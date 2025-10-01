Không ít trường công lập gặp khó khi hợp tác quốc tế

Ngày 30/9, 30 hiệu trưởng và khoảng 40 trường phổ thông ở Hà Nội tham gia tọa đàm với quản lý giáo dục bang Nam Úc.

Hiệu trưởng các trường THPT Việt Nam đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến một số vấn đề trong giáo dục Nam Úc như lựa chọn môn học, định hướng nghề nghiệp...

Khi thầy cô là người “tung”, học sinh là người “hứng”

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ngành đã thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác quốc tế với các trường học từ nhiều quốc gia trên thế giới, góp phần thúc đẩy hội nhập và nâng cao chất lượng giáo dục Thủ đô.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội (Ảnh: Cương Lê).

Mặc dù vậy thực tế cho thấy, so với trường phổ thông ngoài công lập, khối trường công lập gặp khó khăn trong hội nhập quốc tế. Các em học sinh ít có cơ hội tham gia các hoạt động hợp tác với nước ngoài so với khối trường ngoài công lập.

Để “gỡ khó” trong hợp tác quốc tế, một số trường phổ thông công lập ở Hà Nội đã có hướng đi riêng.

Bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức chia sẻ, để giúp học sinh hội nhập trong khả năng có thể, nhà trường tập trung 2 giải pháp là nâng cao tiếng Anh và tổ chức các hoạt động nhằm giúp các em có thêm kỹ năng hướng nghiệp.

Theo hiệu trưởng này, nhiều em tự ti, xấu hổ khi nói tiếng Anh nhưng nhà trường đã giúp các em xóa bỏ rào cản này trong các giờ học ngoại ngữ. Nhà trường cũng hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế, hỗ trợ thầy cô có bài giảng mang đến năng lực tích cực cho học sinh.

“Mỗi giờ học đều biến thành dự án học tập hiệu quả. Đặc biệt, không riêng ngoại ngữ mà tất cả các môn khác đều “nhúng” qua tiếng Anh để các em làm quen nhiều hơn.

Ở các giờ học, thầy cô đổi mới sáng tạo giúp kích thích tinh thần học tập của các em, giáo viên với vai trò là “người tung” còn học sinh là “người hứng” để giờ học trở nên hấp dẫn”, Hiệu trường Trường THPT Việt Đức chia sẻ.

Ngoài ra, nhà trường tổ chức các cuộc thi văn hóa văn nghệ bằng tiếng Anh, với quy mô nhỏ trong lớp, đến cấp trường, hoặc kết hợp tổ chức các cuộc tranh biện với một số trường chuyên ngữ trên địa bàn hoặc một số trường ở nước ngoài.

Cũng theo bà Bội Quỳnh, việc thầy cô cung cấp kiến thức sách vở trên trường rất quan trọng nhưng quan trọng hơn là tạo sân chơi cho các em, giúp học sinh tự tin.

Nhà trường không ngồi yên chờ đợi mà chủ động bắt tay với nhiều trường phổ thông ở nước ngoài, giúp các em giao lưu trực tiếp hoặc gián tiếp, để có nhiều kinh nghiệm nâng cao kỹ năng, tiếp cận với việc học đại học và bước vào cuộc sống sau khi tốt nghiệp đại học.

Chuyên gia giáo dục đến từ Nam Úc chia sẻ tại tọa đàm (Ảnh: L. Mỹ).

Trao quyền cho học sinh và hiệu trưởng

Đặt câu hỏi đến với chuyên gia giáo dục đến từ một số trường phổ thông tại Nam Úc, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Hiệu trưởng Viện bồi dưỡng và đào tạo giáo viên cho rằng, ở Việt Nam, nhà trường và học sinh cũng được trao quyền nhưng tại sao việc đổi mới nhiều nơi vẫn "giậm chân"? Trong khi đó ở nước ngoài, điều này được vận dụng rất linh hoạt.

Ông Thành đặt câu hỏi với các chuyên gia: Học sinh ở Việt Nam có ít môn học nhưng việc lựa chọn còn rối bời. Với hơn 100 môn học ở Nam Úc, các em học sinh lựa chọn ra sao? Nếu chọn sai, các em chọn lại như thế nào?

Bà Narelle Slivak, Giám đốc Giáo dục Quốc tế, Bộ Giáo dục Chính phủ Nam Australia cho hay, ở bang này, học sinh vẫn phải học các môn bắt buộc gồm: toán, khoa học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, thể dục thể thao, ngoại ngữ…

Ngoài các môn bắt buộc, nhà trường có rất nhiều môn học khác để học sinh lựa chọn tùy theo sở thích và năng lực.

Các môn tự chọn ở các trường học cũng khác nhau để học sinh có thêm cơ hội lựa chọn. Theo đó, học sinh quan tâm lĩnh vực nào sẽ được Hội đồng tư vấn của trường tư vấn kỹ càng trước khi quyết định.

Giờ học của học sinh Trường THPT Việt Đức, Hà Nội (Ảnh: B. Quỳnh).

Sau khi học sinh học xong 3 năm theo chương trình, các em sẽ phải vượt qua bài kiểm tra theo yêu cầu và được cấp chứng chỉ hoàn thành. Học sinh đã lựa chọn môn học có thể linh hoạt thay đổi dưới sự theo dõi, đánh giá của giáo viên bộ môn.

Khi muốn thay đổi môn học, phụ huynh học sinh, nhà trường và hội đồng tư vấn sẽ ngồi lại để lắng nghe và có phương án giúp học sinh.

Ông Roy Page, Hiệu trưởng trường Norwood International High School, Nam Úc cho biết, học sinh và hiệu trưởng được trao quyền nên vận dụng linh hoạt.

Chẳng hạn ở việc lựa chọn môn học, các trường sẽ có hội đồng tư vấn cùng với gia đình, giúp học sinh chọn môn học phù hợp. Đặc biệt, trường có thiết kế, giúp các em định hình học tập hay chuyển hướng phù hợp.

“Để các em chọn được hướng đi cho tương lai, ở Úc có nhóm môn học theo chuyên đề, theo ngành nghề hoặc lên bậc đại học. Điều này giúp các em chọn hướng đi phù hợp, không nhất thiết phải lên đại học", ông Roy Page nói.