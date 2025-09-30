Nhà cách trường 2,5km, ông đi 4 tiếng không đón được cháu giữa mưa bão

Trường của hai con chị Nguyễn Thu Hà cách nhà khoảng 2,5km. Sáng nay, dù mưa rất to kèm sấm chớp, các con của chị vẫn đi học do trường không thông báo nghỉ. Đến khoảng gần 12h, chị mới nhận được tin nhắn trên nhóm lớp về việc học sinh toàn trường ra về sớm vào buổi chiều.

“Đó là thời điểm Hà Nội đã ngập lụt nhiều tuyến đường. Công ty của tôi cũng thành "đảo" khi toàn bộ xung quanh đều ngập hết. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy nước mênh mông”, chị Hà cho hay.

Mắc kẹt ở công ty, chị Hà đành nhờ bố đẻ đi đón cháu. Ông bắt đầu xuất phát từ nhà lúc 2h chiều. Bình thường ông lái xe đưa cháu đi học chỉ mất 15 phút. Nhưng hôm nay, tới 5h chiều, tức sau 3 tiếng đồng hồ, ông vẫn không đến được trường của hai cháu. Cuối cùng, con chị Hà đội mưa đi bộ về nhà.

Phụ huynh chật vật dắt xe chở con đi qua đoạn đường ngập sâu (Ảnh: Sơn Nguyễn).

“Từ trường con ra có đoạn ngập ngang hông con. Tôi chỉ lo lắng con bị sụt hố ga hay những rủi ro liên quan tới đường điện ngầm. Bởi chiều nay trên chính đoạn đường con về có một người tử vong vì bị điện giật. May mắn là con đã an toàn. Còn bố tôi vẫn đang tắc cứng ngoài đường, chưa về được nhà”, chị Hà nói.

Cũng theo chị Hà, cho đến cuối giờ chiều nay, nhà trường mới thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học vào ngày mai.

“Lẽ ra nhà trường phải làm điều này từ sáng nay để tránh cảnh đưa đón nguy hiểm thế này. Nhà tôi ở gần trường nên các con vẫn có thể về được. Những con ở xa không biết phải xoay sở thế nào”.

Chị Nguyễn Thị Mai Hương (Hà Đông, Hà Nội) là trường hợp có con đi học cách nhà 13km. Con chị đang học lớp 10 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ.

Trưa nay, sau khi trường chuyển ca học chiều sang hình thức học trực tuyến, con chị Hương bắt taxi ra về. Tuy nhiên mất 2 tiếng đồng hồ, xe taxi chở con chị chỉ di chuyển được vài trăm mét. Cháu phải xuống xe đi tìm nơi trú mưa và ăn trưa. Sau đó, mất thêm 1 tiếng nữa, con chị lội nước đi bộ về cơ quan bố trong mưa lớn.

Học sinh lội nước ngang hông ra về trong cơn mưa lớn (Ảnh: Sơn Nguyễn).

"Trên đường đi, con vào cửa hàng tiện ích mua mì tôm, xúc xích, xác định phương án sẽ ngủ lại cơ quan bố đêm nay vì các tuyến đường về nhà đều ngập và tắc", chị Hương chia sẻ.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, mưa lớn không có dấu hiệu ngừng và tắc đường ngày một nghiêm trọng, nhiều trường học đã thông báo trông giữ học sinh qua đêm. Trường sẽ lo ăn tối, sắp xếp chỗ ngủ, phát đồ dùng vệ sinh cá nhân và cắt cử nhân viên, giáo viên, lãnh đạo nhà trường quản lý học sinh an toàn trong điều kiện nhiều phụ huynh không thể đến trường đón con.

Trong số này có trường Lô-mô-nô-xốp Mỹ Đình, trường Marie Curie, trường Nguyễn Tất Thành, trường Ngôi sao Hà Nội, trường Jean Piaget...

Gần 19h tối nay, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đã quyết định cho toàn thành phố nghỉ học vào ngày mai.