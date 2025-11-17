Nâng cao năng lực cho đội ngũ thực hiện chính sách dân tộc tại cơ sở

Hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 do Bộ Nội vụ tổ chức, với sự tham gia của 159 cán bộ, công chức được giao làm công tác dân tộc của các Sở, ban, ngành và công chức ở các xã, phường có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện chính sách dân tộc, góp phần cải thiện hiệu quả triển khai Chương trình trên thực tiễn.

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới Trần Xuân Hiền (Ảnh: Ngọc Minh).

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Xuân Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới (Bộ Nội vụ), cho biết Hội nghị tập huấn nhằm đánh giá kết quả triển khai Chương trình giai đoạn 2021-2025, kịp thời cập nhật, bổ sung kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc.

“Hội nghị đặt mục tiêu thống nhất phương pháp triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án, tiểu dự án tại địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn mới và chuẩn bị triển khai giai đoạn tiếp theo”, ông Trần Xuân Hiền nhấn mạnh.

Ngay sau khai mạc, các học viên được tiếp cận Chuyên đề về Tập trung đánh giá kết quả giai đoạn I của Chương trình MTQG và định hướng chương trình, nội dung xây dựng triển khai giai đoạn 2026-2035 sau khi thực hiện việc tích hợp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Buổi chiều, Hội nghị tiếp tục với Chuyên đề về hệ thống chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực công tác dân tộc. Báo cáo viên phân tích những điểm mới của cơ chế, chính sách hiện hành; đồng thời nêu các khó khăn trong thực tiễn, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Toàn cảnh khóa tập huấn (Ảnh: Ngọc Minh).

Theo chương trình, ngày 18/11, học viên sẽ được nghe Chuyên đề về Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là nội dung được nhiều địa phương quan tâm, nhất là những nơi có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao và nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng.

Hội nghị cũng giành thời gian giải đáp những khó khăn, vướng mắc, trả lời các vấn đề địa phương quan tâm liên quan đến triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng việc triển khai giai đoạn mới.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, chương trình tập huấn năm nay được xây dựng bám sát thực tiễn tại địa phương, đặc biệt là các nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chia sẻ tại lớp học, anh Thạch Ri Tâm, công chức UBND xã Long Hiệp (tỉnh Vĩnh Long), cho biết: “Lớp tập huấn rất thiết thực. Xã Long Hiệp có hơn 80% người dân tộc Khmer, nên những kiến thức được trang bị tại lớp giúp chúng tôi nắm vững chính sách và triển khai công việc hiệu quả hơn”.

