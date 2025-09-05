Nam sinh gây bất ngờ với bài phát biểu tại lễ khai giảng đặc biệt

Tại lễ khai giảng trực tiếp ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia sáng nay, Kiều Tuấn Định, sinh viên năm 4, ĐH Bách khoa Hà Nội đại diện cho học sinh, sinh viên phát biểu.

Bày tỏ niềm xúc động, tự hào và lòng biết ơn vô hạn, Kiều Tuấn Định cho rằng những ngày tháng qua, bao thế hệ đã đánh đổi hy sinh xương máu để em và bao thế hệ trẻ được ở đây, hôm nay.

80 năm ấy là bản trường ca viết bằng mồ hôi, máu xương để hôm nay các thế hệ học sinh, sinh viên được đón lễ khai giảng trong hòa bình.

Kiều Tuấn Định, sinh viên năm 4, ĐH Bách khoa Hà Nội tại lễ khai giảng (Ảnh: Thành Đông).

Cũng trong bài phát biểu, nam sinh nhắc đến công nghệ, AI... là nền móng của tương lai và nhà nước đang tập trung phát triển như ngành bán dẫn, AI.

Nam sinh bày tỏ mong muốn bản thân mình trở nên giàu có, giàu để bản thân sống tốt, giàu để đóng góp cho quốc gia và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền của đất nước.

Nam sinh này khẳng định bản lĩnh trí tuệ của người Việt Nam không chỉ tỏa sáng thời chiến tranh, thời thoát nghèo mà còn tỏa sáng cả thời đại kinh doanh, làm chủ công nghệ và kỹ thuật cao phục vụ đời sống con người.

“Năm 2025, Đảng và Nhà nước hướng tới nước phát triển có thu nhập cao. Lúc này, lực lượng lao động chính là thế hệ trẻ. Từ đó, các em cố gắng chọn cho mình tương lai phù hợp, rèn luyện để đóng góp cho đất nước”, Tuấn Định nói.

Chia sẻ về khát vọng của thế hệ trẻ, nam sinh cho biết các em có thể sớm khởi nghiệp, phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ, muốn Việt Nam có các doanh nghiệp lớn có thể sánh vai các cường quốc 5 châu.

Nam sinh đạt học bổng liên tục của ĐH Bách khoa Hà Nội (Ảnh: NVCC).

Được biết Kiều Tuấn Định năm nay học năm thứ 4, Khoa Điện tử, Trường Điện điện tử, ĐH Bách khoa Hà Nội.

Khi biết mình đại diện cho học sinh, sinh viên cả nước phát biểu trong lễ khai giảng đặc biệt sáng nay, Định rất hồi hộp, ngủ chập chờn. “Hôm qua, các bạn tham gia sự kiện hôm nay đều phải ở lại ký túc xá. 5h30 sáng nay, ô tô nhà trường đưa chúng em tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia”, nam sinh cho hay.

Tuấn Định sinh ra ở Thái Nguyên. Nam sinh vào ĐH Bách khoa Hà Nội từ kết quả thi đánh giá tư duy.

Năm lớp 11, em đoạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn vật lý. Tại ĐH Bách khoa Hà Nội, em đạt học bổng của nhà trường các năm 2023, 2024; giải nhất cuộc thi Denso Factory Hacks 2023 cùng các giấy khen hoạt động đoàn - hội của Đại học Bách khoa và Trường Điện - Điện tử.

Tuấn Định đoạt giải nhất cuộc thi Denso Factory Hacks 2023 (Ảnh: NVCC).

Trong 3 năm học tập tại ĐH Bách khoa, Định luôn đạt điểm tổng kết trung bình chung loại giỏi (3.4-3.7/4.0).

Chia sẻ về bí quyết học tập, Định cho hay, em luôn quý giá những giây phút học tập với thầy cô. Em luôn ghi nhớ các bài giảng trên lớp, điều gì chưa hiểu, em trao đổi trực tiếp với giảng viên và trân trọng giây phút giao tiếp với thầy cô.

Ngoài học tập, Định đam mê bóng đá và cầu lông. Mỗi tuần, em dành 1-2 buổi chơi bóng đá và lập nhóm chơi cầu lông.

Việc tham gia hoạt động đoàn hội ở trường giúp em tự tin, năng động hơn. Nam sinh cho biết, mơ ước của mình sau khi tốt nghiệp là làm giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội hoặc đi du học. "Nếu may mắn được đi du học, sau khi trở về, em có dự định vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu khoa học hoặc khởi nghiệp", Tuấn Định nói.