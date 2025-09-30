Hà Nội ngập nặng, trường học phải nhờ xe quân đội đón học sinh

Nháo nhác đón con giữa trưa mưa lớn

Trưa nay, nhiều trường học phát đi thông báo, những học sinh không ăn bán trú, buổi chiều có thể “tùy cơ ứng biến”, hoặc đến lớp hoặc cho con em nghỉ học để đảm bảo an toàn nhưng phải báo cáo với cô giáo chủ nhiệm.

Trường Tiểu học Đông Ngạc thường xuyên ngập sâu khi có mưa lớn (Ảnh: Đình Hưng).

Anh Đ. Hưng, cư dân tại khu chung cư Ecohome1 (Đông Ngạc, Hà Nội) cho biết, Tổ dân phố này vừa thông báo đến các gia đình, sau giờ tan học chiều nay, học sinh sẽ tập trung tại cổng, có xe của lực lượng quân đội hỗ trợ đưa các cháu về nhà.

Bà Bùi Thị Mai, thành viên Ban Quản trị chung cư Ecohome1 cho biết, khu vực này học sinh học rải rác khoảng 4-5 trường. Hầu hết các tuyến đường ở đây đều thuộc vùng trũng, ngập sâu. Khu chung cư này cũng đang ngập, phải tát nước.

“Do đó, chúng tôi đã cầu viện các đơn vị xung quanh hỗ trợ đưa đón học sinh tan trường, trong đó có cả xe quân đội”, bà Mai cho biết thêm.

Cũng theo bà Mai, khu vực này thường xuyên bị ngập sâu, học sinh, phụ huynh rất vất vả khi đưa đón con em tới trường nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp lâu dài.

Học sinh học tại trường liên cấp trong khu đô thị Nam An Khánh thuê xe kéo tự chế với giá 200.000 đồng/chuyến để về nhà sau giờ học (Ảnh: Trần Thành Công).

11h, chị Nguyễn Thị Mai Hương (Hà Đông, Hà Nội) nhận tin nhắn thông báo từ Trường THPT chuyên Ngoại ngữ - nơi con trai đang học lớp 10 - về việc huỷ ca học chiều. Toàn bộ học sinh rời trường về nhà và học online. Với những học sinh không về được, nhà trường hỗ trợ cho học sinh học online tại trường.

Tuy nhiên, chị Hương đã chọn giải pháp bắt xe taxi đón con về. Thời điểm đó, mưa lớn hơn và đường Phạm Văn Đồng ngập lụt cục bộ toàn bộ khu vực kéo dài từ Đại học Quốc gia đến bến xe Mỹ Đình.

Gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, xe taxi con chị Hương không di chuyển được qua khu vực này. Cháu phải xuống xe, đi bộ tìm cửa hàng tiện ích để trú mưa và ăn trưa.

Tại Trường THCS Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, do mưa lớn, khoảng 12h, cổng trường ngập ngang đầu gối.

“Chiều nay các con có 2 tiết học chính khóa trên lớp. Tuy nhiên, cô thấy trời mưa rất to và chưa có dấu hiệu ngớt. Bởi thế, để giữ an toàn cho các con, với những học sinh về nhà buổi trưa, bố mẹ cân nhắc việc cho con đến học buổi chiều.

Trường hợp học sinh nào nghỉ buổi chiều, có thể báo cho cô chủ nhiệm. Với những học sinh nào đã về trưa nay, bố mẹ thông báo tình hình hiện tại của học sinh đến cô chủ nhiệm”, tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm lớp 9A9, Trường THCS Kim Giang, Hà Nội trưa nay.

Cảnh báo ngập trước cổng Trường Tiểu học, THCS & THPT Hà Nội Toronto (Ảnh: Tuấn Anh).

Chị Nguyễn Thị Hà (Cầu Diễn, Hà Nội) cũng nhận được thông báo của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho học sinh nghỉ toàn bộ ca chiều lúc 12h.

“Sáng nay, lớp con tôi đã có nhiều học sinh nghỉ do ngập lụt không tới trường được. Tuy nhiên do nhà trường không cho học online nên con tôi vẫn đạp xe đi học.

Giờ tình trạng ngập lụt còn nghiêm trọng hơn sáng nay. Mưa vẫn đang rất lớn kèm sấm chớp nên tôi dặn con ở nguyên tại trường, không di chuyển”, chị Hà nói.

Trường chủ động việc dạy hoặc nghỉ

Học sinh di chuyển trên xe kéo tự chế giữa phố (Ảnh: Trần Thành Công).

Chị Lê Thị Hoa (đường Tố Hữu, Hà Nội) cho biết Trường liên cấp Olympia - nơi con chị học - đã quyết định cho học sinh về sớm hơn thường lệ. Thay vì 4h15 mới tan học, học sinh toàn trường sẽ ra về từ 13h30 nếu đi xe tuyến và 13h45 nếu bố mẹ đón trực tiếp.

Nhiều phụ huynh phản ánh tới phóng viên Dân trí về tình trạng con được nghỉ học chiều nhưng mắc kẹt tại trường do mưa lớn và ngập lụt trước cổng trường Trong khi đó bố mẹ cũng mắc kẹt tại nơi làm việc, không thể ra về đón con do nhiều tuyến đường về nhà ngập nặng.

“Tình trạng mưa lớn đã diễn ra từ đêm qua. Mưa tiếp tục rất lớn vào sáng nay kèm theo sấm chớp. Tôi thấy các trường học đã phản ứng quá chậm, dẫn tới việc phải cho học sinh ra về khi toàn thành phố đã ngập nặng”, một phụ huynh than thở.