Binh sĩ Ukraine đi ngang qua những chiếc xe tăng, thiết giáp Nga bị phá hủy gần Kiev (Ảnh minh họa: AFP).

Ukraine tuyên bố loại khỏi vòng chiến 920 lính Nga trong 24 giờ qua?

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, lực lượng Kiev đã vô hiệu hóa thêm 920 binh sĩ Nga, đưa tổng thiệt hại của đối phương trong cuộc chiến lên hơn 1,1 triệu người.

Tổng tổn thất chiến đấu của lực lượng Moscow từ 24/2/2022 đến 1/10 là xấp xỉ:. 1.111.480 người (tăng thêm 920); Xe tăng - 11.223 (+1); Xe bọc thép chiến đấu - 23.294 (+3); Hệ thống pháo - 33.324 (+13); UAV cấp chiến thuật - 65.552 (+249); Ô tô và xe bồn - 63.274 (+33).

Nga không bình luận về các thống kê do phía Ukraine công bố.

Báo cáo viết: "Kể từ đầu ngày, 137 cuộc đụng độ đã xảy ra, 42 trong số đó là theo hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 31 cuộc không kích, thả 55 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ triển khai 1.552 UAV cảm tử và thực hiện 2.733 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng Kiev đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của Nga ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Hulyai-Pole, Orekhov và Dnieper.

Tổng thống Donald Trump sẽ tăng áp lực với Tổng thống Putin

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb - trong cuộc phỏng vấn với Politico và một số cơ quan báo chí khác ở Helsinki - bày tỏ sự tin tưởng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tăng áp lực đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, chuyển từ "củ cà rốt" sang "cây gậy".

Theo ý kiến ​​của ông, đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi Mỹ áp dụng chính sách cứng rắn hơn đối với ông Putin.

"Nhìn thấy rằng cà rốt hiếm khi hiệu quả với người Nga, ông ấy đã chuyển sang giai đoạn sử dụng cây gậy", ông Stubb nói.

"Bây giờ câu hỏi duy nhất là cây gậy này sẽ lớn như thế nào", ông nói thêm.

"Tổng thống Trump đang làm việc, nếu không phải suốt ngày đêm, thì mỗi ngày để kết thúc cuộc chiến này", ông Stubb bày tỏ.

Về vai trò của châu Âu trong việc hỗ trợ Kiev, Tổng thống Stubb ủng hộ mạnh mẽ các bước nhằm đẩy nhanh việc gia nhập EU của Ukraine bằng cách tìm cách bỏ qua quyền phủ quyết của Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Nga và Ukraine so găng ở Seversk - Liman, đã có bước ngoặt

Kênh Military Summary đưa tin, các nước phương Tây được cho là đang dùng mọi phương thức để tác động tới ngành công nghiệp lọc dầu của Nga nhằm giảm doanh thu. Họ tin rằng điều này có thể dẫn đến sụt giảm doanh thu, do đó không thể đủ ngân sách tài trợ cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trong khi đó, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tấn công trên toàn bộ chiến tuyến, đặc biệt là trên trục Seversk - Liman. Lực lượng Moscow giành được những thắng lợi đáng kể về lãnh thổ ở phía bắc Donetsk trong khuôn khổ cuộc tấn công hướng tới Liman.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo Zarichne đã hoàn toàn sạch bóng quân đội Ukraine (AFU). Điều này có nghĩa là RFAF hiện chỉ còn cách Liman khoảng 7km.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 30/9. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ, đánh sập hàng loạt cứ điểm trên phòng tuyến của Kiev, tiến rất xa về phía thành phố (Ảnh: Military Summary).

Đồng thời, các video định vị địa lý cũng cho thấy sự hiện diện của binh sĩ Nga ngay bên ngoài Dronivka theo hướng Seversk. Áp lực lên hệ thống phòng thủ của Ukraine đang gia tăng từng ngày.

Kênh Readovka cũng xác nhận rằng quân đội Nga kiểm soát thành công một khu vực nông thôn kiên cố rộng lớn của AFU ở phía tây bắc Liman.

Các đơn vị thuộc Tập đoàn quân Cận vệ 20 RFAF đã đạt được bước tiến đáng kể trong trận chiến giành một khu vực nông thôn kiên cố rộng lớn tập trung tại Shandrigolovo. Sau khi chiếm ngôi làng này, lực lượng Moscow cũng giành quyền kiểm soát Derilovo lân cận. Lính xung kích Nga sau đó tiếp tục tiêu diệt các tuyến phòng thủ còn lại của đối phương ở Drobyshevo và Novosyolka.

Do quân đội Ukraine không thể ổn định mặt trận Shandrigolovo, nên giờ đây họ khó có thể ngăn chặn được bước tiến của đối phương. Mục tiêu của RFAF là tiến đến sông Seversky Donets gần làng Yarovaya, nơi sẽ cho phép họ bao vây Liman từ phía bắc.

Trong khi đó, AFU đang cố gắng phản công ở khu vực Yampol và Zarechny. Quân đội Ukraine đang tìm cách duy trì các tuyến giao thông giữa Seversk và Liman. Điều này giải thích tại sao họ vẫn kiên trì bám trụ ở phía đông và đông bắc Liman, cũng như sẵn sàng rút lui về phía tây bắc.

Hậu cần của thành phố vẫn chưa bị phong tỏa hoàn toàn do cửa khẩu Brusovka và một con đường quan trọng vẫn hoạt động, nhưng đang bị đe dọa liên tục bởi UAV FPV Nga.

Bộ chỉ huy Kiev buộc phải phớt lờ mối đe dọa bị bao vây từ phía bắc do thiếu hụt lực lượng. Đối với họ, việc duy trì tuyến đường tiếp tế đến Seversk giờ đây quan trọng hơn. Tuy nhiên, lựa chọn này có một nhược điểm nghiêm trọng: các tuyến đường tiếp cận phía bắc đến khu vực hậu cần Liman có thể bị RFAF cắt đứt. Địa hình rậm rạp gần sông Seversky Donets có thể sẽ là nơi thuận tiện để quân đội Nga có thể đứng vững.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 30/9. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Theo kênh AMK Mapping, ở sườn phía bắc Seversk, quân đội Nga tiếp tục đạt được những bước tiến đáng kể và đã phá vỡ một phần tuyến phòng thủ của Ukraine bên ngoài thành phố.

Ở phía đông, RFAF tiếp tục xâm nhập qua các cánh đồng hướng về Dronivka và đã củng cố được vị trí trong khu mỏ. Từ đó, họ đang xâm nhập về phía khu mỏ phía đông Dronivka. Kết quả là, lực lượng Kiev buộc phải rút khỏi làng Serebryanka và đang phòng thủ trên ba hướng tại Dronivka. Quân đội Nga cũng chiếm nốt phần còn lại của Serebryanka, cũng như các vị trí xung quanh, và cố gắng thiết lập vị trí cố định tại mỏ.

Quân đội Nga cũng hoàn toàn kiểm soát được bờ bắc sông Siverskyi Donets, sắp xếp mặt trận dọc theo biên giới Donetsk - Lugansk, chính thức chấm dứt các trận chiến giành quận Severodonetsk thuộc Lugansk vốn đã diễn ra từ những ngày đầu cuộc chiến.

Về phía tây, RFAF phát triển nhẹ về phía Dronivka từ hướng tây, giành được các vị trí mới ở bờ tây sông Siverskyi Donets.

Ở phía tây, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công Yampil. Họ đã củng cố được quyền kiểm soát các vị trí bổ sung ở phía đông làng, bao gồm cả nhà ga xe lửa, và đang tiếp tục các cuộc tấn công vượt ra ngoài trung tâm làng (hiện nằm trong vùng xám). Họ cũng tiến xa hơn về phía tây qua các khu rừng, giành quyền kiểm soát đường ngang đường sắt và các khu vực xung quanh. Tổng cộng, RFAF giành thêm được 24,46km2 tại Seversk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 30/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Vẫn theo AMK Mapping, trên hướng Liman, quân đội Nga tiếp tục đạt được những bước tiến đáng kể, chiếm được nhiều vị trí then chốt mới trên một mặt trận rộng lớn.

Ở phía bắc, sau khi đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương vào Shandryholove, lực lượng Moscow tiến qua sông Nitrius và chiếm được các khu vực rậm rạp dưới chân một khe núi, rồi bắt đầu đột phá vào các khu rừng ở phía nam. Họ cũng đã kiểm soát được hàng cây chạy về phía bắc khe núi, nối liền đầu cầu này với mặt trận rộng lớn hơn ở phía bắc.

Về phía nam, sau khi củng cố lực lượng trong khu phức hợp nông nghiệp, quân đội Nga đã tiến vào phía bắc Novoselivka và bắt đầu phát triển về phía tây hướng tới khu rừng rộng lớn hơn. Các nhóm xung kích khác tiến qua sông Nitrius và giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực phía bắc Novoselivka.

Các nhóm tấn công này bắt đầu tiến về phía bắc đến khu rừng đầu tiên, đẩy quân đội Ukraine ra khỏi vị trí của họ ở bờ tây của hồ chứa nước lớn. Từ đó, RFAF bắt đầu tiến xa hơn về phía tây, với các cuộc tấn công bằng UAV FPV trên diện rộng nhắm vào các vị trí, tuyến đường tiếp tế và các điểm phân phối của Ukraine ở phía trước.

Xa hơn về phía nam, các hoạt động tấn công bắt đầu hướng về trung tâm Novoselivka, nơi vùng xám đã mở rộng.

Ở phía đông nam, lực lượng Moscow tiếp tục tiến dần về phía nam theo đường Shandryholove - Drobysheve, và hiện đã rẽ nhánh vào các con đường tại phía bắc Drobysheve.

Xa hơn về phía đông, sau những trận giao tranh ác liệt kéo dài, quân đội Nga đột phá qua các vị trí còn lại của đối phương ở phía đông Derylove, và với sự hỗ trợ của lực lượng ở các ngôi nhà phía tây khu định cư, đã đẩy lùi quân đội Ukraine ra khỏi trung tâm, trước khi chiếm giữ các vị trí trong các đồn điền ngay phía nam ngôi làng.

Ngoài ra, lực lượng Moscow đã bắt đầu một nỗ lực phối hợp để đánh chiếm các lối vào phía đông bắc của Drobysheve. Các cuộc đột kích được thực hiện về phía đường rừng tiếp theo từ Derylove. Sau khi chiếm được đường rừng này, họ bắt đầu xâm nhập các cứ điểm của AFU trong khe núi có rừng từ phía tây, và bàn đạp từ phía đông bắc, nơi các trận chiến ác liệt vẫn đang diễn ra. Tổng cộng, có 9,19km2 nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 30/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine thất thế ở Dnipropettrovsk

Theo kênh AMK Mapping, trên hướng Pokrovske (khác với Pokrovsk thuộc Donetsk), quân đội Nga tiếp tục tiến nhanh và đã đột phá các vị trí của đối phương gần Verbove.

Sau khi chiếm được Kalynivske, RFAF bắt đầu tiến về phía tây dọc theo con đường đến Verbove dưới sự yểm trợ mạnh mẽ của không quân và pháo binh, nhanh chóng chiếm được các vị trí của AFU tại đó và trong các rặng cây trên các cao điểm chiến thuật ở phía nam.

Từ đó, họ tiến vào phía đông Verbove mà không gặp nhiều kháng cự và chiếm được ít nhất một nửa ngôi làng, bao gồm cả các công trình nông nghiệp. Cường độ các cuộc tấn công bằng bom lượn FAB trong khu vực này đang gia tăng, với các điểm triển khai tạm thời và công sự của Ukraine liên tục bị tấn công.

Ngoài ra, RFAF đã tiến về phía bắc từ các vị trí của họ ở phía tây Berezove, và chiếm được Stepove. Sau đó, họ tiến xa hơn và thiết lập quyền kiểm soát rặng cây ở phía bắc, cũng như các rặng cây ở phía đông ngôi làng.

Về phía đông bắc, quân đội Nga tiến xa hơn về phía bắc theo khe núi dẫn đến phía tây nam Sosnivka, và dọn sạch phần còn lại của khu vực nhô ra này. Như vậy, họ đã giành thêm được 17,81km2.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropettrovsk ngày 30/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Giao tranh ác liệt tiếp diễn ở Konstantinovka

Trên sườn phía tây của Konstantinovka, quân đội Nga tiếp tục tấn công về phía bắc hướng tới thành phố Druzhkivka, đạt được những tiến triển đáng kể dọc theo các cao điểm chiến thuật và vùng đất thấp, AMK Mapping cho biết.

Họ phát triển xa hơn về phía bắc dọc theo sông Poltavka, và giành được quyền kiểm soát các vị trí mới trong các đồn điền rừng xung quanh hồ chứa. Về phía tây, họ vượt qua một khe núi và chiếm được các đồn điền rừng ở rìa phía bắc, trong khi các nhóm xung kích khác tiến về phía bắc dọc theo các hàng cây trên các cao điểm chiến thuật ở phía đông bắc. Thêm 6,12km2 nghiêng về phía Nga.