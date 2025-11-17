Gần 2.200 vận động viên tham gia Hội thao Thể dục thể thao toàn quân 2025

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Hội thao Thể dục thể thao (TDTT) toàn quân năm 2025.

Thiếu tướng Vũ Việt Hùng, Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức hội thao dự và chủ trì lễ khai mạc.

Hội thao năm nay diễn ra từ ngày 16 đến 25/11, có 46 đoàn với tổng số gần 2.700 người tham dự, trong đó có 230 huấn luyện viên và gần 2.200 vận động viên.

Các nội dung thi đấu tại hội thao gồm: Bóng đá nam (thi đấu 11 người và thi đấu 7 người); cầu lông (5 nội dung thi đấu là đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ); bóng bàn (4 nội dung thi đấu là đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ); quần vợt (4 nội dung thi đấu là đơn nam, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ).

Thiếu tướng Vũ Việt Hùng, Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường (Ảnh: Thu Trang).

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Vũ Việt Hùng, Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, nhấn mạnh hội thao là nội dung trọng yếu trong huấn luyện chiến đấu - giáo dục đào tạo, góp phần rèn luyện bản lĩnh, ý chí, thể lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo Thiếu tướng Vũ Việt Hùng trong những năm qua, cùng với sự phát triển của thể thao quốc gia, phong trào TDTT trong Quân đội phát triển mạnh mẽ, có chiều sâu, chất lượng tốt.

Công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực bộ đội được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm; hoạt động thi đấu thể thao được tổ chức có nền nếp; vận động viên thể thao thành tích cao thi đấu giành được nhiều thứ hạng cao tại các giải trong nước và quốc tế.

Các nội dung thi đấu tại hội thao gồm bóng đá nam, cầu lông, bóng bàn,... (Ảnh: Thu Trang).

Ông đánh giá Hội thao TDTT toàn quân năm 2025 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Quân đội; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

"Kết quả đạt được của tập thể, cá nhân tại hội thao năm nay là cơ sở đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao, đồng thời là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi, hiểu biết, kinh nghiệm thúc đẩy phong trào thi đua rèn luyện thể lực nâng cao sức khỏe bộ đội trong toàn quân”, Thiếu tướng Vũ Việt Hùng nhấn mạnh.

Đại diện các vận động viên tham gia thi đấu tại hội thao, Thiếu tá Phạm Hoàng Danh tuyên thệ (Ảnh: Thu Trang).

Trung tá Nguyễn Quốc Hội, trọng tài môn bóng bàn khẳng định, lực lượng trọng tài sẽ chấp hành nghiêm luật, điều lệ và những quy định của Ban Tổ chức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành các trận đấu khách quan, trung thực, công bằng, văn minh, góp phần vào sự thành công của hội thao.

Đại diện các vận động viên tham gia thi đấu tại hội thao, Thiếu tá Phạm Hoàng Danh (vận động viên Quân khu 7, môn cầu lông) tuyên thệ: Các vận động viên sẽ chấp hành nghiêm luật, điều lệ, quy định của ban tổ chức và quyết định của trọng tài; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, phấn đấu giành thành tích cao nhất.