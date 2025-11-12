82 tác phẩm vào chung khảo Giải Báo chí "Vì sự nghiệp giáo dục 2025"

Trong đó có 21 tác phẩm báo in, 21 tác phẩm báo điện tử, 20 tác phẩm phát thanh và 20 tác phẩm truyền hình.

Hội đồng chung khảo đã chọn 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải 3, 36 giải khuyến khích và hai nhân vật tiêu biểu trong 2 tác phẩm đoạt giải năm nay.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo cho rằng, dù báo chí cả nước đang trong quá trình tinh gọn, sắp xếp lại tổ chức, số lượng cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo có giảm, nhưng số lượng tác phẩm dự thi năm nay vẫn duy trì ở mức cao, chất lượng cao hơn mọi năm, ít tác phẩm đề cập đến các hiện tượng tiêu cực.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban tổ chức giải (Ảnh: Đình Cường).

Không chỉ các tòa soạn lớn ở Trung ương, mà nhiều cơ quan báo chí địa phương cũng tích cực hưởng ứng, kể cả những đơn vị trước đây ít tham gia. Các tác phẩm tham dự có tính thời sự cao, nhiều chính sách giáo dục được đề cập, chân thật và lay động lòng người.

Về chất lượng, ban giám khảo đánh giá, các tác phẩm năm nay có bước tiến rõ rệt, cả về nội dung lẫn hình thức. Nhiều bài viết thể hiện sự đầu tư công phu, khai thác những vấn đề lớn và khó, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, thời gian nghiên cứu nghiêm túc và góc nhìn phản biện.

Các chủ đề nổi bật được đề cập gồm: Luật Nhà giáo, chuyển đổi số trong giáo dục, xây dựng trường bán trú vùng cao, đổi mới chương trình – sách giáo khoa, dạy thêm học thêm….

Nhiều tác phẩm báo điện tử và truyền hình được đánh giá xuất sắc về hình thức, sáng tạo trong thể hiện và hấp dẫn trong cách tiếp cận vấn đề.

Các tác phẩm dự thi ở cả ba loại hình báo in, báo điện tử và phát thanh – truyền hình đều tập trung mạnh vào mảng truyền thông chính sách, không chỉ dừng ở khâu hoạch định hay ban hành chính sách, mà còn phản ánh quá trình thực thi trong thực tiễn.

Những tác phẩm này không chỉ phản ánh hơi thở của đời sống giáo dục, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới trong truyền thông chính sách.

“Một số vấn đề được cho là lối mòn, ít người dám thực hiện như các tấm gương điển hình vì sự nghiệp trồng người, các sinh viên vượt khó…, năm nay chiếm số lượng lớn.

Nhiều tấm gương tôn vinh những thầy cô giáo, những tập thể nhà trường đã và đang ngày đêm hết lòng vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ bậc mầm non đến đại học.

Nhiều mô hình trường học, trường đại học, điểm trường vươn lên trong dạy và học, đặc biệt ở miền núi và miền biên viễn cũng được đề cập”, ông Lợi đánh giá.

Giải Báo chí về sự nghiệp giáo dục do Bộ GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn Hóa, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Giải được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018, nhằm tôn vinh các tác giả có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về sự nghiệp giáo dục, về các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Qua đó, tuyên truyền, tôn vinh những đóng góp của ngành giáo dục cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đồng thời thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và xã hội đối với sự nghiệp giáo dục Việt Nam.

Lễ trao giải được tổ chức vào tối 14/11, tại Nhà hát Âu Cơ, TP Hà Nội.