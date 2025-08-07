Thủ khoa “siêu hiếm” của Đại học Y Hà Nội

Tháng 9 tới, Ngô Thu Hà sẽ là sinh viên duy nhất, trên tổng số hơn 1.000 em tốt nghiệp khóa này của Trường Đại học (ĐH) Y Hà Nội được vinh danh thủ khoa TP Hà Nội năm 2025 tại Văn Miếu, Quốc tử giám.

Hà tốt nghiệp ngành Y khoa với điểm tổng kết 8,42/10, bằng tốt nghiệp bác sĩ loại giỏi.

Trong suốt thời gian học tập, Thu Hà đạt 8/12 kỳ học bổng khuyến khích học tập Trường ĐH Y Hà Nội, có 5 kỳ học bổng doanh nghiệp, là thành viên câu lạc bộ học tập của trường.

Điều đặc biệt hiếm hoi khi nữ sinh này vừa thủ khoa đầu vào ở kỳ xét tuyển vào đại học cách đây 6 năm, vừa thủ khoa đầu ra.

Thu Hà đang tập trung ôn thi bác sĩ nội trú, kỳ thi được đánh giá cam go và rất khốc liệt của ngành Y.

Ngô Thu Hà, thủ khoa toàn quốc khối B00 năm 2019, thủ khoa đầu ra “siêu hiếm” của Trường ĐH Y Hà Nội năm 2025 (Ảnh: NVCC năm 2019).

Ngô Thu Hà, thủ khoa toàn quốc khối B00 (toán, hóa, sinh) năm 2019 cũng dẫn đầu khóa tốt nghiệp năm nay ở Đại học Y Hà Nội, thuộc diện "rất hiếm".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hà cho biết, với sinh viên ngành Y, có lẽ được vào bác sĩ nội trú là ước mơ cao nhất, học được với những người giỏi nhất. Vậy nên, em có một chút lo lắng trước kỳ thi, bởi lượng kiến thức quá nhiều, áp lực rất lớn, trọng trách đặt cao hơn.

“Em cho rằng đấy là con đường mà mọi bác sĩ dù muốn hay không đều phải cố gắng vượt qua, vậy nên không còn cách gì khác ngoài cố gắng để đạt được mục tiêu”, Hà nói.

Về bí quyết học tập, Thu Hà cho hay, em dành rất nhiều thời gian để tự học. Tất nhiên không hẳn học mười mấy tiếng mỗi ngày bởi ngoài dành thời gian ăn, ngủ, em còn tham gia các câu lạc bộ học tập.

Em thường đọc kỹ sách giáo khoa và tài liệu. Sau khi đóng sách, em nhắm mắt điểm lại trong đầu xem lượng kiến thức mình nhớ được khoảng bao nhiêu phần trăm. Em cố gắng thuộc lượng kiến thức đã học hôm đó, sau một thời gian mới quay lại ôn lần nữa.

Ngoài học tập ở thư viện, trường học, Thu Hà sử dụng một số ứng dụng học tập trên Internet. Em cũng có một nhóm sinh viên học tập chung: “Các bạn trong nhóm thường có trình độ tương đương nhau, thường đưa ra ý kiến nên em dễ nhớ và tổng hợp được kiến thức từ nhiều nguồn", Hà nhớ lại.

Thu Hà (thứ 2 bên trái) nhận học bổng tại Trường ĐH Y Hà Nội (Ảnh: Đ.T. Ngoãn).

Thời điểm áp lực nhất với cô sinh viên này có lẽ là năm học cuối bởi lịch học ở trường dày đặc, cộng với thi hết môn, học lâm sàng, trực tại bệnh viện.

Nữ sinh cho hay, em không chọn du học hoặc đi làm ngay sau khi tốt nghiệp mà tham dự kỳ thi nội trú - con đường khá khó khăn, bởi đấy là ước mơ. “Gia đình em rất ủng hộ không chỉ danh tiếng của Trường ĐH Y Hà Nội mà còn vì yêu thích nghề nghiệp này”, nữ sinh chia sẻ thêm.

Là cô giáo chủ nhiệm của Thu Hà 3 năm cuối, cô Đào Thị Ngoãn, nhận xét Thu Hà là sinh viên thực sự xuất sắc, nổi bật về mọi mặt. Em là sinh viên rất hiếm hoi khi vừa học tốt kiến thức chuyên môn, vừa có điểm rèn luyện cao.

Nữ sinh này vừa là thủ khoa đầu vào, thủ khoa đầu ra, đồng thời tham gia rất nhiều công tác tình nguyện, tham gia câu lạc bộ học tập của trường và dành học bổng để ủng hộ cho một số quỹ của trường.

“Tôi nghĩ em sinh ra để làm ngành Y, bởi cả thân, tâm đều rất đáng khen ngợi. Ngoài tố chất học tập rất tốt đề hoàn thiện nghề nghiệp, sự quan tâm của em với người khác khi trích học bổng chia sẻ với một số quỹ nhân đạo, mang đến cảm giác ấm áp cho mọi người”, cô Ngoãn cho hay.

Ngô Thu Hà (thứ 3 từ trái sang) và các bạn cùng lớp phổ thông (Ảnh: NVCC).

Như Dân trí đưa tin trước đó, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019, Ngô Thu Hà, học sinh lớp 12 chuyên Toán trường THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ (cũ) là thủ khoa khối B00.

Hà là con gái thứ 2. Chị gái em cũng từng là học sinh lớp chuyên hoá, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ (cũ).

Với sự khiêm tốn và đam mê học tập, Thu Hà không ngừng cố gắng và đạt được nhiều kết quả cao thời phổ thông như: Giải nhì Kỳ thi toán Hà Nội mở rộng HOMC, Huy chương Bạc Giao lưu Học sinh giỏi các trường THPT Chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, 2 năm liền đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán.

Với ước mơ được trở thành bác sĩ đa khoa trong tương lai, Hà đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để học 3 môn toán - hóa- sinh.