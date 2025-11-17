Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Trên đây là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tại Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ VIII (2025-2030), diễn ra sáng nay (17/11) tại Hà Nội.

Gửi lời tri ân tới đội ngũ thầy cô giáo nhân ngày lễ 20/11, tư lệnh ngành giáo dục cho biết, Đảng và Nhà nước, xã hội, quý vị phụ huynh, toàn thể người học luôn tôn vinh nhà giáo với những tình cảm tốt đẹp, sự quý trọng và yêu thương.

Chủ tịch nước Lương Cường tại sự kiện sáng nay (Ảnh: Hải Long).

"Về phía chúng ta cũng cần làm sao cho xứng đáng. Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội đã đem tới sự cao quý cho nghề của mình. Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng.

Tất cả các nhà giáo cần phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập không ngừng để luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, đủ sáng để rạng tỏa và dẫn dắt cho học trò, đủ giá trị đẹp để truyền cảm hứng và sự thuyết phục, đặc biệt là sự mẫu mực về nhân cách, tinh thần học hỏi và sáng tạo, sự yêu thương và lẽ công bằng.

Với truyền thống tốt đẹp và với những gì mà nhà giáo đang nỗ lực, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, chúng ta sẽ làm tốt những điều đó", Bộ trưởng khẳng định.

Cũng theo người đứng đầu ngành giáo dục, kỷ niệm 20/11 năm nay có nhiều nét đặc biệt. Chưa bao giờ ngành GD&ĐT có được vị thế, được trao truyền sứ mệnh và được quan tâm chăm lo như hiện nay.

Giáo dục và đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Nhà giáo được coi là động lực để phát triển giáo dục, là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục.

Nhiều chính sách mới đã được Đảng và Nhà nước ban hành để phát triển đội ngũ nhà giáo. Đó là niềm vui to lớn, là sự động viên khích lệ những người làm công tác giáo dục.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Ảnh: Hải Long).

Năm nay, lần đầu tiên nghề dạy học được thể chế hóa bằng Luật Nhà giáo. Từ xưa tới nay, nghề dạy học vẫn được tôn là nghề cao quý, tôn sư trọng đạo là một giá trị từ truyền thống.

Tới nay, với việc ban hành Luật Nhà giáo, việc đề cao người làm giáo dục, việc bảo vệ nhà giáo… đã được luật hóa.

Đạo lý, văn hóa, phong tục đã được luật hóa tạo nên sự chính thống, bền vững và quang minh cho nghề nghiệp nhà giáo. Đây là vinh dự, là điều kiện pháp lý để nhà giáo phát huy vai trò xã hội của mình.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho hay, 5 năm qua ngành đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Ở bậc học phổ thông, ngành đã hoàn tất chu trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, trong đó chuyển mạnh từ giáo dục trang bị kiến thức sang phát triển năng lực người học.

Các kỳ thi học sinh giỏi, đặc biệt ở các kỳ thi Olympic quốc tế, Việt Nam đều duy trì ở nhóm 10 quốc gia có kết quả thi tốt nhất trên toàn thế giới. Có những đội, nhóm thi, môn thi đạt tới nhóm 5, nhóm 3 quốc gia có kết quả thi tốt nhất thế giới.

Năm nay, lần đầu tiên nghề dạy học được cụ thể hóa bằng Luật Nhà giáo (Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh).

Giáo dục đại học, nghề nghiệp cũng có những bước phát triển, nhiều trường đại học đã có mặt trong các nhóm xếp hạng uy tín trên thế giới. Một số trường và ngành đào tạo có mặt trong top 150 châu Á.

Đặc biệt, Đảng, Nhà nước đã dành nhiều quan tâm đến chế độ chính sách đối với nhà giáo, nhiều cơ chế chính sách được xây dựng, đặc biệt là Luật Nhà giáo đã được Quốc hội thông qua, giúp đội ngũ thầy cô yên tâm công tác.