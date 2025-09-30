Hà Nội cho học sinh nghỉ học ngày mai

Theo thông báo tối 30/9, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội quyết định cho các cơ sở giáo dục toàn thành phố nghỉ học vào ngày mai (1/10). Các thầy cô giáo có thể linh hoạt dạy học trực tuyến cho học sinh.

Trước khi Sở GD&ĐT có thông báo trên, nhiều trường cũng đã chủ động cho học sinh nghỉ học ngày mai.

Chị Nguyễn Mai Lan, phụ huynh học sinh Trường THCS Cầu Giấy, cho biết nhà trường đã thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học vào ngày mai, thứ tư, 1/10.

Sáng nay mưa lớn nhưng trường không nghỉ học. Tuy nhiên trường cho học sinh ra về sau ca học sáng và học online vào ca chiều. Nhiều học sinh gặp khó khăn trong việc di chuyển do thời điểm trưa nay Hà Nội mưa rất lớn, nhiều tuyến đường, tuyến phố đã ngập nặng.

Cuối giờ chiều nay, nhiều trường học công lập lẫn tư thục ở Hà Nội phát thông báo cho học sinh nghỉ ngày mai. Trong số này có Trường Tiểu học Dịch Vọng A, Trường Ngôi Sao Hà Nội, Trường THCS Giảng Võ 2. Riêng trường Giảng Võ 2 thực hiện học trực tuyến.

Học sinh lội nước ngang người về nhà giữa mưa lớn (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Trường Nguyễn Siêu đã cho học sinh nghỉ học từ sáng sớm nay, đồng thời phát thông báo nghỉ học lần 2 vào ngày mai để đảm bảo an toàn cho học sinh trong tình hình thời tiết khó dự đoán.

Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh cơ sở Tân Triều đã cho học sinh học trực tuyến hai ngày nay, từ 29/9. Trường nằm ở khu vực thường xuyên xảy ra ngập sâu mỗi khi mưa lớn. Đối với kế hoạch học tập ngày mai, trường cho biết sẽ thông báo tới phụ huynh vào 5h30 sáng.

Trong trường hợp thời tiết vẫn diễn biến xấu, học sinh khối THPT được nghỉ và tự ôn tập tại nhà, học sinh khối THCS học trực tuyến theo thời khoá biểu.

Trưa nay, Sở GD&ĐT Hà Nội phát đi thông báo tới các nhà trường về việc ứng phó với hoàn lưu bão số 10.

Theo đó, các trường chủ động ứng phó kịp thời, di chuyển máy móc thiết bị nếu cần thiết.

Với trường học có học sinh bán trú, các nhà trường phối hợp với gia đình, kịp thời nắm bắt thông tin học sinh. Tuyệt đối các nhà trường không tổ chức hoạt động ngoài trời, ngoại khóa những ngày mưa bão.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, các nhà trường có thể linh hoạt lịch học hay nghỉ sao cho phù hợp và đảm bảo an toàn đến học sinh.