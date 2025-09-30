Nam học sinh lớp 11 ở Hải Phòng bị nhóm bạn đánh nhập viện

Theo báo cáo của Trường THPT Phan Bội Châu (xã Nam Sách, Hải Phòng), chiều 26/9, trong giờ tan học, em M.B.N. (học sinh lớp 11I) đã va chạm với em P.T.A. (lớp 10K) tại cầu thang. Vụ việc không được báo cho giáo viên và nhà trường.

Hình ảnh em N. bị nhóm bạn đánh (Ảnh: Đ.X.).

Đến tiết 4 sáng 27/9, M.B.N. tiếp tục gặp P.T.A. tại lớp 10K để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, khoảng 17h20 cùng ngày, tại khu đô thị phía tây xã Nam Sách, hai bên xảy ra đánh nhau. N. cùng bốn học sinh khác bị quay video, đăng tải lên mạng xã hội.

Nhà trường xác định N. là người bị đánh, còn bốn học sinh tham gia gồm P.T.A. (lớp 10K), T.V.Q. (lớp 10H), V.P.T.D. ( lớp 10H) và N.X.H. (lớp 10H). Các học sinh liên quan cùng phụ huynh đã được mời làm việc, viết bản tường trình.

Khoảng 20h cùng ngày, Ban giám hiệu tới bệnh viện thăm hỏi và được gia đình thông tin N. bị gãy sống mũi, gãy xương huyền bàn tay trái. Đến chiều 29/9, kết quả kiểm tra y tế xác nhận thương tích này.

Chiều 29/9, Hội đồng kỷ luật trường quyết định tạm dừng học tập một tuần với bốn học sinh tham gia đánh bạn, đồng thời phối hợp công an xã Nam Sách tiếp tục xử lý.

Nhà trường cho biết luôn tuyên truyền, nhắc nhở học sinh về chấp hành pháp luật, an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn. Sau vụ việc, trường tổ chức thêm các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm ổn định tâm lý cho học sinh.