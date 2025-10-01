Phát hiện rùa có đuôi ở Quảng Ngãi, người dân nộp cho kiểm lâm

Ngày 1/10, Ông Lê Hoài Vũ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực XIV (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết một người dân ở xã Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) đã giao nộp cá thể rùa đầu to quý hiếm.

Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm nhận thấy con rùa không bị thương nên đã thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể rùa đầu to được người dân xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi giao nộp cho Hạt Kiểm lâm khu vực XIV (Ảnh: Hạt Kiểm lâm khu vực XIV).

Tại Việt Nam, rùa đầu to thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt. Loài này cũng thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ thế giới.

Rùa đầu to có đuôi dài gần bằng thân, đầu rất to và được phủ bởi các mảng sừng cứng. Do đầu quá to nên rùa không thể thụt đầu vào mai. Loài này sống ở các khe suối trong các khu rừng từ miền Bắc đến miền Trung và Tây Nguyên.