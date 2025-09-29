Hà Nội: Nghi bị bắt cóc, học sinh nhảy khỏi xe ôm công nghệ

Trả lời phóng viên Dân trí, bà Khuất Thị Thanh Nhàn, Hiệu trưởng Hệ thống giáo dục Ngôi sao Hà Nội (phường Hà Đông) xác nhận sự việc xảy ra với học sinh trường mình vào ngày hôm qua (28/9).

Cụ thể, sau khi học sinh này hoàn thành kỳ thi ASMO (kỳ thi Olympic Quốc tế về khoa học, toán và tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học đến THPT) diễn ra tại một trường học trên địa bàn phường Hà Đông, đã được phụ huynh gọi xe ô tô công nghệ đến đón.

Cảnh báo của hệ thống Trường Ngôi Sao Hà Nội về vụ việc (Ảnh: Nhà trường).

Trong lúc chờ xe, học sinh này bị một đối tượng đi xe máy đến tiếp cận, giả danh là tài xế được phụ huynh đặt đến đón.

Do vội di chuyển, học sinh lên xe nhưng quên kiểm tra thông tin biển số xe, tài xế, loại xe, hãng xe. Chỉ đến khi phụ huynh gọi, em này mới biết đã lên nhầm xe.

Ngay sau đó, học sinh này yêu cầu dừng xe nhưng tài xế không chấp thuận mà tiếp tục điều khiển phương tiện chạy nhanh hơn.

Quá hoảng loạn, học sinh đã tìm cách nhảy xuống đường khi xe máy đang di chuyển khiến em bị thương, phải khâu một số mũi.

Cũng theo hiệu trưởng nhà trường, học sinh này có lực học rất tốt. Em đã xử lý tình huống nhanh. “Ngày mai, học sinh này sẽ trở lại trường học”, Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm.

Sau sự việc trên, nhà trường đã phát đi cảnh báo toàn trường, yêu cầu các em không vội vàng, phải xác minh thông tin cẩn thận trước khi lên xe.

Khi học sinh phát hiện sự cố bất thường, cần bình tĩnh, tìm cách liên hệ ngay với phụ huynh, giáo viên hoặc người xung quanh; tuyệt đối không tự ý hành động vội vàng, gây nguy hiểm.

Nhà trường cũng khuyến cáo các gia đình trang bị cho con kỹ năng xử lý trong tình huống khẩn cấp, hạn chế để các con di chuyển một mình trong điều kiện thời tiết bất lợi hoặc những khu vực trời tối, vắng người.