Hàng loạt trường ở Hà Nội thông báo giữ học sinh ngủ lại qua đêm

Cả 2 trường thuộc hệ thống giáo dục Lô-mô-nô-xốp Mỹ Đình đều gửi tin nhắn tới phụ huynh thông báo về việc sẽ lo bữa tối cho học sinh và trông giữ học sinh ngủ lại qua đêm để đảm bảo an toàn trong tình trạng toàn thành phố Hà Nội mưa lớn và ngập nặng nhiều tuyến đường, phố.

Theo đó, Trường Tiểu học Lô-mô-nô-xốp còn 50 học sinh chưa được bố mẹ đón. Trường THCS và THPT có khoảng 60 học sinh kẹt lại. Nhà trường cho biết đã tập trung các con, cho ăn nhẹ. Nếu đến 7h tối, học sinh vẫn chưa được đón, nhà trường sẽ lo bữa tối và cho các con ngủ qua đêm tại trường. Ban giám hiệu đã cắt cử lãnh đạo và giáo viên hỗ trợ phụ huynh đảm bảo an toàn cho các con.

Một học sinh cố gắng dắt xe qua đoạn đường ngập ở phố Láng Hạ (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Tương tự, Trường Nguyễn Tất Thành đã tập trung học sinh bị kẹt lại trường ở thư viện. Nhà trường thông báo sẽ tổ chức việc ăn uống, nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và thầy cô, cán bộ nhân viên không thể về được nhà.

Trường đã lên kế hoạch sắp xếp phòng ngủ dành cho học sinh nữ và học sinh nam ở hai khu vực riêng biệt, cắt cử giáo viên quản lý. Các học sinh cũng được phát đồ dùng vệ sinh cá nhân như khăn mặt, bàn chải đánh răng và sẽ được nhà trường lo cả bữa sáng mai.

Trường Ngôi sao Hà Nội, Trường Marie Curie, Trường Jean Piaget… đều có thông báo tương tự. Phụ huynh trường Marie Curie nhận được tin nhắn từ thầy hiệu trưởng cho biết toàn bộ học sinh bị kẹt lại trường sẽ được ăn tối miễn phí. Nhà bếp của trường, giáo viên, tổ giám thị sẽ lo chỗ ăn, chỗ ngủ cho các con.

Tin nhắn từ thầy hiệu trưởng Trường Marie Curie được phụ huynh chia sẻ (Ảnh: Nguyên Hạnh).

Trước đó, như phóng viên Dân trí đưa tin, các trường học tại Hà Nội đồng loạt cho học sinh nghỉ học chiều hoặc tan sớm hơn thông lệ do tình trạng mưa lớn và ngập nặng, ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 10 (Bualoi).