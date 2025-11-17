Thầy giáo nghiên cứu tinh trùng cá là ứng viên GS duy nhất ngành thủy sản

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách 836 ứng viên được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Ở liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản, chỉ có một ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, đó là Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS.TS) Lê Minh Hoàng, Viện trưởng Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang.

PGS. TS Lê Minh Hoàng sinh năm 1981, năm nay 44 tuổi, quê quán tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cũ, nay là xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Ông thuộc thế hệ giảng viên 8X, có nhiều thành tựu nổi bật trong nghiên cứu động vật thủy sản, đặc biệt là sinh lý sinh sản, dinh dưỡng và bảo quản, đánh giá chất lượng tinh trùng cá - hướng nghiên cứu chuyên sâu, có ý nghĩa quan trọng trong chọn giống và nuôi biển công nghệ cao.

PGS.TS Lê Minh Hoàng, Viện trưởng Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang (Ảnh: Trường Đại học Nha Trang).

PGS.TS Lê Minh Hoàng tốt nghiệp cử nhân ngành Nuôi trồng thủy sản tại Trường Đại học Thủy sản (nay là Trường Đại học Nha Trang) năm 2004, được giữ lại trường làm giảng viên.

Sau đó, ông đi du học Hàn Quốc, lần lượt hoàn thành chương trình thạc sĩ và tiến sĩ ngành Thủy sản và Hải dương học tại Trường Đại học Quốc gia Pukyong (Hàn Quốc) vào năm 2008 và 2010.

Năm 2018, ở tuổi 37, ông được công nhận chức danh Phó giáo sư ngành Thủy sản.

Trong 20 năm giảng dạy và nghiên cứu, PGS.TS Lê Minh Hoàng đã công bố 90 bài báo khoa học, trong đó có 41 bài trên các tạp chí quốc tế uy tín. Đáng chú ý, ông có đến 12 bài trên tạp chí Q1, 13 bài trên tạp chí Q2 và 13 bài trên tạp chí Q3.

Đáng chú ý, ông tham gia phản biện bài báo khoa học cho một số tạp chí quốc tế có uy tín và làm biên tập viên cho tạp chí Q3 là Fisheries and Aquatic Sciences (nhóm 50-75% tạp chí uy tín trong lĩnh vực thủy sản và khoa học thủy sinh).

Hai hướng nghiên cứu chủ đạo của ông gồm: sinh lý sinh sản và dinh dưỡng ở động vật thủy sản và tác động của các yếu tố sinh thái - nuôi trồng thủy sản sinh thái. Ông đồng thời là trưởng nhóm nghiên cứu Thủy sinh học ứng dụng và nhóm nghiên cứu chuyên sâu về sinh lý, dinh dưỡng và chọn giống cá biển, tôm he.

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, PGS.TS Lê Minh Hoàng chủ trì xây dựng nhiều chương trình đào tạo quan trọng của Trường Đại học Nha Trang, bao gồm: Chương trình tiến sĩ ngành Nuôi trồng thủy sản, chương trình thạc sĩ bằng tiếng Anh ngành Nuôi trồng thủy sản, chương trình đại học ngành Nuôi trồng thủy sản, chương trình đào tạo theo đặt hàng của Tập đoàn Minh Phú và chương trình được gắn 5 sao UPM về chất lượng đào tạo (mức cao nhất trong hệ thống đánh giá và xếp hạng chất lượng đào tạo đại học).

Đặc biệt, ông Lê Minh Hoàng là nhân sự chủ lực của các dự án quốc tế như NORHED (Na Uy), WIFEED (châu Âu), VLIR Network (Bỉ)…, đồng thời giảng dạy trong các chương trình hợp tác về khoa học biển với Na Uy, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Hiện ứng viên giáo sư duy nhất liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản vừa giảng dạy tại Trường Đại học Nha Trang vừa giảng dạy tại Trường Đại học Cần Thơ (chương trình cao học nuôi trồng thủy sản thuộc dự án VLIR VN Network Bioscience for Food in Vietnam do chính phủ Bỉ tài trợ).

Trong báo cáo tự đánh giá, PGS.TS Lê Minh Hoàng cho biết luôn chú trọng cập nhật kiến thức mới, đưa kết quả nghiên cứu vào bài giảng, nhằm truyền cảm hứng nghiên cứu cho sinh viên trong bối cảnh thủy sản biển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi theo hướng công nghệ và sinh thái.