Học viện Biên phòng chỉ xét tuyển 3 tổ hợp, bắt buộc phải có văn, toán

Ngày 17/11, Phòng đào tạo Học viện Biên phòng thông tin tổ hợp xét tuyển năm 2026. Tất cả tổ hợp xét tuyển đều bắt buộc phải có hai môn ngữ văn và toán theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Lực lượng bộ đội biên phòng ở Nghệ An trong màn trình diễn võ thuật tay không (Ảnh: Hoàng Lam).

Cụ thể, theo Thông tư số 06 của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 19/3/2025, tổ hợp môn dùng để xét tuyển bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo, trong đó phải có môn toán hoặc ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%; từ năm 2026 số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét.

Để phù hợp với Thông tư của Bộ, mùa tuyển sinh năm 2026, Học viện Biên phòng đưa ra phương án sử dụng các tổ hợp lấy môn ngữ văn, toán - hai môn mà 100% thí sinh thi tốt nghiệp - làm gốc và thay đổi ở môn thứ 3.

Trường sẽ sử dụng 3 tổ hợp gồm C03 (văn, toán, sử); C04 (văn, toán, địa), D01 (văn, toán, tiếng Anh) cho cả 2 ngành Biên phòng và Luật.

Năm 2025, Học viện Biên phòng sử dụng 5 tổ hợp để tuyển sinh gồm A01, C00, C01, C03, D01 để tuyển 250 chỉ tiêu.

Trường áp dụng 3 phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển thẳng, ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.