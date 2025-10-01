Ngôi sao nhập tịch Malaysia phản đối FIFA, yêu cầu tăng cường đoàn kết

Cách đây ít ngày, FIFA đã quyết định phạt Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Heve vì tội làm giả giấy tờ. FAM bị phạt tiền, trong khi 7 cầu thủ bị phạt tiền và cấm thi đấu 12 tháng.

Krasniqi còn được biết đến với biệt danh Matdon, từng khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia theo diện nhập tịch, đã bày tỏ sự thất vọng trước tình hình hiện tại mà bóng đá Malaysia đang phải đối mặt.

Krasniqi thi đấu cho tuyển Malaysia 7 trận, ghi được một bàn thắng (Ảnh: Makanbola).

“Điều khiến tôi buồn nhất là khi chứng kiến tình huống như thế này. Chúng ta không phải lúc nào cũng đoàn kết như một quốc gia. Bây giờ không phải là lúc để chia rẽ, đây là lúc tất cả người dân Malaysia, cầu thủ, người hâm mộ, phương tiện truyền thông, chính phủ và tất cả mọi người cùng đoàn kết”, Krasniqi chia sẻ.

Cựu cầu thủ của Kedah và Johor Darul Ta'zim nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự bảo vệ: “Nếu chúng ta không tự bảo vệ mình, sẽ không ai làm điều đó. Hãy ủng hộ các cầu thủ, đội tuyển và màu cờ của chúng ta. Chúng ta sẽ không để áp lực bên ngoài cản trở sự trỗi dậy của Malaysia. Chúng ta cùng nhau chiến đấu vì chúng ta là Malaysia. Can đảm vì đó là sự thật”

Krasniqi cũng bày tỏ sự bối rối trước quyết định của FIFA khi áp dụng hình phạt cho Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ kỳ cựu, mặc dù cơ quan quản lý bóng đá thế giới này trước đó đã chấp thuận các cầu thủ này.

“Malaysia đã làm đúng mọi thứ, mọi tài liệu, thủ tục, bước đi đều được tuân thủ với sự hợp tác của chính phủ, FAM và FIFA. Vấn đề không còn là giấy tờ nữa, mà là phẩm giá, sự chính trực, một quốc gia đang vươn lên,” anh khẳng định.

Krasniqi nhập tịch trở thành công dân Malaysia năm 2021 (Ảnh: Hmetro).

Krasniqi sinh năm 1992 tại Kosovo, anh từng thi đấu cho U21 Albani, sau đó khoác áo đội tuyển Kosovo trong giai đoạn 2014-2015. Năm 2021, Krasniqi đã nhập tịch trở thành công dân Malaysia sau 5 năm sinh sống tại quốc gia này và được phép khoác áo đội tuyển Malaysia. Krasniqi thi đấu cho tuyển Malaysia trong giai đoạn 2021-2022 với 7 trận đấu, trong đó có trận gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Hiện tại, anh đang là cầu thủ của Miami United thi đấu tại Mỹ.