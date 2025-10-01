Thanh Sơn: "Soái ca” màn ảnh VTV đến nam chính phim hành động trăm tỷ đồng

Ngay sau những ngày công chiếu suất đầu tiên, Tử chiến trên không - bộ phim lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay chấn động năm 1978 - đã lập tức trở thành tâm điểm bàn luận trong cộng đồng yêu điện ảnh.

Theo số liệu thông kê của Box Office Vietnam, đến 7h15 ngày 1/10, doanh thu của Tử chiến trên không đã đạt 178,2 tỷ đồng.

Giữa những ý kiến sôi nổi, màn hóa thân của diễn viên Thanh Sơn gây chú ý đặc biệt nhờ phong thái nam tính và cuốn hút.

Với anh, đây không chỉ là lần đầu thử sức ở dòng phim hành động mà còn là một thử thách mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp. Nhờ nhân vật Bình, Thanh Sơn dần thoát khỏi khuôn mẫu “soái ca ngôn tình” quen thuộc để khẳng định khả năng biến hóa đa dạng trên màn ảnh.

Thanh Sơn trong cuộc trò chuyện với phóng viên tại Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

"Tử chiến trên không" - màn “lột xác” mạnh mẽ của Thanh Sơn

Trong phim, nam diễn viên thủ vai Bình - một cảnh vệ dày dạn kinh nghiệm, tình cờ góp mặt trên chuyến bay định mệnh bị nhóm không tặc tấn công.

Vốn chỉ mong kịp trở về bên người vợ đang chuyển dạ, Bình bất đắc dĩ trở thành điểm tựa của hàng trăm hành khách khi sự sống của họ đang bị đe doạ.

Bằng bản lĩnh và kinh nghiệm, Bình quan sát nhanh, nắm bắt tình hình rồi từng bước đối đầu với không tặc trong không gian chật hẹp của khoang máy bay.

Thanh Sơn chia sẻ, khi nhận được lời mời đi casting (thử vai) phim Tử chiến trên không, anh đã “suy nghĩ quá nhiều”. Thông tin về vai diễn gần như không có, chỉ biết đây là một bộ phim về không tặc với nhiều cảnh hành động.

Cuối cùng, nam diễn viên vẫn quyết định bay từ Hà Nội vào TPHCM vì biết đạo diễn là Hàm Trần. “Hồi Tết tôi từng xem Mất tích đêm 30 và rất ấn tượng với phong cách kể chuyện, nhịp phim của anh ấy. Thậm chí, mới xem 15 phút đầu tôi đã tua ngược lại để tìm tên đạo diễn. Nên khi nghe nhắc đến Hàm Trần, tôi nhớ ngay”, Thanh Sơn kể.

Thanh Sơn (trái) đảm nhận vai cảnh vệ Bình trong phim hành động "Tử chiến trên không" (Ảnh: Nhà sản xuất).

Anh thừa nhận, trong mắt khán giả, mình thường gắn với hình ảnh “soái ca ngôn tình” hay những vai tâm lý xã hội. Nhưng ở vai trò người xem, thể loại anh yêu thích nhất lại là hình sự, hành động, kinh dị, cuối cùng mới đến tâm lý xã hội.

“Từ bé tôi đã mê phim hành động, được tham gia một bộ phim hành động đúng nghĩa là giấc mơ từ lâu”, anh nói.

Tuy vậy, cơ hội này cũng mang đến nhiều trăn trở. “Nếu diễn không tốt sẽ thành con dao hai lưỡi cho sự nghiệp. Nhưng nếu từ chối, điều tôi tiếc nhất chính là chưa từng thử”, Thanh Sơn tâm sự.

Anh gọi cảm giác lúc nhận vai là “vừa mừng vừa lo”, bởi có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có ngày mình xuất hiện trong hình ảnh hành động - dòng phim từng gắn bó với tuổi thơ.

Thanh Sơn bày tỏ: “Tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất khi đến với Tử chiến trên không”.

Trong phim, nhân vật cảnh vệ Bình gây ấn tượng mạnh bởi sự can trường, đặc biệt ở những phân đoạn đối đầu nghẹt thở với không tặc để bảo vệ hành khách. Thanh Sơn được khen “chuyển hình” thành công, khán giả gọi vui anh là “cảnh vệ hàng không hot nhất hiện tại”.

Đối với nam diễn viên, đây không chỉ là lời khen mà còn là sự ghi nhận cho nỗ lực vượt ra khỏi hình ảnh quen thuộc để bước vào một thử thách hoàn toàn mới.

Để hóa thân trọn vẹn, Thanh Sơn đã đầu tư tập luyện với cường độ cao, tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt để tăng thêm 4kg, sở hữu cơ bắp săn chắc, vóc dáng rắn rỏi và gương mặt rám nắng đầy nam tính.

Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng giúp từng đòn đánh, từng pha cận chiến trên phim trở nên chân thực.

Đặc biệt, hầu hết các cảnh hành động đều diễn ra trong không gian chật hẹp, máy quay đặt gần để bắt trọn từng biểu cảm. Điều đó đồng nghĩa anh gần như không thể nhờ đến diễn viên đóng thế mà phải tự mình thực hiện phần lớn các cảnh võ thuật.

Không ít lần Thanh Sơn chịu va đập mạnh đến mức không phân biệt nổi máu trên người là thật hay giả.

“Ban đầu tôi nghĩ sẽ có đội đóng thế hỗ trợ, nhưng đa số cảnh quay là cận nên chúng tôi phải trực tiếp thực hiện. Có đồng nghiệp bị chấn thương ngay trên trường quay, chỉ cần va chạm nhẹ cũng dễ nặng hơn. Nhưng tất cả đều cố gắng hết sức để khán giả cảm nhận trọn vẹn cảm xúc”, anh chia sẻ.

Đến khi bộ phim chính thức ra rạp và nhận phản hồi tích cực, Thanh Sơn mới có thể thở phào. Thành công của vai Bình không chỉ giúp anh được khán giả nhớ đến bằng một hình ảnh hoàn toàn khác, mà còn tiếp thêm sự tự tin để sẵn sàng bước vào những dự án hành động mới trong tương lai.

Thanh Sơn có nhiều cảnh hành động trong phim (Ảnh: Nhà sản xuất).

Từ “soái ca truyền hình” đến bước ngoặt màn ảnh rộng

Trước khi đến với Tử chiến trên không, Thanh Sơn vốn là gương mặt quen thuộc trên sóng phim giờ vàng VTV.

Xuất thân từ Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và là nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi Trẻ, anh từng bước chinh phục khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách.

Nếu như vai Đức trong Hoa nở trái mùa chỉ kịp để lại dấu ấn nhẹ nhàng thì đến Cả một đời ân oán, Nàng dâu order hay Tình yêu và tham vọng, Thanh Sơn dần định hình phong cách diễn xuất lãng mạn, lịch lãm.

Anh trở thành mẫu nam chính điển hình trên sóng giờ vàng và được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “soái ca màn ảnh truyền hình”.

Tiếp đó, bộ phim Đừng bắt em phải quên (2020) với nhân vật thầy giáo Duy đã đưa Thanh Sơn và Quỳnh Kool trở thành cặp đôi được khán giả nhiệt tình “đẩy thuyền”.

Vai diễn này cũng giúp anh lọt vào đề cử Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards cùng năm.

Đến 11 tháng 5 ngày (2021), Thanh Sơn tiếp tục bùng nổ khi sánh đôi cùng Khả Ngân. Nhân vật Đăng - chàng trai dí dỏm, giàu tình cảm - không chỉ mang về cho anh giải Cánh diều vàng 2021, mà còn khiến bộ phim trở thành một trong những tác phẩm truyền hình ăn khách nhất thời điểm đó.

Sự ăn ý giữa anh và Khả Ngân trên màn ảnh từng làm dấy lên tin đồn “phim giả tình thật”, song điều còn lại trong khán giả chính là một cặp đôi đáng nhớ của phim Việt.

Gần đây, trong Gia đình mình vui bất thình lình, Thanh Sơn tiếp tục khẳng định sức hút bằng khả năng nhập vai tự nhiên, tinh tế, góp phần đưa bộ phim trở thành hiện tượng trên sóng VTV.

Tuy nhiên, việc thường xuyên gắn với tuyến nhân vật hiền lành, chính diện cũng khiến anh đôi lúc bị nhận xét là “một màu”.

Chính vì vậy, Thanh Sơn khao khát được thử thách ở những vai diễn có tính bứt phá. Và cơ hội ấy đã đến đúng lúc với nhân vật Bình trong Tử chiến trên không.

Thanh Sơn ở tuổi 34 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

So với phim truyền hình vốn quen thuộc, điện ảnh đặt ra áp lực lớn hơn cả về kỹ thuật diễn xuất lẫn sức hút phòng vé.

Thanh Sơn hiểu rằng khi chinh phục được khán giả ở địa hạt này, anh đã thật sự bước ra khỏi vùng an toàn.

Tử chiến trên không đã trở thành cột mốc quan trọng trong sự nghiệp Thanh Sơn. Từ hình ảnh “soái ca ngôn tình” quen thuộc trên sóng truyền hình, anh lần đầu chinh phục khán giả bằng phong thái gai góc, mạnh mẽ.

Sự “lột xác” này không chỉ giúp anh bước ra khỏi vùng an toàn, mà còn mở ra cơ hội thử sức với những dạng vai phức tạp và đa dạng hơn từ nhân vật phản diện, tâm lý phức tạp đến những vai hành động đòi hỏi thể lực trong tương lai.

Ở tuổi 34, Thanh Sơn cho thấy mình không chỉ có nền tảng diễn xuất bài bản mà còn sở hữu sự kiên trì và tinh thần cầu tiến. Tử chiến trên không tuy chưa phải đỉnh cao cuối cùng, nhưng đã trở thành dấu mốc đáng nhớ, giúp anh mở rộng hoạt động sang cả thị trường phía Nam và hứa hẹn là một trong những gương mặt hành động thế hệ mới của điện ảnh Việt.