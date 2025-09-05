Khai giảng đầu tiên sau hợp nhất tỉnh thành: Hành trình mới đầy ắp cảm xúc

Đó là lúc các em bắt đầu một hành trình mới, tại một ngôi trường mới, với những người bạn mới.

Khi "ngôi trường mới" trở thành "ngôi nhà mới"

Sáng 5/9, khi cả nước hân hoan đón chào năm học mới, đối với nhiều học sinh, đây là khoảnh khắc đặc biệt để gặp lại bạn bè sau kỳ nghỉ hè. Còn với Hà Ngọc Uyên Phương, học sinh lớp 11 chuyên ngữ văn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai, ngày khai giảng năm nay còn mang một ý nghĩa lớn lao hơn thế.

Đó là ngày em chính thức bắt đầu một hành trình mới, tại một ngôi trường mới, với những người bạn mới.

Hà Ngọc Uyên Phương, học sinh lớp 11 chuyên ngữ văn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai háo hức trong ngày khai giảng tại ngôi trường mới (Ảnh: NVCC).

Uyên Phương vốn là học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai. Cha mẹ Phương chuyển công tác về trung tâm hành chính sau hợp nhất tỉnh Gia Lai và Bình Định (cũ) nên em cũng thay đổi môi trường học.

Khi biết tin, cảm xúc đầu tiên của em là sự bỡ ngỡ và lo lắng. Rời khỏi môi trường đã quen thuộc để bắt đầu lại từ đầu quả thực là một thách thức không hề nhỏ.

“Liệu mình có hòa nhập được với các bạn mới không? Liệu mình có theo kịp chương trình học ở trường mới không?…”, hàng ngàn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cô học sinh lớp 11.

Thế nhưng, những lo lắng ấy nhanh chóng tan biến nhờ sự quan tâm, động viên của mọi người.

“Bố mẹ, bạn bè, thầy cô giáo ở cả hai trường cũ và mới đều dành cho tôi sự hỗ trợ tận tình. Đặc biệt, tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai và sự tạo điều kiện rất thuận lợi từ nhà trường", Uyên Phương tâm sự.

Em kể: "Các bạn trong lớp rất thân thiện và hòa đồng. Ngay từ những ngày đầu, các bạn đã chủ động giúp đỡ em, giới thiệu em với mọi người và cùng nhau trò chuyện để em không cảm thấy lạc lõng. Cảm giác được chào đón và quan tâm khiến em thấy ấm áp, tự tin hơn rất nhiều".

Giờ đây, đối với Uyên Phương, việc chuyển trường không chỉ đơn thuần là thay đổi môi trường học tập, mà còn là một cơ hội để em trải nghiệm và trưởng thành. Đây cũng là dịp để em tự lập hơn, học cách tự đi xe đến trường thay vì đi bộ do nhà gần trường như trước đây.

Em hào hứng chia sẻ: "Bây giờ, em đã cảm nhận được rất nhiều điều thuận lợi, không như suy nghĩ ban đầu. Em được thầy cô trường cũ và trường mới quan tâm giúp đỡ, các bạn hỗ trợ rất nhiều trong việc tiếp cận những điều mới mẻ, và quan trọng là em có thể tiếp tục thực hiện những ước mơ, hoài bão trong học tập".

Uyên Phương cho biết mình không phải là người duy nhất chuyển trường, có một vài bạn từ trường cũ cùng chuyển đến đây.

“Cảm giác vừa đi xe vừa ngắm nhìn phố phường và ngôi trường mới khiến em vừa bồi hồi vừa háo hức. Hồi hộp vì buổi lễ khai giảng ở một ngôi trường mới, háo hức vì một năm học mới đầy hứa hẹn đang chờ đợi”, nữ sinh lớp 11 chia sẻ.

Giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương, Thái Nguyên đón học sinh trong năm học mới (Ảnh: Quyết Thắng).

Giống như Uyên Phương, Hoàng Minh Đức (SN 2018) cũng theo bố mẹ chuyển từ Bắc Kạn về Thái Nguyên từ tháng 7 năm nay sau khi hai tỉnh được hợp nhất. Em được tiếp nhận vào lớp 2 của Trường Tiểu học Trưng Vương.

Ông Hoàng Tùng Lâm, cán bộ chi nhánh Bưu chính Viettel Thái Nguyên, cho biết trong quá trình ổn định cuộc sống sau hợp nhất tỉnh, điều quan tâm nhất của gia đình là chọn cho con môi trường để tiếp tục học tập và rèn luyện.

Những ngày đầu đến trường, thay vì lo lắng như bố mẹ, Đức ban đầu bỡ ngỡ nhưng sau đó lại háo hức với trải nghiệm mới.

“Sự đón tiếp nồng nhiệt của thầy cô và bạn bè, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm, đã giúp con nhanh chóng hoà nhập. Niềm vui của con cũng chính là niềm hạnh phúc, sự yên tâm của bố mẹ", ông Lâm chia sẻ.

Tương tự nỗi niềm của ông Lâm, bà Viển chuyển công tác về Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, cũng chung lo lắng khi cho hai con lớp 1 và lớp 3 chuyển về trung tâm hành chính mới. Bà Viển tìm kiếm thông tin qua người thân, đồng nghiệp, trên internet để tìm hiểu về trường lớp.

“Thật ấn tượng, từ lúc tôi liên lạc để xin hướng dẫn thủ tục chuyển trường cho con, các cô đã nhiệt tình, chu đáo hướng dẫn. Qua 1 tuần tựu trường của con, tôi rất an tâm khi thầy cô thân thiện, môi trường học tập tốt. Về nhà, hai con khoe cô hiệu trưởng đón con ở tận ngoài cổng vào đấy. Tôi rất mừng", phụ huynh chia sẻ.

Phụ huynh cho biết thêm, cô giáo chủ nhiệm cũng rất tâm lý khi biết các bé sẽ ngại ngùng, chưa làm quen được với bạn mới ngay nên cô luôn dành thời gian để hỏi han, giúp con có tâm lý thoải mái nhất.

Bà Viển nhấn mạnh, tâm lý của phụ huynh con đi học về vui vẻ là cha mẹ đã rất an tâm với công việc tại nơi mới.

Thầy cô, nhà trường cùng đồng hành

Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Trưng Vương, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, tổ chức lễ khai giảng đặc biệt. Sau 28 năm kể từ ngày tách tỉnh Thái Nguyên - Bắc Kạn, trường lại mở rộng cánh cổng đón những học sinh Bắc Kạn trở về sau ngày sáp nhập, “châu về Hợp Phố”.

32 học sinh Bắc Kạn theo cha mẹ đến Thái Nguyên nhận công tác mới đã được tiếp nhận vào ngôi trường có 117 tuổi đời.

Trường được thành lập vào năm 1908. Trải qua 4 lần tách - nhập, trong lễ khai giảng năm học 2025-2026, ngôi trường trăm tuổi chứng kiến học sinh của hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên cũ cùng nắm tay dưới lá cờ Tổ quốc, cất vang lời hát Tiến quân ca.

Cô Nguyễn Thanh Mai, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, năm nay trường đón 224 học sinh lớp 1. Đây cũng là năm có số học sinh chuyển đến cao nhất từ trước tới nay với 54 em.

“Thay mặt nhà trường, tôi xin gửi lời chúc tới toàn thể các em học sinh, và đặc biệt là lời chào mừng nồng nhiệt đến các bạn nhỏ từ nhiều ngôi trường khác nhau đã tụ hội về Trưng Vương hôm nay.

Sự có mặt của các em là niềm vui, niềm tự hào và cũng là động lực để thầy trò chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập đoàn kết, hạnh phúc”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương chia sẻ.

Không khí lễ khai giảng chào đón năm học mới của thầy và trò trường THCS Giảng Võ, Hà Nội (Ảnh: Hồng Anh).

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai, cho biết, sau hợp nhất, toàn ngành Giáo dục Gia Lai có hơn 766.000 học sinh, hơn 55.000 cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tại 1.390 cơ sở giáo dục.

Sau hợp nhất 2 tỉnh, trung tâm hành chính được đặt tại Quy Nhơn nên có rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Gia Lai (cũ) chuyển công tác về đây.

Đi cùng là nhu cầu của con em họ chuyển xuống Quy Nhơn học tập. Tính đến trước ngày 31/8, đã có khoảng 261 học sinh các cấp học phổ thông đã thực hiện chuyển đến nhập học tại các trường trong khu vực trung tâm mới đặt tại trên địa bàn thành phố Quy Nhơn cũ.

Sở đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các phường và trường học tiếp nhận, hướng dẫn chi tiết, đồng thời gửi kèm toàn bộ văn bản quy định đến các sở, ban, ngành để hỗ trợ phụ huynh làm hồ sơ thuận lợi, nhanh chóng.

Sở GD&ĐT Gia Lai cũng luôn chủ động liên hệ trực tiếp với phụ huynh và các nhà trường để giải quyết các công việc theo nguyện vọng cũng như tư vấn, chia sẻ thông tin để phụ huynh biết và nắm rõ hơn trong việc lựa chọn trường muốn chuyển con em về Quy Nhơn học tập.

“Ngành giáo dục luôn cố gắng tạo ra một môi trường học tập an toàn, thân thiện, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức, nhân cách, kỹ năng sống và năng khiếu. Các em sẽ được học tập thoải mái, không áp lực, khuyến khích sự chủ động, sáng tạo và tư duy độc lập”, ông Phạm Văn Nam chia sẻ.

Theo vị Giám đốc, năm học mới, ngành Giáo dục Gia Lai sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh hợp tác giữa nhà trường, gia đình và xã hội để hỗ trợ tốt nhất cho học sinh.