Thứ trưởng Lê Quân mong sau này có thể làm giảng viên

GS.TS Lê Quân đã chia sẻ như vậy tại ngày truyền thống 65 năm Trường Đại học Thương Mại (ĐH) và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, diễn ra sáng nay (15/11).

“Sau này, nếu có thể được làm công tác chuyên môn, học thuật, được đóng góp vào quá trình đào tạo nên các thế hệ học trò của trường là vô cùng vinh dự”, Theo GS.TS Lê Quân chia sẻ.

GS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT (Ảnh: Mỹ Hà).

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, mong muốn trên đã có từ rất lâu. Khi giữ các chức vụ quản lý, ông đều suy nghĩ sẽ có một ngày có thể quay lại trường cũ, gặp lại thầy cô, bạn bè.

“Nhà trường là nơi dạy em những bài học đầu tiên về chuyên môn, quản lý. Sau này khi trải qua nhiều công việc, trong đó có cả quản lý và điều hành ở các bộ ngành, đơn vị, khi gặp rất nhiều việc lớn, em luôn nhớ lại những bài học của các thầy cô.

Được tham gia và chứng kiến trong guồng công việc của các thầy cô ở trường, chúng em học hỏi được rất nhiều, điều đó giúp chúng em có hành trang để sau này phát triển”, Thứ trưởng tâm sự với các nhà giáo kỳ cựu của trường tại buổi lễ.

Cũng theo GS.TS Lê Quân, đến nay ông vẫn nhớ một câu nói của thầy Phạm Vũ Luận (GS.TS Phạm Vũ Luận, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, nguyên lãnh đạo nhà trường) rằng, làm việc gì cũng cố gắng thay đổi ít nhưng biến đổi nhiều.

Điều đó có nghĩa chúng ta đổi mới phải có chuyển biến, phải có kết quả. “Đó là những bài học theo tôi suốt trong quãng thời gian sau này”, Thứ trưởng thông tin.

GS.TS Lê Quân sinh năm 1974, tại Hà Nội và là Phó Giáo sư trẻ nhất ngành Kinh tế học tại thời điểm được công nhận vào năm 2009, từng giảng dạy 6 năm tại các trường đại học của Pháp.

GS.TS Lê Quân tốt nghiệp đại học ngành Quản trị doanh nghiệp tại Trường Đại học Thương mại năm 1996, Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Trung tâm Pháp - Việt Đào tạo về Quản lý năm 1998.

GS.TS Lê Quân đã từng trải qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý như: Cán bộ đối ngoại, phụ trách chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp bằng tiếng Pháp, phụ trách dự án cử nhân thực hành quản trị nguồn nhân lực, Trưởng Bộ môn Quản trị doanh nghiệp, Trưởng Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực (Trường Đại học Thương mại)…

GS.TS Lê Quân từng đảm nhiệm các vị trí: Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ); Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ngày 24/6/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 998/QĐ-TTg bổ nhiệm GS.TS Lê Quân giữ chức vụ Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Năm 2025, GS.TS Lê Quân được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.