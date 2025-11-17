Quốc hội bàn những quyết sách mới cho giáo dục đúng ngày 20/11

Sáng 17/11, Quốc hội bước vào tuần làm việc thứ 5 của kỳ họp thứ 10.

Trong ngày làm việc đầu tiên của tuần mới, Quốc hội sẽ nghe tờ trình và thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Quốc hội sẽ dành trọn ngày 20/11 để thảo luận về các nội dung liên quan đến giáo dục (Ảnh: Hồng Phong).

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Công an sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Cũng trong tuần này, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Một nội dung quan trọng khác được Quốc hội bàn thảo trong tuần làm việc này là thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Các đại biểu Quốc hội cũng sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

3 dự án luật về giáo dục gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), cũng sẽ được Quốc hội thảo luận trong tuần này.

Nội dung này cùng với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo sẽ được Quốc hội dành trọn một ngày để bàn thảo. Phiên làm việc về nội dung này sẽ được truyền hình và phát thanh trực tiếp trong đúng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật Phá sản (sửa đổi), Luật Trí tuệ nhân tạo.