Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị kiểm điểm 1 hiệu trưởng vì "lạm thu" quỹ phụ huynh

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thu chi không đúng quy định trong nhà trường (Ảnh minh hoạ: AI).

Nội dung trên có trong văn bản về ý kiến các khoản thu của Ban đại diện cha mẹ học sinh (thường được gọi là quỹ hội phụ huynh) Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân được Sở GD&ĐT gửi đến UBND phường Bến Thành.

Theo đó, Sở GD&ĐT TPHCM nhận được thông tin trên các phương tiện thông tin, phụ huynh học sinh trường phản ánh về khoản thu của Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp chưa phù hợp và không đúng quy định.

Ngày 18/9, Sở GD&ĐT đã làm việc với lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Bến Thành và Ban giám hiệu trường để xác minh nội dung sự việc nêu trên.

Qua báo cáo của hiệu trưởng, Ban đại diện của lớp Năm 2 đã đưa ra bảng dự kiến các nội dung thu, chi trong năm của Ban đại diện cha mẹ học sinh, trong đó phát sinh nội dung “trang bị lắp đặt hệ thống mạng cho lớp”.

“Việc để Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đề xuất các nội dung dự kiến thu không đúng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT như trên đã gây bức xúc cho phụ huynh học sinh nhà trường và tạo ra các dư luận không tốt đến ngành GD&ĐT có liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành của hiệu trưởng nhà trường”, văn bản nêu rõ.

Để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT đề nghị UBND phường Bến Thành tổ chức kiểm điểm về trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân trong công tác quản lý đơn vị để xảy ra dư luận không tốt đến uy tín của trường và ngành.

Đồng thời, Sở đề nghị lãnh đạo UBND phường Bến Thành có kế hoạch tổng rà soát và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời tất cả các cơ sở giáo dục trong toàn phường nhằm chấn chỉnh các trường hợp sai phạm xảy ra (nếu có) và có biện pháp ngăn chặn các tình trạng tương tự.

Trước đó, Sở GD&ĐT TPHCM cũng đã có văn bản hướng dẫn bổ sung về việc thu chi quỹ hội phụ huynh và vận động tài trợ tại các cơ sở giáo dục, nhằm siết chặt quản lý và chấm dứt các hành vi lạm thu.

Đồng thời, thành lập đoàn kiểm tra chuyên đề tình hình công tác quản lý thu chi, vận động tài trợ đầu năm học đến tất cả các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết, qua đợt kiểm tra về công tác thu chi, tổ chức các khoản thu, vận động tài trợ…, Sở này sẽ chấn chỉnh kịp thời tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định.

Đồng thời, đề xuất xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và tổ chức, các cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm trong triển khai và thực hiện công tác quản lý thu, chi đầu năm học 2025-2026.