Hẹn hò ở "làng đại học": Từ hành vi thiếu tế nhị đến xu hướng yêu có gu

Sau những hình ảnh thiếu tế nhị gây “đỏ mặt” ở "làng đại học" hay một cú vuốt là lên đôi qua ứng dụng hẹn hò, nhiều người không khỏi lo ngại về cách thể hiện tình yêu của sinh viên, giới trẻ.

Tuy nhiên, đó không phải là toàn bộ câu chuyện tình yêu về thế hệ gen Z (Generation Z, SN 1997-2012). Trên thực tế, một xu hướng hẹn hò hoàn toàn khác cũng đang nổi lên: một bộ phận sinh viên ngày nay học yêu một cách có trách nhiệm và đầy lý trí.

Với họ, tình yêu không phải là một sự bồng bột mà là một lựa chọn có ý thức, từ địa điểm hẹn hò cho đến cách xây dựng mối quan hệ. Họ học cách yêu "có gu" và có trách nhiệm.

Giới trẻ và lựa chọn “đi date”

"Đi date" là một thuật ngữ có thể còn xa lạ với thế hệ trước, nhưng lại là từ khóa quen thuộc của nhiều người trẻ hiện đại, đặc biệt là sinh viên. Nói một cách đơn giản, "date" là một buổi gặp mặt giữa hai người.

Thay vì nói "hẹn hò", "đi chơi" hay "tìm hiểu", gen Z chọn "đi date" để diễn tả một buổi gặp gỡ riêng tư, nơi hai người có thể dành khoảng thời gian chất lượng cho nhau để trò chuyện, khám phá những điểm chung và xem liệu có thể tiến xa hơn trong một mối quan hệ.

Khác với những cuộc gặp mặt bạn bè thông thường, một buổi "date" thường mang một ý nghĩa đặc biệt hơn, ẩn chứa sự mong đợi, sự đầu tư về cảm xúc và sự nghiêm túc nhất định.

Với nhiều sinh viên gen Z, một buổi hẹn hò không đơn giản là gặp nhau mà còn là một phần của trải nghiệm sống. Không gian, ánh sáng, âm nhạc - tất cả đều được lựa chọn kỹ càng.

Cuối tuần, Thu Phương, sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM, thường chọn một quán cà phê nhỏ để gặp người yêu. Đèn vàng, nhạc nhẹ, không gian yên tĩnh là những tiêu chí mà nữ sinh đặt ra trong mỗi lần hẹn hò.

Những nơi có không gian yên tĩnh được xem là địa điểm lý tưởng để hẹn hò (Ảnh: NVCC).

Tương tự, Nguyễn Hà Giang, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, cũng thích hẹn hò ở nơi có thể thư giãn, thoải mái. Mỗi tuần cô và người yêu gặp nhau 2–3 lần, mỗi buổi kéo dài vài tiếng. Có hôm chỉ là đi ăn, đi bộ, nhưng cũng có dịp cả hai cùng dựng kế hoạch cho những buổi hẹn hò.

Với Phương và Giang, địa điểm hẹn hò không cần sang trọng nhưng nhất định phải tạo được cảm giác riêng. Cả hai đều xem trọng yếu tố thoải mái và “có gu” - nơi giúp họ kết nối một cách tự nhiên nhất.

Lý giải về điều này, Phương cho rằng đó không chỉ là nơi để thể hiện tình yêu mà còn là nơi để thở, để trò chuyện, để sống chậm lại sau những giờ học, giờ làm việc căng thẳng.

Bên cạnh đó, có những cặp đôi lại mong muốn được hâm nóng tình cảm bằng những chuyến đi xa. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh viên Trường Đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, từng có nhiều chuyến du lịch đáng nhớ cùng người yêu. Kỷ niệm gần đây nhất là chuyến ra Hà Nội, vừa kết hợp đi đám cưới, vừa khám phá quê của người yêu.

Với Thảo, đi du lịch là một cách để lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn. Từ lúc chọn địa điểm, phối đồ đến việc cùng lên kế hoạch, cả hai có cơ hội để hiểu thêm về tính cách, thói quen và những điều chưa từng thấy ở nhau.

“Đi đến một nơi mới không chỉ để chơi, mà còn để thấy được góc nhìn khác của người kia. Cũng từ những lần cùng nhau giải quyết trục trặc trong chuyến đi, tụi mình trưởng thành hơn”, Thảo chia sẻ.

Thu Thảo có chuyến du lịch Hà Nội để vừa kết hợp đi đám cưới, vừa khám phá quê người yêu (Ảnh: NVCC).

Không phải chuyến đi nào cũng hoàn toàn riêng tư. Thảo kể rằng, phần lớn các lần đi chơi xa đều có bạn bè chung đi cùng, giúp bố mẹ cô cảm thấy yên tâm hơn. Quan điểm của gia đình và bản thân cô là: “Đi với ai cũng có rủi ro, nên điều quan trọng là mình biết tự bảo vệ mình”.

Đặc biệt, “staycation” (kỳ nghỉ tại chỗ), là một xu hướng đang ngày càng phổ biến trong giới sinh viên. Thay vì phải ra ngoài liên tục hay đi xa để hẹn hò, nhiều bạn sinh viên lựa chọn thuê homestay (nhà nghỉ dưỡng riêng tư) để ở bên nhau mà không bị ai làm phiền. Tại đây, họ có thể cùng nhau nấu ăn, xem phim, đọc sách hoặc đơn giản là ngồi trò chuyện cùng nhau.

Thu Phương đã từng trải nghiệm hình thức này với người yêu, cô chia sẻ: “Trải nghiệm cũng thú vị vì tụi mình đổi không gian để được ở cạnh nhau lâu hơn. Cuộc trò chuyện cũng sâu hơn vì có nhiều thời gian hơn”.

Những kiểu hẹn hò này đều phản ánh nhu cầu được gần gũi, thấu hiểu và đồng hành của các bạn sinh viên. Thế nhưng, chính họ cũng thừa nhận phải hết sức tỉnh táo bởi ở những nơi riêng tư ấy, tình cảm có thể “lệch pha”.

Những cuộc “hẹn hò không tên”

Lê An Hòa, sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, cũng có một chuyện tình đẹp với người bạn cùng giới. Hòa và người yêu từng bắt đầu bằng một mối quan hệ không cam kết. Họ gặp nhau khi cả hai còn quá bận rộn, mỗi người đều mang theo những áp lực riêng và chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ rõ ràng.

Tuy nhiên, điều làm nên khác biệt là sự thành thật và đưa ra thời hạn rõ ràng cho giai đoạn không ràng buộc ấy. Tình cảm cũng cần có giới hạn và thời hạn để bảo vệ cảm xúc cho cả hai.

Với An Hoà, hẹn hò đơn giản là những giây phút được ở cạnh nhau (Ảnh: NVCC).

Và chính sự minh bạch đó đã giúp cả hai bước vào mối quan hệ chính thức bằng sự tin tưởng và trân trọng lẫn nhau. Tình yêu ấy không chỉ đẹp vì sự khác biệt, mà vì nó được xây dựng trên sự rõ ràng và trách nhiệm.

Hòa cho rằng những buổi hẹn không cần quá cầu kỳ, chỉ đơn giản là cùng nhau đi siêu thị, nấu ăn, đi cà phê, đi dạo chụp hình - thế là đủ cho một tình yêu. Nhưng quan trọng đó phải là “thời gian chất lượng” của hai người.

Cũng như Hòa, không ít sinh viên vẫn chọn giữ giới hạn từ đầu, bởi họ cho rằng không phải vì sợ sai mà vì muốn đúng người, đúng thời điểm và đúng cách yêu. Với họ, giữ giới hạn không phải là kìm nén tình cảm mà lựa chọn ý thức để bảo vệ nhau khỏi những hậu quả đáng tiếc.

Họ đặt ra nguyên tắc rõ ràng trong các mối quan hệ dù đang trong yêu đương chính thức hay đang ở giai đoạn tìm hiểu, thẳng thắn chia sẻ về quan điểm, kỳ vọng, giới hạn bản thân, điều mình đã sẵn sàng hoặc chưa để tránh hiểu lầm.

Việc đặt ra nguyên tắc trong tình yêu không làm mất đi sự lãng mạn, mà ngược lại, giúp tình yêu sinh viên trở nên chín chắn hơn. Đó là cách không ít bạn gen Z chọn để yêu một cách văn minh, không quá vội, không quá dễ dãi, nhưng cũng không gò bó trong bất kỳ một khuôn mẫu nào. Yêu đủ nhiều để chân thành, đủ lý trí để không phải hối tiếc.

Không phải cuộc hẹn nào cũng được đặt tên và không phải mối quan hệ nào cũng được xác định. Nhiều sinh viên lựa chọn khởi đầu bằng cách tìm hiểu tự nhiên, không cam kết, không ràng buộc.

Nói về những cuộc “hẹn hò không tên” này, Hà Giang bày tỏ: “Mình thấy cũng có ưu và nhược, tùy theo mục đích của người lựa chọn cách yêu này nữa”.

Cô cho rằng, nếu họ yêu thử, hẹn hò không ràng buộc là để hiểu đối phương hơn, có thêm nhiều thời gian thân thiết với nhau để xem cả hai có thực sự phù hợp hay không là điều khá tốt.

Tuy nhiên ngay từ ban đầu nên nói rõ với đối phương, là muốn cả hai cho nhau cơ hội tìm hiểu, tránh gây hiểu lầm là không nghiêm túc trong mối quan hệ này, hay chỉ “đi chơi cho vui”, vì thời gian và tình cảm của bất cứ ai cũng đều đáng quý.

Ngoài ra, nữ sinh Trường Nhân văn không đồng ý với chuyện “yêu thử” theo kiểu muốn đùa giỡn tình cảm, không nghiêm túc, muốn yêu không ràng buộc để cùng đồng thời tìm hiểu, đi chơi với những người khác nữa.

Với Hà Giang, khi đã quyết định tìm hiểu ai đó, dù chưa phải người yêu của nhau, thì vẫn nên nghiêm túc, không hẹn hò, đi chơi với người khác trong khoảng thời gian đó.

Khánh Ly