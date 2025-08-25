Hành trình “Ánh sáng xanh” thắp sáng nhiều nẻo đường Việt Nam

Ánh sáng bền vững từ những đôi tay trẻ

Cung đường 4,5km từ Quan Sơn đến Hữu Kiên (Lạng Sơn) từng là nỗi ám ảnh với người dân vì đèo dốc quanh co.

“Khi khảo sát địa hình này, chúng tôi thấy nếu người dân phải di chuyển vào buổi tối, đặc biệt trong những ngày mưa bão mà không có đèn thì rất nguy hiểm”, chị Lý Thị Ngọc Dung, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, chia sẻ. Đây là lý do mà đội sinh viên tình nguyện của trường, với sự đồng hành của Quỹ Vì tương lai xanh, quyết tâm mang “ánh sáng xanh” đến cho bà con nơi đây.

Việc lắp 100 cột đèn giữa trời nắng gắt và địa hình dốc, nhiều suối là thách thức lớn với các sinh viên Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

“Thời tiết Lạng Sơn nắng nóng gay gắt, việc vác từng cột đèn vượt dốc cao, lội suối là trở ngại và cũng là thử thách lớn nhất. Nhưng mỗi lần nhìn đèn sáng lên, thấy bà con mừng rỡ, tụi em quên hết mệt mỏi”, sinh viên Tố Uyên kể lại.

Cũng trong chương trình này, đội tình nguyện của Đại học Bách Khoa Hà Nội đã hoàn thành lắp đặt 105 cột đèn tại Thái Nguyên và Ninh Bình. Quá trình thi công đòi hỏi độ chính xác cao, các kỹ thuật viên sinh viên đã tính toán kỹ từ việc khoan lỗ trên nền đất đá cứng đến việc lắp đặt tấm pin để tối ưu hóa khả năng hấp thụ, đảm bảo độ chiếu sáng ổn định và lâu dài.

Thắp sáng niềm tin vào tương lai xanh

Điểm đặc biệt là quy mô chiến dịch đã lan tỏa khắp các vùng miền từ Bắc vào Nam. Tại Thành phố Huế, Đoàn thanh niên các trường đại học đã triển khai nhiều dự án thắp sáng tại những khu vực vùng cao thiếu điện. Xã biên giới Long Quảng là một trong những nơi được ưu tiên. Anh Trần Quốc Vương, Bí thư Đoàn Trường Đại học Phú Xuân, cho biết: “Đây là xã vùng cao, miền núi thiếu điện nghiêm trọng, đặc biệt vào ban đêm. Tuyến đường chúng tôi chọn dài 600m, là đường liên thôn quan trọng nối các cộng đồng dân cư”.

Trong khi đó, tại Nam Đông, nơi Trường Du lịch - Đại học Huế triển khai dự án, các sinh viên tình nguyện còn hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. Các sinh viên phải điều chỉnh kế hoạch, ban ngày góp sức cùng công an, bộ đội và dân quân địa phương đào hố chôn lấp gia súc nhiễm bệnh, ban đêm mới tập trung lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng để kịp tiến độ.

Tại xã A Lưới 4, những sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế đã vượt qua thời tiết nắng mưa thất thường của vùng cao để mang ánh sáng đến thôn Ba Lạch, nơi thường xuyên xảy ra mưa lũ và sạt lở đất.

Anh Nguyễn Đắc Hinh, Bí thư Đoàn Xã A Lưới 4, chia sẻ: “Từ khi có đèn, người dân, đặc biệt là các cháu học sinh, có thể vui chơi thoải mái vào buổi tối, không còn lo sợ các vấn đề an ninh trật tự”.

Ở phía Nam, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập có những khu vực biệt lập. Người dân từng phải đi qua những đoạn đường vắng dài 3-4 km để ra khu vực đông dân cư. Nhưng giờ đây, đoạn đường đã được thắp sáng.

Chị Hương Chi, cư dân địa phương, từng lo lắng vì đoạn đường tối nguy hiểm, thường có những đối tượng xấu rình rập cướp giật. “Nay có đèn, ai cũng an tâm hơn”, chị Hương Chi xúc động nói. Điểm đặc biệt năm nay là 100% dự án sử dụng đèn năng lượng mặt trời, vừa đảm bảo kỹ thuật, kinh tế, vừa thể hiện cam kết với phát triển bền vững.

Thành quả của chiến dịch “Ánh sáng xanh” thực sự ấn tượng với 33.600 mét đường giao thông nông thôn được thắp sáng từ Bắc vào Nam, mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 70.000 người dân vùng sâu, vùng xa.

Anh Nguyễn Bảo Minh, đại diện Đoàn Đại học Quốc gia TPHCM, đánh giá: “Chiến dịch đã tạo ra sự công bằng giữa thành thị và nông thôn về cơ sở hạ tầng chiếu sáng, đồng thời góp phần xây dựng lối sống bền vững”.

Từ những bản làng heo hút trên vùng cao đến những tuyến đường đất đỏ nơi miền quê xa xôi, chiến dịch Mùa hè xanh 2025, với sự đồng hành của Quỹ Vì tương lai xanh, đã không chỉ mang đến ánh sáng cho từng con đường, mà còn thắp lên niềm tin về một tương lai xanh, nơi sự phát triển bền vững gắn liền với trái tim và bàn tay của người trẻ.