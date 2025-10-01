Ngập lụt, nhiều trường phản ứng chậm: Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì?

Phụ huynh đón con em trong cơn mưa như trút (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, hôm qua (30/9), Hà Nội ngập lụt trên diện rộng, hàng loạt trường học thông báo trả học sinh vào đầu giờ chiều nhưng giao thông hỗn loạn, nhiều em mất 9 tiếng đồng hồ mới về được tới nhà.

Một số trường học nhanh chóng ra thông báo cho học sinh ăn ngủ tại trường hoặc nhờ xe quân đội đón học sinh tan lớp. Nhiều gia đình phải nhờ người quen đón con.

Trước sự hỗn loạn của giao thông và đảo lộn sinh hoạt, một số người cho rằng, Sở GD&ĐT phản ứng chậm, chưa có kế hoạch cho học sinh nghỉ học toàn thành phố trước ngày 30/9.

Trả lời phóng viên Dân trí sáng nay, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, quyết định nghỉ học diện rộng cần cân nhắc kỹ.

Phụ huynh Hà Nội đón con em trong đêm (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Thứ nhất, việc bất ngờ cho học sinh nghỉ học không đơn giản bởi khi nhiều gia đình đang đưa con tới trường hoặc các em đã đến lớp, sẽ khiến phụ huynh bối rối tìm người trông con.

“Hai hôm trước, Hà Nội chỉ mưa nhỏ, hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc đi lại. Chưa kể, Hà Nội có các khu vực khác nhau, không phải bất cứ khu vực nào cũng chịu ảnh hưởng của thiên tai, một số vùng lớp học khô ráo, điều kiện tốt.

Do vậy, không phải lần này mà cả những đợt mưa bão khác, chúng tôi đã có văn bản nhắc nhở, cho phép các nhà trường chủ động phương án hoặc có hình thức học phù hợp thực tế”, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay.

Trao đổi thêm với phóng viên, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, thay vì đột ngột thông báo nghỉ toàn thành phố khi nhiều học sinh đã tới trường, việc đón con em cũng khó khăn cho phụ huynh.

Do đó, các trường tiếp tục chủ động phương án trông, giữ hoặc trả học sinh sẽ hợp lý hơn. Và thực tế hôm qua, nhiều trường học đã chủ động cho học sinh nghỉ học buổi chiều.

Học sinh Hà Nội vượt lũ lụt về nhà hôm qua (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Cũng theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, sau khi làm việc với các ban, ngành phụ trách giao thông, đô thị của Hà Nội vào chiều tối 30/9, được biết còn nhiều điểm ngập có thể không rút hết nước trong ngày 1/10 nên Sở quyết định cho học sinh cả thành phố nghỉ một ngày để đảm bảo an toàn cho các em.

Đồng thời, các trường trong điểm ngập úng có thời gian dọn dẹp trường lớp để đón học sinh trở lại vào ngày 2/10.

Từ sáng đến tối 30/9, Hà Nội mưa lớn tầm tã khiến nhiều tuyến đường, phố bị ngập sâu, đường "biến thành sông", giao thông tê liệt, ô tô, xe máy chết máy la liệt.

Mưa ngập khiến giao thông nhiều điểm ùn tắc, người và xe "đông cứng" hàng tiếng trên đường, không ít người phải lội nước nhiều km để đến trường đón con, cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy.

Chiều qua, Hà Nội có hơn 80 điểm ngập nặng, đến sáng 1/10 vẫn còn hơn 20 điểm ngập trên lưu vực sông Nhuệ như Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phúc Xá, hầm chui Đại lộ Thăng Long...

Lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mưa lớn ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày 30/9 là do hội tụ gió mạnh, được hình thành giữa rìa Tây của áp cao cận nhiệt đới và hoàn lưu suy yếu từ bão Bualoi (bão số 10).

Tại nhiều điểm ở Hà Nội đo được lượng mưa hơn 200mm, thậm chí hơn 300mm trong hôm qua.