Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 20/11 tại Đại học Sư phạm Hà Nội

8h sáng nay, Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương có mặt tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng hoa tới đại diện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đồng thời gửi lời chúc tới nhà trường nhân dịp Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Buổi lễ diễn ra long trọng, trong không khí rộn ràng với sự tham gia của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và đại diện các cán bộ, nhà giáo, cá nhân điển hình tiên tiến ngành giáo dục cả nước.

Chủ tịch nước Lương Cường có mặt tại sự kiện sáng nay để cùng chia sẻ, chúc mừng Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ VIII.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, Đại hội thi đua yêu nước của ngành giáo dục không chỉ là dịp để tôn vinh, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, khơi dậy niềm tin, lòng tự hào, khát vọng và ý chí vươn lên của mỗi thầy, cô giáo, của mỗi cán bộ, nhân viên trong ngành giáo dục và mỗi cháu học sinh, sinh viên.

Đồng thời, đây còn là động lực để thi đua không chỉ là khẩu hiệu mà phải là hành động cụ thể, là tinh thần đổi mới, sáng tạo mỗi ngày. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương hơn 300 điển hình tiên tiến, đại diện cho hàng triệu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về dự buổi lễ.

Chia sẻ tại sự kiện, Chủ tịch nước Lương Cường cũng nhắn nhủ các cháu học sinh, sinh viên hãy tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện trở thành chủ nhân tương lai, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc và trường tồn.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tại buổi lễ cũng gửi lời tri ân tới đội ngũ thầy cô giáo nhân ngày lễ 20/11. Tư lệnh ngành giáo dục cho biết, Đảng và Nhà nước, xã hội, quý vị phụ huynh, toàn thể người học luôn tôn vinh nhà giáo với những tình cảm tốt đẹp, sự quý trọng và yêu thương.

Trong khuôn khổ lễ kỉ niệm và đại hội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã trao tặng Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cho 11 tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập".

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng trao tặng bằng khen cho 12 tập thể đại diện cho 141 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giảng dạy và học tập.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng trao bằng khen cho 12 cá nhân tiêu biểu trong 174 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” giai đoạn 2020-2025.