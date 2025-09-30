Ở lại trường qua đêm vì mưa ngập, học sinh hát karaoke, thầy cô nấu cháo gà

20h tối, tại Trường THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp, hội trường vẫn sáng đèn phục vụ 55 học sinh ở lại lưu trú qua đêm do bố mẹ không thể tới đón vì mưa bão. Các em được thầy cô tổ chức cho sinh hoạt tập thể, hát karaoke sau giờ cơm tối.

“Còn gì đẹp hơn”, “Phép màu”, những bài hát đang gây sốt trong giới trẻ cũng là những bài hát được các em lựa chọn trong giờ sinh hoạt đặc biệt nhất từ trước tới nay.

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Quang Tùng và cô Hiệu phó Nguyễn Thị Nhung cùng ở lại với học sinh.

Học sinh sinh hoạt văn nghệ, hát karaoke sau giờ cơm tối tại trường (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Cô Nhung cho biết, bữa ăn tối nay nhà trường miễn phí cho toàn bộ học sinh. Thời điểm 20h30, một số xe tuyến chở học sinh của trường vẫn tắc đường, có khả năng phải đưa học sinh quay trở lại trường. Do đó, nhà trường sẵn sàng phương án đón thêm học sinh.

Bàn chải đánh răng, phòng ngủ, chăn ấm đã được chuẩn bị đầy đủ với hai khu nam nữ riêng biệt. Học sinh hào hứng hát hò, vui chơi như đi dã ngoại chứ không phải một đêm xa nhà bất đắc dĩ vì mưa bão.

Suất cơm tối và phòng ngủ dành cho học sinh lưu trú qua đêm tại trường Lô-mô-nô-xốp Mỹ Đình (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Cảnh tượng tương tự diễn ra tại Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh, Cầu Giấy. Cô Văn Thuỳ Dương - Phó Hiệu trưởng nhà trường - cho hay, học sinh vui vẻ trò chuyện khi “được” qua đêm cùng bạn bè ở trường.

Học sinh ở lại ăn tối cùng thầy cô, bạn bè tại trường Lương Thế Vinh (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Nhà trường cho biết, ban đầu có khoảng 300 học sinh bị kẹt lại trường tối nay. Tuy nhiên sau đó nhiều phụ huynh đã tới đón con. Hiện chỉ còn hơn 100 học sinh ngủ lại. Giáo viên, nhân viên nhà trường được cắt cử trông coi các con.

Các học sinh được phát đồ dùng vệ sinh trước giờ đi ngủ (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Tại Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, thầy cô vào bếp nấu cháo gà cho học sinh để các em có bữa tối nóng và bổ dưỡng trong ngày mưa bão. Toàn bộ các tuyến phố bao quanh trường đều ngập nặng, nhiều giáo viên cũng không thể ra về nên ở lại cùng học sinh.

Sau bữa tối, nhà bếp cũng chuẩn bị nguyên liệu cho bữa sáng miễn phí cho học sinh vào ngày mai trước khi các em có thể trở về nhà an toàn.

Học sinh trường Nguyễn Tất Thành ăn cháo gà do thầy cô vào bếp nấu (Ảnh: Giáo viên cung cấp).

Tại Trường Tiểu học Brendon, hơn 50 học sinh có một buổi tối đặc biệt. Đích thân thầy Hoàng Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường - đã cùng học sinh vào bếp, chuẩn bị cho bữa tối xa cha mẹ nhưng trọn vẹn niềm vui bên bạn bè, thầy cô.

Học sinh trường Brendon cùng thầy Chủ tịch Hội đồng trường vào bếp chuẩn bị mâm cơm ngày mưa bão (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Học trò ríu rít bưng bê, sắp mâm cơm ấm cúng ngày mưa bên gia đình thứ hai của mình. Sau giờ cơm tối, các em mở sách vở ra làm bài tập về nhà một cách tự giác và chủ động. Một số em ngồi trong thư viện đọc sách cho nhau nghe.

Tới 21h30, 100% học sinh đã được bố mẹ đón về nhà sau nhiều giờ vật lộn với mưa bão, ngập và tắc đường.

Học sinh tranh thủ làm bài tập về nhà trong thư viện (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Đại diện truyền thông của trường cho biết, ngày mai học sinh toàn trường nghỉ học theo chỉ đạo của Giám đốc Sở GD&ĐT. Trường không tổ chức học online để cả thầy cô và học sinh được nghỉ ngơi sau một ngày vất vả vì mưa bão.

Như Dân trí đưa tin, mưa do hoàn lưu bão số 10 đã gây ngập nặng và tắc đường diện rộng trong cả ngày 30/9 khiến phụ huynh, học sinh gặp khó khăn để về nhà. Nhiều trường học đã tổ chức chăm sóc, quản lý học sinh lưu trú qua đêm.

Vào khoảng 19h, Giám đốc Sở GD&ĐT phát thông báo tới các cơ sở giáo dục trên toàn thành phố cho học sinh nghỉ học ngày thứ tư, 1/10.