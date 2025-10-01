Ông Đặng Xuân Phong làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Sáng 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Đại hội có sự tham dự của 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 240.000 đảng viên của đảng bộ tỉnh.

Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Hồng Giang).

Tại đại hội, ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2023.

Các quyết định của Bộ Chính trị cũng chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định các Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: Bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Quốc Chỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Mai Văn Tuất, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao các quyết định của Bộ Chính trị cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Bộ Chính trị cũng quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 100 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 25 người.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã trao các quyết định nêu trên của Bộ Chính trị cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đặng Xuân Phong cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao cho ông giữ vị trí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình hứa trước Đảng bộ, nhân dân tỉnh Ninh Bình sẽ nỗ lực hết sức mình cùng tập thể đoàn kết, thống nhất, kế thừa những thành quả của thế hệ đi trước, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.