Hành khách xé nát hộ chiếu định nhai nuốt, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp

Vụ việc xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Ryanair từ Milan (Italia) tới London (Anh), được truyền thông nước này đưa tin hôm 30/9.

Được biết, sau khi máy bay cất cánh được 15 phút, tín hiệu thắt dây an toàn vừa tắt, hai hành khách có hành động kỳ lạ.

Hành khách xé nát hộ chiếu định nhai nuốt trên một chuyến bay của hãng Ryanair (Ảnh: WK).

Một nhân chứng cho biết, hành khách nam bất ngờ xé hộ chiếu của mình. Người này nhét các trang giấy vào miệng, nhai ngấu nghiến trước sự chứng kiến của mọi người khiến không khí trong khoang hỗn loạn.

Cùng lúc, người còn lại vội chạy về phía cuối máy bay, tìm cách nhét hộ chiếu vào toilet để xả nước. Thấy vậy, tiếp viên của chuyến bay vội tới gõ cửa và yêu cầu mở cửa nhưng vị khách không chịu. Không khí căng thẳng tăng cao.

“Sau đó, nữ tiếp viên đưa ra thông báo công khai khiến hành khách càng thêm hoang mang”, nhân chứng nói.

Trước tình hình nguy cấp, phi công quyết định chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống Paris (Pháp). Các nhân chứng mô tả 15 phút hạ độ cao là “khoảnh khắc đáng sợ nhất trong đời".

Khi máy bay đáp xuống, lực lượng an ninh Pháp lập tức lên khoang, bắt giữ hai người đàn ông và lục soát hành lý kỹ lưỡng. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 2 tiếng trước khi máy bay được phép tiếp tục hành trình đến sân bay London Stansted.

Các hành khách trên chuyến bay cho biết đội ngũ phi hành đoàn của Ryanair xử lý tình huống căng thẳng rất tuyệt vời. Trước khi máy bay hạ cánh xuống London, họ còn phát đồ uống cho hành khách.

“Tôi thực sự mừng vì cuối cùng cũng được đặt chân về nhà an toàn", vị khách nói.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ lý do tại sao khách lại có hành động kỳ lạ như vậy.

Cũng liên quan tới sự cố hy hữu về hộ chiếu, vào tháng 9/2022, một du khách Mỹ phải hủy bỏ chuyến đi du lịch tới Hy Lạp vì điều này.

Vị khách có tên Zoe Prather cho biết, cô không thể lên máy bay vì vết rách nhỏ trên trang thông tin chính trong hộ chiếu của. Các nhân viên an ninh cho biết, ngoài vết rách nhỏ, hộ chiếu của cô hoàn toàn bình thường không có vấn đề gì.

Một cuốn hộ chiếu của khách bị rách khiến anh không được nhập cảnh vào Bali (Ảnh: News).

Tuy nhiên do vết rách ở hộ chiếu khiến cô gặp nhập nhằng trong quá trình kiểm tra an ninh và bị trễ giờ bay. Cuối cùng, cô phải hủy chuyến đi tới Hy Lạp nhưng nhận được khoản bồi thường 2.100 USD từ hãng hàng không American Airlines, kèm một lời xin lỗi.

Tương tự, một nữ hành khách khác cũng bị cấm bay với lý do tương tự. Cụ thể, khi Lindsey Gray đang làm thủ tục bay từ Sydney (Australia) đến New Zealand, cô bị hải quan giữ lại ở cửa khu vực xuất nhập cảnh vì một vài trang trong cuốn hộ chiếu có vết rách, nhàu.

Được biết trên thế giới, một trong những điểm đến có quy định khắt khe khi kiểm tra hộ chiếu là Bali (Indonesia) với các mức phạt có thể lên đến 3.200 USD. Nhiều du khách đã bị từ chối xuất nhập cảnh tại đây.

Các chuyên gia thường xuyên lưu ý với hành khách trước mỗi chuyến bay cần kiểm tra hộ chiếu cá nhân đầy đủ. Theo đó, cuốn hộ chiếu phải còn nguyên vẹn, không có vết bẩn lạ, không bị cũ, rách hay bị vẽ bậy. Nếu không hành khách có thể bị cấm bay.