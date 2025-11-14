Một ngành 7 năm không có ai được công nhận giáo sư

Các ngành không có ứng viên nào đạt chức danh giáo sư năm 2025 gồm: Cơ học, Khoa học Trái đất - Mỏ, Luật, Ngôn ngữ học, Nông nghiệp - Lâm nghiệp, Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học, Thuỷ lợi, Văn hoá - Nghệ thuật - Thể dục thể thao, Văn học và Kiến trúc.

Đáng chú ý, ngành Văn học chỉ có duy nhất 1 ứng viên phó giáo sư là bà Lê Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngành Kiến trúc cũng chỉ có 3 ứng viên phó giáo sư được xét là bà Lê Quỳnh Chi, bà Trần Thị Khánh Thương và ông Nguyễn Việt Huy. Cả ba đều là giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

TS Nguyễn Việt Huy cho biết, trong 7 năm từ 2019 đến 2025, toàn quốc chỉ có 11 phó giáo sư ngành Kiến trúc - Quy hoạch, không có giáo sư nào được công nhận.

Bên cạnh đó, phần lớn các giáo sư của ngành này sinh trước năm 1955, đã nghỉ hưu.

Hai ngành có số lượng ứng viên đông đảo nhất được Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét đạt chức danh giáo sư, phó giáo sư năm nay là Kinh tế (134 người) và Y học (114 người).

Y học cũng là ngành có nhiều ứng viên được công nhận giáo sư nhất với 14 người.

So với danh sách đề xuất từ các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, năm nay có 11 ứng viên không đủ điều kiện được thông qua ở cấp Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Trong số này có 3 ứng viên ngành Y, 1 ứng viên ngành Kinh tế, 1 ứng viên ngành Khoa học giáo dục, 1 ứng viên liên ngành Cơ khí - Động lực, 1 ứng viên liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản, 1 ứng viên ngành Ngôn ngữ học, 2 ứng viên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học.