lại vào Trường Sĩ quan lục quân 1.

Năm 2015, cậu thi lại đại học lần 2 vào Trường Sĩ quan lục quân 1. Với kết quả thi 24,5 điểm, nam sinh tiếp tục trượt đại học ở ngôi trường mơ ước khi thiếu 0,5.

Sau hai lần thi lại đại học, tâm trí Tráng càng nặng nề. Năm đó, em quyết định chọn nguyện vọng 2 vào Trường ĐH Mỏ địa chất, ngành Lọc hóa dầu.

Tháng 7 năm 2020, Tráng tốt nghiệp song bằng loại giỏi tại Trường ĐH Mỏ địa chất với 2 ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học và Kỹ thuật công trình xây dựng.

Trong 5 năm học hệ kỹ sư tại Trường ĐH Mỏ địa chất, Tráng đoạt nhiều giải thưởng, trong đó có giải Nhì Olympic sinh viên Hóa học. Năm 2019 và 2020, nam sinh thi Olympic Cơ học toàn quốc và đạt giải Khuyến khích.

“Những ngày học song bằng, em giống chiếc máy hoạt động hết công suất. Trung bình mỗi kỳ, em học 34-35 tín chỉ, một ngày học từ tiết 1 đến tiết 13, tức từ khoảng 7h đến 20h", Tráng cho hay.

Tráng cùng bạn bè, người thân tại một số dịp trọng đại: (Ảnh: NVCC).

10 năm, 3 trường đại học

Trong thời gian là sinh viên Trường Mỏ, Tráng tham gia câu lạc bộ học thuật, chuyên giảng dạy cho sinh viên ngoài giờ lên lớp, hoặc phụ trợ cho các sinh viên yếu kém, những sinh viên có mong muốn học cao hơn để thi Olympic quốc gia.

Trong 3 năm liền, cậu sinh viên xứ Thanh được bầu làm trưởng ban học thuật cho câu lạc bộ bồi dưỡng sinh viên thi Olympic quốc gia các môn.

“Trong khoảng thời gian giảng dạy, thấy các bạn sinh viên đạt được nguyện vọng đề ra, tôi rất vui, cảm giác được đứng trên bục giảng là hành trình thiêng liêng, cao quý.

Tốt nghiệp đại học, tôi chưa đi làm ngay. Muốn biết mình có đam mê nghề giáo hay không, tôi quyết định khi ra trường ở lại làm trợ giảng một thời gian và ra ngoài dạy thêm một năm”, Tráng cho hay.

Tráng thực sự yêu thích ngành sư phạm (Ảnh: NVCC).

Năm 2021, Tráng một lần nữa tự hỏi bản thân xem thực sự muốn theo đuổi nghề giáo không, hay chỉ là mong muốn nhất thời? Cậu quyết định nộp hồ sơ vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 để theo chuyên Hóa học bởi thực sự yêu thích.

Tráng đỗ vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 theo hệ tuyển thẳng học sinh trường chuyên và xét học bạ. Trong khi các bạn đã tốt nghiệp đi làm, nam sinh mất 10 năm cho việc học 3 trường đại học.

“Ban đầu bố mẹ tôi rất sốt ruột vì tôi không đậu khối ngành công an, quân đội. Cả thời gian dài, hai bố con tôi không trò chuyện với nhau bởi càng kỳ vọng nhiều, bố càng giận tôi. Thực ra bố không hiểu, bản thân tôi buồn nhiều nhất khi con đường học tập không thuận lợi như nhiều người.

Thời gian học ở Trường ĐH Mỏ địa chất, mẹ luôn động viên, ủng hộ tôi, còn bố vẫn chưa thực sự nguôi ngoai. Thế nhưng khi tốt nghiệp Trường ĐH Mỏ địa chất, chính bố là người ủng hộ tôi tiếp tục theo nghề giáo”, Tráng nhớ lại.

Tráng dành nhiều thời gian cho công tác đoàn hội tại trường (Ảnh: NVCC).

Con đường này khép lại, con đường khác mở ra

Chia sẻ về hành trình học tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cùng các bạn kém mình tới 7 tuổi, Tráng cho hay, nhiều thầy cô thắc mắc vì tôi lớn tuổi hơn các bạn cùng lớp rất nhiều.

Việc đã kinh qua việc học tập ở nhiều trường giúp Tráng có kết quả học tập tốt hơn, kèm với sự chính chắn, trưởng thành do trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống.

Được biết ngay từ năm nhất ở Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, Tráng dừng hẳn việc dạy thêm để tập trung cho công tác đoàn hội, với chức vụ Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam của trường.

Tráng cho hay, để làm tốt được công tác đoàn hội, bản thân phải cân bằng giữa việc học tập và hoạt động bởi có rất nhiều việc không tên xảy ra bất ngờ.

Tráng quyết định ở lại trường, phấn đấu làm giảng viên (Ảnh: NVCC).

Ngoài việc học theo các từ khóa quan trọng, Tráng còn tham gia các nhóm nghiên cứu riêng và đoạt giải thưởng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2025.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, chàng trai quyết định ở lại trường, phấn đấu làm giảng viên bởi cảm thấy còn nợ rất nhiều ân tình với nhà trường.

“Đến lúc này tôi cảm thấy không có gì hối hận khi từ bỏ giấc mơ ở trong quân ngũ để theo sư phạm. Tôi nghĩ rằng, khi cánh cửa này đóng lại, ắt sẽ có cảnh cửa khác mở ra. Tôi cảm thấy may mắn khi lựa chọn học và làm việc tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2.

Tôi đã trả lời thầy mình rằng, cho dù có cơ hội, em sẽ không đi nước ngoài, chỉ học ở trong nước bởi cho dù ở môi trường nào, nếu cố gắng vẫn sẽ có những kết quả xứng đáng", Tráng nói.