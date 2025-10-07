Nam sinh người Sán Chỉ tốt nghiệp thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội

Đó là những lời chia sẻ xúc động của Phương Văn Huy, tân thủ khoa Trường Điện - Điện tử (ĐH Bách khoa Hà Nội), khi đại diện cho gần 4.000 tân cử nhân phát biểu trong lễ tốt nghiệp mới đây.

Phương Văn Huy đại diện cho các tân cử nhân phát biểu tại lễ tốt nghiệp (Ảnh: M. Hà).

Với điểm trung bình toàn khóa 3.95/4.0, trong đợt tốt nghiệp này, Huy là thủ khoa Trường Điện - Điện tử, là 1 trong 10 thủ khoa toàn ĐH Bách khoa Hà Nội.

Trong bài phát biểu Huy cho hay: “Em may mắn được sinh ra trong gia đình thuần nông tràn đầy tình yêu thương. Dù cha mẹ không thể dạy con những bài toán cao cấp hay những định luật vật lý phức tạp nhưng cha mẹ đã dạy em bài học lớn nhất của cuộc đời: Bài học về sự cần cù, đức hy sinh và giá trị của tri thức”.

Cũng theo Phương Văn Huy, em nhớ mãi hình ảnh cha mẹ mỗi ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", rời nhà từ lúc sương sớm chưa tan và trở về khi trời đã tắt nắng.

Những giọt mồ hôi của cha mẹ đã đổi lấy cho em từng bữa ăn, từng cuốn sách hay khoản học phí, để em được đến trường theo đuổi tri thức.

Em đã dùng tiền của cha mẹ để được học những điều cha mẹ chưa từng có cơ hội được học. Nhờ mồ hôi, nước mắt của cha mẹ, em có thể chạm tới những ước mơ mà cha mẹ chưa từng dám mơ tới.

Được biết Huy là người đồng bào dân tộc Sán Chỉ, sinh ra và lớn lên tại Định Hóa, Thái Nguyên.

Huy và gia đình tại ĐH Bách khoa Hà Nội trong ngày trao bằng tốt nghiệp (Ảnh: Mỹ Hà).

Những năm tháng cấp ba, Huy theo học tại Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Thái Nguyên, ngôi trường nội trú chuyên biệt, dành cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong tỉnh.

Từ cậu học trò rụt rè, em đã dám ước mơ lớn hơn, nghĩ về những chân trời xa hơn.

“Em biết rằng, học đại học chưa bao giờ là dễ dàng. Em tự đặt ra cho mình mục tiêu khiêm tốn: Tốt nghiệp đúng hạn, có được tấm bằng khá và một công việc ổn định để lo cho gia đình”, nam sinh cho hay.

Khi mới vào đại học, em thực sự choáng ngợp bởi lượng kiến thức chưa từng tiếp cận. Trong khi đó, các bạn xung quanh đều rất năng động, hầu hết xuất thân từ trường chuyên lớp chọn hoặc đoạt giải quốc gia. Bạn nào cũng xuất sắc, học tập không ngừng càng khiến nam sinh tự ti.

“Nhiều đêm em thức trắng bên những trang giáo trình dày đặc công thức. Có những bài thí nghiệm thất bại hết lần này đến lần khác, những kỳ thi có kết quả không như mong đợi khiến em hoài nghi bản thân, liệu mình có làm được không?

Chính trong những lúc khó khăn nhất, em nhận ra giá trị của sự kiên trì và bền bỉ. Em đạt được điểm tổng kết 3.69/4.0 ngay năm học đầu tiên”, nam sinh nói.

Năm học thứ 3, Huy bắt tay nghiên cứu khoa học. Điều này giúp em biết vận dụng kiến thức trong lớp vào giải quyết vấn đề thực tế trong cuộc sống.

Theo nam sinh, cũng chính sự kiên trì, bền bỉ, từ mục tiêu tốt nghiệp đúng hạn ban đầu, nam sinh đạt được thành tích mà trước đây mình chưa từng dám mơ tới: Thủ khoa!

Huy và bạn học trong ngày tốt nghiệp (Ảnh: P. Huy).

Chia sẻ về bí quyết học tập, nam sinh cho hay phải luôn cố gắng, dành nhiều thời gian làm bài tập hơn các bạn bè chung khoá. Đặc biệt, nam sinh tìm các tài liệu nước ngoài về môn giải tích, đại số - hai môn học “khoai” nhất để nâng cao kỹ năng.

Về dự định sau khi tốt nghiệp, nam sinh tiếp tục học thạc sĩ tại trường, sau đó sẽ đi nước ngoài.

Nam sinh đang nộp hồ sơ vào một số công ty với hy vọng vừa học vừa làm để lo chi phí và tiếp tục tham gia nghiên cứu.