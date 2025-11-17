Nhóm shipper vây đánh đồng nghiệp ở TPHCM

Ngày 17/11, Công an phường Cầu Kiệu đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ nhóm shipper ẩu đả, gây náo loạn trên đường.

Trước đó, chiều 15/11, Công an phường Cầu Kiệu tiếp nhận trình báo của shipper T.M.L. (SN 1990, ngụ phường Gia Định).

Nhóm shipper vây đánh đồng nghiệp ở phường Cầu Kiệu (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo trình báo, khoảng 11h ngày 14/11, anh L. uống cà phê cùng anh Đ.T.T. (SN 1994, quê Quảng Ngãi) tại khu vực cây xăng trên đường Hoa Sứ (phường Cầu Kiệu) thì bất ngờ bị một nhóm người kéo đến vây đánh. Phát hiện vụ việc, người dân vào can ngăn, nhóm người này rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Anh L. cho biết, một trong những người tham gia đánh anh là P. (cùng là shipper), một số người khác cũng mặc áo tài xế giao hàng. Trước đó, giữa hai người này từng xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Nhận tin báo, Công an phường Cầu Kiệu đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Bước đầu, lực lượng chức năng đã mời 8 người liên quan lên trụ sở làm việc.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.