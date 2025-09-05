Chiến sĩ biên phòng lội suối vào bản, cõng học sinh đi khai giảng

Sáng 5/9, cùng với cả nước, hơn 433.500 học sinh tỉnh Quảng Trị nô nức dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2025-2026.

Ở khu vực miền núi, nhiều trường học tổ chức khai giảng tại điểm chính, từ sáng sớm, thầy, cô giáo với sự hỗ trợ tích cực của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã vào thôn, bản xa, đón học sinh tựu trường.

Chiến sĩ biên phòng cõng học sinh qua suối đi khai giảng (Ảnh: Biên phòng cung cấp).

Tại xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập đã chia làm nhiều mũi, băng đèo, lội suối đón học sinh. Một số em được chiến sĩ biên phòng dùng xe máy chở đến trường, số khác được bộ đội cõng qua những đoạn suối bị ngập.

Thiếu tá Nguyễn Minh Tiến, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Cù Bai, Đồn Biên phòng Hướng Lập, cho biết quãng đường từ thôn Cù Bai đến Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lập khoảng 9km, điều kiện đường sá đi lại rất khó khăn. Nhiều con suối ở xã Hướng Lập vẫn chưa có cầu để người dân đi lại.

Trong ngày khai giảng năm học mới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập đã hỗ trợ đưa đón 8 học sinh ở các thôn Cù Bai, Ka Tiêng và Cựp - Cuôi, đến trường. Đặc biệt, lực lượng biên phòng đã vượt suối Tà Leng, cõng các học sinh đi khai giảng.

Lễ khai giảng tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lâm Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

"Thời điểm này mực nước cao, học sinh đi qua rất nguy hiểm, do đó cán bộ, chiến sĩ đã cõng các em vượt suối. Không chỉ riêng ngày khai giảng mà trong những ngày đi học bình thường, đồn cũng cắt cử cán bộ chiến sĩ đưa đón các cháu ở quãng đường xa, khó đi để đảm bảo an toàn", Thiếu tá Tiến nói.

Đồn Biên phòng Hướng Lập đang nhận nuôi và hỗ trợ 9 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó 4 em thuộc Dự án "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường” và 5 em thuộc Chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng - Nâng bước em đến trường”.

Trước thềm năm học 2025-2026, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã tổ chức động viên và tặng quà tới học sinh thuộc các dự án, chương trình.

Để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng và năm học mới, ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị cũng tích cực triển khai nhiều giải pháp huy động học sinh đến trường, đặc biệt ở các địa bàn miền núi, vùng khó khăn.

Tại Trường Tiểu học và THCS Thượng Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, những ngày đầu tháng 9, thầy cô đã ở lại bản, bám trường để dọn dẹp, sửa soạn bàn ghế, treo cờ và khẩu hiệu, sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới.

Trường Tiểu học và THCS Thượng Hóa hiện có hơn 150 học sinh, đều là con em đồng bào dân tộc Chứt. Thầy cô cũng đến từng nhà vận động phụ huynh đưa con em đến lớp đông đủ trong ngày khai giảng.

Dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đường vào bản nhiều đoạn bị chia cắt bởi mưa lũ, thầy trò Trường Tiểu học và THCS Thượng Hóa vẫn giữ vững tinh thần vượt khó và có một ngày khai giảng trang trọng và ấm áp.

Học sinh Cồn Cỏ vui tươi trong ngày khai giảng (Ảnh: Nguyễn Bé).

Với học sinh người Chứt, lễ khai giảng không chỉ là ngày hội tri thức mà còn là niềm hy vọng vào tương lai.

Còn tại đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, lễ khai giảng cũng diễn ra trong không khí vui tươi. Cồn Cỏ hiện có 1 lớp học Mầm non với 13 cháu và 1 lớp Tiểu học với 7 học sinh, trong đó 3 em được báo Dân trí nhận đỡ đầu đến hết cấp Tiểu học.

Cô giáo Lê Thị Thùy Linh, phụ trách Trường Mầm non Hoa Phong Ba, đặc khu Cồn Cỏ, cho biết vì điều kiện địa lý cách đất liền 18 hải lý nên cuộc sống của bà con trên đảo và cô trò còn nhiều khó khăn. Cồn Cỏ đã có tàu dịch vụ nhưng lịch trình không cố định, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, số lượng người đi.