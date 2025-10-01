Sinh viên “kêu cứu" vì chính sách học phí mới, trường đại học điều chỉnh

Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: NT).

Yêu cầu chóng vánh, khắt khe

Phản ánh tới Dân trí, nhiều sinh viên của Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM (IU - VNUHCM) cho biết lo lắng về sự thay đổi đột ngột trong chính sách thu học phí của trường, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Theo phản ánh, với chính sách cũ, sinh viên có thời gian khoảng 1,5 tháng để xoay sở học phí (thường hoàn thành trước khi thi giữa kỳ). Trong trường hợp khó khăn, sinh viên có thể đóng 50% trước và hoàn tất phần còn lại sau kỳ thi.

Tuy nhiên, chính sách mới (thông báo 561 ngày 23/9) được áp dụng cho học kỳ I, năm học 2025-2026 đối với khóa K24 trở về trước đã thay đổi hoàn toàn.

“Thời hạn quá gấp, học phí phải hoàn tất trước ngày 5/10, tức là sinh viên chỉ còn chưa đầy 10 ngày để chuẩn bị số tiền lớn kể từ thời điểm nhận thông báo”, một sinh viên chia sẻ.

Quyết định cũng nêu điều kiện gia hạn ngặt nghèo: “Trường hợp sinh viên thực sự khó khăn về tài chính, chưa hoàn thành được nghĩa vụ đóng học phí theo đúng thời hạn quy định, Phòng Kế hoạch tài chính sẽ giải quyết gia hạn với điều kiện sinh viên đã đóng được ít nhất 50% học phí trước ngày 29/9. Sau thời gian trên, mọi lý do đều không được giải quyết”.

Nhà trường yêu cầu phải hoàn thành đầy đủ học phí đúng hạn theo quy định để có tên trong danh sách lớp học của học kỳ I năm 2025-2026.

“Nhận thông tin, em vô cùng lo lắng vì chỉ cần chậm đóng học phí một lần, sinh viên sẽ có thể bị xóa tên khỏi danh sách lớp”, sinh viên M. bày tỏ.

Một phần thông báo về học phí tại văn bản 561 ngày 23/9 của Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: Chụp màn hình).

Vấn đề nộp gấp gáp gây khó khăn bởi học phí một học kỳ dao động 20-35 triệu đồng cho hệ chính quy và 60-80 triệu đồng cho hệ liên kết nước ngoài.

"Với chính sách cũ, phụ huynh và sinh viên vẫn còn thời gian để xoay sở, sắp xếp tài chính. Với chính sách mới thay đổi đột ngột và không có thông báo sớm, áp lực tài chính đặt lên phụ huynh và sinh viên trở nên cực kỳ lớn, khiến nhiều gia đình rơi vào thế bị động", sinh viên N. bức xúc.

Sinh viên cũng đặt câu hỏi về sự bất hợp lý khi họ phải đóng học phí sớm hơn học viên (hệ sau đại học) đến 10 ngày. Sinh viên phần lớn vẫn phụ thuộc tài chính gia đình, trong khi học viên đã có thu nhập ổn định.

Trường dời thời hạn và nới lỏng điều kiện gia hạn

Sau khi có phản ánh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM cho biết đã tiếp thu, kịp thời điều chỉnh chính sách để hỗ trợ sinh viên.

Nhà trường đã ban hành thông báo mới số 567/TB-ĐHQT (ngày 25/9) thay thế cho thông báo 561 trước đó, với nhiều nội dung được điều chỉnh nhằm tạo điều kiện tối đa cho người học.

Cụ thể, về thời hạn đóng học phí, sinh viên được gia hạn thêm 10 ngày, tức là hoàn tất học phí trước ngày 15/10 (thay vì ngày 5/10 như thông báo trước đây).

Về chính sách đối với người học, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể nộp đơn xin gia hạn trước ngày 5/10 (thay vì ngày 29/9 như thông báo trước đây).

Nhà trường cũng không yêu cầu đóng trước 50% học phí để được xem xét gia hạn như trong thông báo ban đầu.

Giải thích thêm về nội dung này, phía nhà trường cho biết quy định yêu cầu sinh viên phải đóng trước 50% học phí để được xem xét gia hạn trong thông báo ban đầu là do lỗi của bộ phận soạn thảo văn bản.

“Trong các thông báo cũ từng có nội dung này, nhưng Hội đồng học vụ nhà trường đã quyết định bỏ. Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, đơn vị phụ trách chưa kịp loại bỏ dẫn đến sinh viên hiểu nhầm rằng phải nộp 50% trước ngày 29/9 và phần còn lại vào ngày 5/10. Ngay khi phát hiện, đơn vị đã nhận thấy lỗi sai hành chính và điều chỉnh lại trong thông báo mới”, nhà trường giải thích.

Sinh viên Trường Đại học Quốc tế được dời hạn đóng học phí thêm 10 ngày (Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn).

Về thắc mắc của sinh viên so sánh thời hạn đóng học phí giữa hệ đại học và sau đại học, trường cho biết do đặc thù quản lý đào tạo khác nhau, các mốc thời hạn được quy định riêng. Tuy nhiên, Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã chỉ đạo các phòng ban rà soát lại để đảm bảo sự hợp lý, đồng bộ và tạo thuận lợi tối đa cho người học.

Phía trường cũng cho biết thêm đã triển khai làm việc với các tổ chức tín dụng và ngân hàng chính sách để hỗ trợ vay vốn đóng học phí dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho sinh viên và gia đình chủ động hơn về tài chính.

“Như vậy, có thể khẳng định rằng nhà trường đã tiếp thu ý kiến, điều chỉnh kịp thời chính sách nhằm giảm bớt áp lực tài chính cho sinh viên và phụ huynh trong bối cảnh hiện nay”, đại diện Trường Đại học Quốc tế cho hay.